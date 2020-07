Suýt chết vì uống an cung ngưu hoàng hoàn ngừa tai biến

Bị ngã, sợ tai biến, người thân cho ông L uống 4 liều an cung ngưu hoàng hoàn. Sau khi uống hết 4 liều, ông rơi vào hôn mê...

Uống an cung ngưu hoàng hoàn ngừa tai biến, người đàn ông suýt chết (ảnh minh hoạ)

Từ lâu An cung ngưu hoàng hoàn được nhiều người truyền miệng như “thần dược” uống để phòng và chữa đột quỵ. Tuy nhiên, an cung không có tác dụng phòng đột quỵ, thậm chí có thể gây nguy hiểm tính mạng …

BSCK II Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, ngày 26/6, khoa tiếp nhận bệnh nhân L.V.L. (70 tuổi, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu ngày trong tình trạng bị hôn mê sau khi uống thuốc an cung ngưu hoàng hoàn ngừa tai biến não.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó khoảng 1 tuần ông L. bị ngã và xuất hiện tình trạng đau đầu chóng mặt. Dự phòng tai biến mạch máu não, gia đình đã cho ông uống 4 liều an cung ngưu hoàng hoàn. Thế nhưng sau 4 liều, ông L. chẳng khỏi và rơi vào trạng thái hôn mê nên người thân vội vàng đưa vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định chụp cắt lớp CT và phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết não có cục máu tụ dưới màng cứng. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành xử lý lấy máu tụ và sức khoẻ ổn định sau 4 ngày can thiệp.

BS Khiêm cho biết, an cung ngưu hoàng hoàn không có tác dụng dự phòng tai biến mạch máu não. Đây là loại thuốc dùng trong trường hợp bị tai biến nhồi máu và phải có chỉ định từ bác sĩ nhưng trên thực tế người dân sử dụng rất bừa bãi.

"Hơn nữa, về lý thuyết, bệnh nhân bị tai biến nhồi máu não uống an cung ngưu có thể cải thiện lâm sàng do thuốc làm giảm yếu tố đông máu. Tuy nhiên, khi xảy ra tai biến, không ai có thể xác định bệnh nhân đang bị nhồi máu não hay xuất huyết não khi chưa tới bệnh viện để chẩn đoán.

Trong trường hợp bị tai biến xuất huyết não, uống an cung ngưu hoàng hoàn càng nguy hiểm vì gia tăng chảy máu”, BS Khiêm nhấn mạnh.

Các bác sĩ cho biết, an cung ngưu hoàng hoàn vốn là bài thuốc y học cổ truyền có từ lâu của Trung Quốc, có các vị chính như: sừng tê giác, sỏi mật bò, xạ hương. Tuy nhiên, hiện nay, sừng tê giác đã được thay bằng sừng trâu; sỏi mật bò tự nhiên hầu như không có nên thay bằng sỏi nhân tạo. Xạ hương cũng có nhiều loại: tự nhiên hoặc tổng hợp. Bài thuốc này cũng gồm có cả các thành phần như: hùng hoàng, chu sa, xạ hương...

Đây đều là các dược liệu có độc tính và khi dùng phải có sự kiểm soát chặt chẽ về liều dùng, đường dùng, người dùng và phải có sự tư vấn của bác sĩ Đông y. Hiện nay, nhiều người đã mua, dự trữ an cung ngưu hoàng hoàn với giá khá đắt đỏ và coi đây như một bảo bối trong nhà với niềm tin “thần dược” này có thể trị được bệnh đột quỵ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho bết, trên thực tế loại thuốc này không có tác dụng phòng đột quỵ như nhiều người lầm tưởng. Trường hợp bệnh nhân L. trên là ví dụ điển hình.

GS.TS Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Hội Đội quỵ Việt Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, BV Trung ương Quân đội 108 cũng cảnh báo, tuyệt đối không tự ý cho người đột quỵ uống An cung ngưu hoàng hoàn hoặc uống loại thuốc này để dự phòng đột quỵ. Trong quá trình điều trị, GS. Thông cho biết đã từng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu vì nhiễm độc thạch tín, thủy ngân sau khi uống An cung ngưu hoàng hoàn.

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từng gặp nhiều bệnh nhân bị tai biến mạch máu não không qua khỏi, hoặc để lại di chứng nặng nề do uống An cung ngưu hoàng hoàn. Theo đó, nhữn bệnh nhân đến viện đều là những bệnh nhân bị xuất huyết não, được người nhà cho uống thuốc An cung ngưu hoàng hoàn trước khi nhập viện. Hậu quả là máu chảy ồ ạt, bác sĩ cũng không thể cứu được người bệnh. Trường hợp cứu được thì di chứng để lại rất nặng nề.

Huyền Anh