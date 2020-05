Người phụ nữ đau khổ vì chồng không đụng gò 'bồng đảo'

Ảnh minh họa

BS Nguyễn Đình Minh (Trưởng khoa Thẩm mỹ, BV E Hà Nội) cho biết từng tiếp nhận một nữ bệnh nhân 40 tuổi (Hà Nội) bị sa trễ vú trầm trọng. Thời con gái, chị có bầu ngực tròn mẩy hơn bạn bè trang lứa. Vốn tự tin vì không phải mất tiền đi nâng ngực như bạn bè, nhưng đến khi lấy chồng sinh con, chị tự ti ‘dần đều”.

Sinh con lần một, trái với tự nhiên cho con bú xong khuôn ngực đầy đặn của chị em sẽ teo tóp, nhăn nhún, nữ bệnh nhân này lại phải thay size áo lót liên tục. Sau 3 năm, chị sinh tiếp bé thứ hai tình trạng này tiếp tục diễn ra, chị tăng cân nhưng lại chỉ tập trung vào hai bầu ngực. Lúc này hai đầu ti đã chúc xuống phía dưới, cả cơ thể chỉ nhìn thấy ngực, là ngực.

“Đến chồng tôi nhìn còn phát ngốt, anh ấy không nói ra nhưng gần như không bao giờ dám đụng vào, ngay cả lúc vợ chồng ân ái”, bệnh nhân này kể lại. Che lấp nhược điểm của bản thân, nữ bệnh nhân lựa chọn áo tối màu. Nhiều lúc nhìn bạn bè xúng xính những chiếc đầm trắng, chị thèm lắm nhưng cũng chỉ chép miệng tiếc nuối… chấp nhận cơ thể thiếu toàn mỹ của mình.

Hơn hai năm trước, tình trạng nặng nề ngày càng tăng, thậm chí vùng chân ngực còn liên tục hăm, có những đợt nặng những vết hăm tấy đỏ, chảy dịch. Cực chẳng đã chị phải vào viện cầu cứu.

BS Nguyễn Đình Minh cho biết, bệnh nhân vào viện với tình trạng ngực sa trễ trầm trọng khiến hai đầu ngực chúc hẳn xuống dưới, khoảng cách đòn núm vú là 29 cm (phụ nữ trưởng thành khoảng 17-19 cm) tức là sa trễ mức độ nặng (độ 3). Kèm theo tuyến vú nặng nề thể tích khoảng 1000ml mỗi bên,.

“Bệnh nhân cao 1m60, nặng 70 kg, với thể trạng như trên vú có thể tích khoảng 350 ml là vừa phải. Ca phẫu thuật phì đại vú nhiều nhất chúng tôi gặp mỗi bên vú khoảng 1500ml, khoảng cách đòn núm khoảng 33 cm”, BS Minh nhấn mạnh.

Sau đó, nữ bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện trong 3 giờ. Bệnh nhân được cắt bỏ mỗi bên khoảng 600 gr tuyến vú thừa xung quang cuống mạch và đơn vị quầng núm vú sau đó được tạo hình bằng bằng các kỹ thuật treo sa trễ mới. Đây là một kỹ thuật đem lại nhiều lợi ích cho chị em phụ nữ đặc biệt là phụ nữ trẻ cố độ sa trễ lớn sau sinh nở. Giúp chị em lấy lại được dáng của bầu ngực tròn đầy, cao vút tự nhiên như thời con gái.

Bác sĩ Nguyễn Đình Minh cũng lưu ý, chị em phụ nữ sa trễ vú xảy ra đa phần sau sinh, sữa về quá nhiều làm bầu vú căng nặng, trọng lượng của vú cộng thêm tác động bú mút của em bé khiến tuyến vú bị sa trễ rất lớn.

Vì thế để hạn chế thấp nhất tình trạng này, chị em nên cho con bú đều cả hai bên để tránh một bên bị sa trễ.

“Sau khi sinh vẫn nên mặc áo lót mềm mại, thoáng mát để nâng đỡ bầu ngực chứ không nên thả rông. Các chị em nên cho con bú theo giờ chứ không nên cho con bú cả ngày, đến 6 tháng thì các bé nên ăn dặm để san sẻ phần dinh dưỡng với sữa mẹ, sau từ 1-1,5 năm các mẹ có thể cân nhắc cho con cai sữa khi đó trẻ có thể ăn ngoài hoàn toàn, tránh các trường hợp con đến 4 tuổi vẫn còn bú mẹ”, BS Đình Minh nhấn mạnh.

Vị chuyên gia thẩm mỹ này cũng nhấn mạnh, với các bạn trẻ có tình trạng phì đại, sa trễ vú bẩm sinh cần đến khám tư vấn bác sĩ để có thể can thiệp nếu ở mức độ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.

Trong các trường hợp vú sa trễ phì đại làm ảnh hưởng cuộc sống, cần can thiệp phẫu thuật, các chị em nên tìm đến các khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại các bệnh viện để có thể được tư vấn và can thiệp phẫu thuật một cách an toàn nhất. Chị em, tuyệt đối không nên đến các cơ sở thẩm mỹ chui thực hiện việc này, tránh những hệ quả đáng tiếc, thậm chí có thể mất mạng.

"Phương pháp tiên tiến nhất hiện nay đó là sử dụng cuống mạch nuôi đơn vị quầng núm vú để bảo tồn núm vú (cụ thể là cuống mạch ngực trong hoặc mạch ngực ngoài). Một là có thể xác định chính xác nguồn máu nuôi cấp máu chính xác cho quầng núm vú, hai là phẫu thuật viên có thể lựa chọn nguồn mạch thuận lợi nhất (bên ngoài hay bên trong) để tạo được kết quả thẩm mỹ cao nhất. Với bệnh nhân có độ sa trễ lớn như trường hợp này khi tạo hình bằng phương pháp thông thường dễ gây ra hoại tử đơn vị quầng núm vú do cuống nuôi quầng núm vú quá dài, để khắc phục biến chứng nêu trên người ta sẽ lấy cuống nuôi quầng núm vú dựa trên cuống mạch cấp máu cho đơn vị này tránh việc phẫu thuật cắt ngang cuống mạch, khi vú phát triển đến đâu mạch nuôi này cũng sẽ chạy theo để cấp máu đến đó.

Kỹ thuật này nhằm 2 mục đích chính: một là, vạt da mỡ vùng phía dưới có tác dụng làm cực dưới vú tăng thể tích có hình dạng tròn đầy hơn, hai là nhờ treo đỡ toàn bộ hệ thống tuyến vú từ phía dưới nên kết quả sau mổ lâu dài rất khả quan, tránh được việc truyến vú sa trễ lại sau thời gian 1-2 năm", BS Nguyễn Đình Minh.

Huyền Anh