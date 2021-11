Vì sao tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Anh bất ngờ giảm sâu?

Nước Anh từng được coi như một trong những nước có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới, số lượng các ca lây nhiễm tăng vọt trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, mọi chuyện dường như đang thay đổi. Nếu như cách đây chỉ chưa đầy 1 tháng , nước Anh ghi nhận khoảng từ 40.000 đến 50.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, hàng loạt các chuyên gia và nhà quản lý ngành y tế đã không ngừng cảnh báo về áp lực lên các bệnh viện và tỷ lệ tử vong dâng cao, tình hình giờ đây đã khác rất nhiều

Ngày 20/10, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cảnh báo rằng số lượng các ca nhiễm COVID-19 có thể tăng lên mức khoảng 100.000 ca/ngày khi mà mùa đông đến, ngoài ra các bác sỹ cảnh báo Cơ quan Y tế Anh (NHS) đang chuẩn bị hướng đến một cuộc khủng hoảng bởi nhân viên quá tải và cảm thấy kiệt quệ.

Không chỉ vậy, các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo rằng họ đang lo ngại sẽ có thêm biến chủng khác có khả năng lây nhiễm cao hơn và vì vậy tình trạng lây nhiễm COVID-19 ngày một tệ hại.

Các số liệu mới công bố cho thấy trong khi tổng số lượng ca nhiễm COVID-19 ở mức cao, số liệu dường như đang cải thiện.

Riêng trong ngày thứ Tư, Anh ghi nhận 39.329 ca nhiễm mới COVID-19 và trong 7 ngày gần nhất Anh có 237.000 ca nhiễm mới COVID-19. Dù rằng con số này vẫn còn cao, con số ca nhiễm trung bình 7 ngày giảm gần 15% so với 7 ngày trước đó (từ 28/10 đến ngày 3/11).

Theo thống kê số lượng ca nhiễm trung bình từ ZOE COVID, hiện tại ước tính có khoảng 73.546 ca lây nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại Anh. Con số này như vậy giảm 18% so với mức 88.592 ca vào tuần trước.

Theo số liệu được các chuyên gia cung cấp, số lượng các ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục giảm đối với nhóm từ 0-18 tuổi; số lượng ca nhiễm COVID-19 trong nhóm tuổi từ 20-29 vẫn tăng nhưng trong nhóm tuổi 30-35 đang giảm; còn với nhóm tuổi từ 55 trở lên đang đi ngang.

Theo nhà khoa học hàng đầu tại ZOE COVID, giáo sư Tim Spector, dữ liệu mới nhất tích cực thế nhưng cần phải xem xét chi tiết. Ông đồng thời hối thúc công chúng tiêm mũi vắc xin COVID-19 bổ sung, các chuyên gia tin rằng chính việc này đã giúp cho tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Anh giảm.

“Số lượng ca nhiễm trong tuần giảm cao nhất so với cái chúng ta từng trải qua trong năm vừa qua, đồng thời số lượng ca nhiễm của trẻ con cũng giảm. Tuy nhiên, vẫn cần phải vô cùng cẩn trọng khi mà số ca nhiễm vẫn cao và đáng lo ngại, tỷ lệ tử vong vẫn cao. Số lượng bệnh nhân điều trị COVID-19 vẫn cao, chiếm đến 8% giường bệnh”, ông nói trong ngày thứ Năm.

Trong suốt phần lớn thời gian đại dịch COVID-19, nước Anh vốn là một điểm nóng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao thứ 8 trên thế giới, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới ước tính khoảng 142.533 ca.

