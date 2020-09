Vỡ túi ngực làm đẹp, người phụ nữ Hà Nội sốc khi phải theo dõi ung thư vú

Túi ngực bị vỡ được các bác sĩ BV U bướu Hà Nội lấy ra



Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật lấy túi silicon bị vỡ, cắt u vú kết hợp đặt túi thẩm mỹ thế hệ mới nhất hiện nay cho một phụ nữ gặp sự cố sau khi nâng ngực.

6 năm trước, N.T.P (36 tuổi, ở Hà Nội) thực hiện nâng ngực bằng túi silicon tại một cơ sở thẩm mỹ ở TP HCM. Chị P. cho biết, túi ngực chị đặt là loại bề mặt nhám – khi đó đang rất thịnh hành.

Là người có ý thức về chăm sóc sức khỏe, chị P. thường xuyên đi kiểm tra định kỳ, đặc biệt là vùng ngực. Cách đây hai tháng, chị đi khám cho kết quả: nghi ngờ vỡ túi silicon và theo dõi ung thư vú khiến chị vô cùng hoang mang, lo lắng.

Qua tìm hiểu, chị P. mới biết sản phẩm túi nâng ngực loại nhám này đã bị thu hồi tại Mỹ và châu Âu vì có thể gây phản ứng bao xơ hoặc sinh ra tế bào lạ quanh vỏ túi liên quan đến một loại ung thư hiếm gặp.

Chị P. quyết định đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội khám và điều trị. Tại đây, các kết quả siêu âm, chụp cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh vỡ túi ngực bên trái, có ít dịch khe giữa bao xơ và bao tức ngực bên phải, nhân giảm âm vú phải, nang vú trái. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tại khoa Ngoại Vú – Phụ khoa.

Vỡ túi ngực, người phụ nữ Hà Nội sốc hơn khi phải theo dõi ung thư vú (Ảnh Bệnh viện cung cấp)

TS.BS Vũ Kiên – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Ngoại Vú – Phụ khoa nhận định đây là một trường hợp ít gặp và phức tạp vì phải tính toán làm sao để lấy hết toàn bộ tổ chức silicon ra khỏi khoang túi ngực mà không làm tràn vật liệu ra bên ngoài, nếu không cẩn thận để silicon lẫn với cơ và tổ chức tuyến vú thì sau này có thể tạo thành các khối áp xe nhỏ, tạo phản ứng viêm, u xơ nhỏ.

Chính vì vậy, ekip phẫu thuật sau khi lấy túi ngực vỡ qua đường mở ở núm vú đã thực hiện vét sạch silicon 2 bên ngực, cắt u ngực phải, đồng thời kết hợp nâng ngực thẩm mỹ theo nguyện vọng của bệnh nhân. Túi ngực đặt cho chị P. là sản phẩm tiên tiến nhất hiện nay.

TS. Kiên cũng cho biết “rất may bệnh nhân phát hiện sớm và đến bệnh viện xử trí kịp thời vì khi silicon bị vỡ để lâu dễ gây viêm nhiễm, thậm chí là hoại tử vạt da”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị tai biến sau đặt túi silicon để nâng ngực. Trước đó một năm, tại BV Việt Đức, cũng tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân với một bên ngực sưng to như quả bóng với kích thước trên 1000cc.

Đó là trường hợp bệnh nhân T.N.T, 30 tuổi quê ở Lạng Sơn, sau khi sinh con thứ 2 được 6 tháng, chị T.N.T đã quyết định đi phẫu thuật nâng ngực. Do không tìm hiểu kỹ càng về bệnh viện, bác sĩ uy tín, các phương pháp mổ, loại túi ngực nào an toàn nên chị T. đã phó mặc toàn bộ cho các cô tư vấn viên của một thẩm mỹ viện lựa chọn hộ.

Sau mổ mặc dù có to lên, nhưng ngực của chị cũng không làm sao mềm mại được, do ngại đi khám nên chị T. cứ để nguyên vậy. Đáng sợ hơn, trước khi nhập viện 2 tuần ngực trái của chị này bỗng nhiên sưng to rất nhanh, to lên gấp 2, gấp 3, rồi gấp 4 lần, cảm giác căng như quả bóng bay sắp nổ chị mới hốt hoảng xuống BV Việt Đức.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà - Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân đến viện trong tình trạng bên ngực trái sưng to căng tròn như quả bóng bay với thể tích khoảng 3-4 lần bên đối diện, chu vi ước đến trên 50cm. Chẩn đoán sơ bộ là tràn dịch muộn quanh bao túi ngực trên bệnh nhân có bao xơ co thắt.

Bệnh nhân sau đó được tiến hành phẫu thuật. hút hết dịch, tháo bỏ túi ngực. Sau gần 6 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã tháo bỏ được túi ngực và rút ra hơn 600 ml dịch lẫn chất nhày vàng đục, cùng toàn bộ lớp bao xơ kể cả những phần đã xâm lấn vào thành ngực và bảo tồn tối đa phần tuyến vú còn lại cho bệnh nhân.

Các bác sĩ cho biết, tràn dịch muộn sau đặt túi ngực là một biến chứng tương đối hiếm gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Vấn đề ở đây là hiện tượng tràn dịch số lượng lớn này có thể là dấu hiệu của nguy cơ có tế bào lạ xung quanh lớp bao túi. Mặc dù rất hiếm gặp, hiện tại trên thế giới đã thống kê một số loại túi ngực, nhất là các túi vỏ nhám to (Macro Textured Implant) hoặc được bao phủ một lớp như bọt Polyurethane bên ngoài có thể gây hiện tượng kích thích cơ thể. Một mục đích của loại vỏ nhám to này để giúp cho túi ngực bám chắc hơn vào cơ thể. Tuy nhiên nếu việc chỉ định sai và thực hiện phẫu thuật không đảm bảo thì có thể lại làm tăng tỷ lệ bao xơ, tụ dịch muộn.

Nhiều giả thiết cho rằng từ lớp màng đó có thể hình thành bao xơ rồi lại tiếp tục kích thích cơ thể phản ứng sinh ra các tế bào lạ cũng như ra gây ra hiện tượng kích ứng và tràn dịch rất lớn.

Do đó, để phòng ngừa những biến chứng có thể xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ nên thực hiện nâng ngực thẩm mỹ ở những cơ sở uy tín, tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đặc biệt cẩn thận với các loại túi trôi nổi và sau phẫu thuật phải đi khám lại thường xuyên đề phòng nguy cơ xô lệch hay các biến chứng khác.

N. Huyền