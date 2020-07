Nhất dáng, nhì da

Chị Nguyễn Minh Thy – 27 tuổi, Hà Nội, tâm sự trong diễn đàn thế giới dao kéo rằng chị thấp và da lại ngăm ngăm nên luôn có ước mơ cải thiện làn da. Chị Thy được đánh giá ưa nhìn nhưng làn da ngăm ngăm nên nhiều khi mất tự tin.

Mỗi lần mặc áo trắng cũng bị “tỉa đểu” đã đen còn mặc đồ trắng, mặc áo đỏ hay áo đen cũng phải nghe những từ tương tự. Thực sự, với những người da đen ngăm ngăm như chị Thy luôn mong ước có thể cải thiện được. Chị Thy tìm hiểu rất nhiều về làm trắng, cấy trắng da và truyền để trắng body.

Chị Thy cho biết chị thấy nhiều thẩm mỹ viện quảng cáo tiêm trắng body chỉ 1- 2 liệu trình là bật tông da lên trông thấy nên cũng muốn thử. Giá cả từ 80 – 100 triệu đồng tuỳ nơi.

Sự thật vì sao tiêm để trắng da không được cấp phép, các spa vẫn làm chui

Từng tiêm hai liệu trình làm trắng da, chị Đỗ P.T. 32 tuổi, Nguyễn An Ninh, Hà Nội chia sẻ năm 2018, chị nghe bạn bè kể về việc tiêm trắng da nên chị cũng đầu tư ngót 100 triệu để làm đẹp. Tuy nhiên, tiêm được 3 mũi chị thấy da sáng hơn xíu nhưng yêu cầu rất kỹ tránh nắng tuyệt đối. Chị T. thấy công việc của mình tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên đành tiêm 3 lần rồi bỏ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tiêm, truyền làm trắng được quảng cáo khá nhiều ở các thẩm mỹ viện với các giá khác nhau. Giá cả từ 20 triệu đồng đến cả trăm triệu đồng/liệu trình với cam kết sẽ cải thiện làm da từ 2,3 tông. Để trắng được như Ngọc Trinh cần một thời gian tiêm truyền đều.

Không chỉ truyền trực tiếp vào tĩnh mạch, các loại làm trắng da mặt, body còn được quảng cáo bằng dạng uống. Chỉ với 1 liệu trình uống 30 ngày đã có làn da sáng hơn rất nhiều.

Không được cấp phép

Trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Minh – Phó trưởng khoa nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc, Bệnh viện da liễu Trung ương cho biết màu da của người Việt là da vàng do chủng tộc quyết định. Trong nhóm da vàng có tuyp da chạy từ tuyp 2,3,4,5 . Từ đó có người tuyp 2 nên trắng nhưng cũng có người 4 ngược 5 da hơi ngăm. Quyết định da trắng hay đen là do melamine trên người.

Bình thường melamine có tác dụng bảo vệ cơ thể dưới ánh nắng mặt trời. Khi làm trắng là loại bỏ melamine ra khỏi làn da của mình sẽ có nguy cơ ung thư da hơn.

Bác sĩ Minh cho biết khoảng 10 năm trở lại đây có nhiều biện pháp tiêm trắng, tắm trắng hứa hẹn tăng tông da, bật tông da điều đó cũng có nhưng bật tông này không đáng kể.

Các chất vitamine C, glutathione khi đánh vào cơ chế làm giảm lượng melamien trên da, BS Minh cho biết các phương pháp này hiện tại Bộ Y tế không cấp phép cho biện pháp tiêm truyền làm trắng da còn tắm trắng là lách theo tẩy da chết. Tiêm trắng da là làm trái quy định của Bộ Y tế.

Theo Bác sĩ Minh, tiêm truyền trắng da không được cấp phép vì có yếu tố rủi ro rao. Ví dụ vitamine C có vai trò lớn chống lại thiếu hụt vitamine, giảm các vấn đề liên quan tới vỡ mạch, vitamine C tốt nhưng cấm tiêm truyền khi không được phép vì vitamine C là axit tiêm bắp đau, hiệu quả không cao.

Còn tiêm truyền đạt hiệu quả trong máu nhưng có thể tạo phản ứng sốc phản vệ. Nếu tiêm ra ngoài lòng mạch có thể gây hoại tử tại chỗ.

Ngoài ra, đã ghi nhận nhiều ca sốc phản vệ do vitamine C. câu chuyện đẩy tình huống vào cận kề sống chết. Trừ bắt buộc cần tiêm còn thiếu hụt trên da có thể dùng ke, serum, huyết thanh, đường uống. Tiêm vitamine C liều cao gây lắng đọng sỏi thận, tiêm làm giảm hấp thu đường ăn uống rõ ràng là lợi bất cập hại.

Còn tiêm glutathione, hiệu quả trắng da tức thì nhưng tiêm glutathione cũng rất nguy hiểm, quá liều gây tử vong và chi phí thì đắt hơn tiêm vitamin C nhiều lần.

Glutathione là chất chống oxy hoá mạnh. Glutathione là một dẫn xuất của 3 axit amine có vai trò mạnh trong chống oxy hoá.

Để cơ thể đảm bảo các vấn đề liên quan tăng độ trắng của da thì tiêm glucatinone để giảm melamine. Nhưng khi vào cơ thể nó sẽ ưu tiên xử lý chỗ viêm khác trước khi làm trắng da. Chính vì vậy, có người tiêm glutathione thì da trắng nhưng có người tiêm vào thì không có tác dụng.

BS Quang Minh nhấn mạnh đã là cấm thực hiện thì khách hàng tuyệt đối không sử dụng để đảm bảo an toàn cho mình.

