Lý do một số ít người đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn tử vong

Tới cuối tháng 9, có 35 người được tiêm chủng đầy đủ đã tử vong vì Covid-19 trong đợt bùng phát ở bang New South Wales (Australia). Số ca không may chiếm 11% trong tổng số 316 người chết.

Các chuyên gia cho biết, các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi tác và bệnh nền.

Tỷ lệ trở nặng và tử vong ở các nhóm

Tony Cunningham, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Virus tại Viện Nghiên cứu Y khoa Westmead, đánh giá, những con số này không nói lên toàn bộ câu chuyện.

“Trong các cuộc thử nghiệm, chúng ta biết những loại vắc xin này có hiệu quả chống tử vong khoảng 97%. Về bản chất, tỷ lệ tử vong ở người đã tiêm đầy đủ rất nhỏ”, Giáo sư Cunningham giải thích.

Ông cũng thông tin, những bệnh nhân được tiêm chủng có nguy cơ tử vong cao nhất là người bị suy giảm miễn dịch hoặc nhóm cao tuổi.

Ngành y tế bang New South Wales không phải lúc nào cũng công bố thông tin chi tiết một người chết vì Covid-19 có bệnh nền hay không. Theo dữ liệu tới ngày 11/9, trong 21 người đã tiêm vắc xin đầy đủ vẫn tử vong có 20 người trên 70 tuổi.

Theo Giáo sư Cunningham, những người đang hóa trị ung thư, dùng thuốc ức chế miễn dịch sau khi cấy ghép, có thể bị giảm phản ứng miễn dịch với vắc xin.

Ông nói: “Chỉ khoảng 55% những người bị suy giảm miễn dịch sẽ có mức kháng thể đầy đủ sau khi chủng ngừa. Do đó, họ có thể cần đến liều tăng cường để tăng thêm khoảng 25% mức kháng thể nữa”.

Nguy cơ tử vong theo nhóm tuổi

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người trên 80 tuổi có nguy cơ tử vong do Covid-19 gấp 20 lần.

Theo dữ liệu của bang New South Wales, những người được chủng ngừa đầy đủ có nguy cơ trở nặng do Covid-19 thấp hơn 70-95% so với những người không tiêm.

Tuy nhiên, họ lưu ý, một tỷ lệ nhỏ những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể mắc bệnh.

Khi tỷ lệ dân số được chủng ngừa tăng lên, số trường hợp đã tiêm vẫn nhiễm bệnh cũng sẽ tăng nhưng điều này không có nghĩa vắc xin không hiệu quả. 75% số ca trở nặng phải nhập viện chưa tiêm vắc xin hoặc mới tiêm mũi 1.

Chỉ có 9 trong số 472 bệnh nhân ở trong khu hồi sức cấp cứu đã tiêm đủ 2 mũi.

An Yên(Theo ABC)