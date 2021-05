Sáng 21/5: Thêm 24 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Điện Biên chiếm 21 ca

Cựu Giám đốc Hacinco có phải ca “siêu lây nhiễm”? Đến ngày 20/5, sau 8 ngày dương tính COVID-19, cựu Giám đốc Hacinco đã lây bệnh cho 19 người khác đều có tiếp xúc gần.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 20/5 đến 6h ngày 21/5 có 24 ca mắc mới (BN4810-4833):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 24 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (06), Hải Dương (02), Bắc Ninh (01).

Tính đến 6h ngày 21/5:

- Việt Nam có tổng cộng 3.355 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.785 ca.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới

- Cả thế giới có 165.803.413 ca mắc, trong đó 146.439.276 đã khỏi bệnh; 3.433,307 tử vong và 15.920.830 điều trị (99.259 ca diễn biến nặng).



- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 626.487 ca, tử vong tăng 11.919 ca.



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 21.795 ca, trong đó: Malaysia tăng 6.806 ca, Philippines tăng 6.100 ca, Indonesia tăng 5.797 ca, Thái Lan tăng 2.636 ca, Campuchia tăng 415 ca, Singapore tăng 41 ca, Lào 14 ca

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN4810 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là F1 của BN4518, đã được cách ly từ trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Du.

- CA BỆNH BN4811-4812 và BN4815-4818 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4813 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN4706.

- CA BỆNH BN4814 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN4707.

Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 của BN4813-4814 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH BN4819-BN4833 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 13 ca liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại Khu công nghiệp Quang Châu và 02 ca trong vùng phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 63

+ Lần 2: 34

+ Lần 3: 23

- Số ca tử vong: 39 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.689 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 129.502, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 3.421

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 32.914

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 93.167

Hơn 1 triệu liều vắc xin phòng COVID- 19 đã được tiêm tại Việt Nam

Tính đến 16 giờ ngày 20/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.021.085 liều cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 28.821 người.



Chi tiết 4.897 người được tiêm tại 09 tỉnh/TP trong ngày 20/5/2021 như sau:



1- Nghệ An: 552



2- Sơn La: 1.616



3- Phú Yên: 5



4- Tiền Giang: 242



5- Tây Ninh: 1.789



6- Sóc Trăng: 10



7- An Giang: 338



8- Bình Dương: 259



9- Cà Mau: 86





Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Ca bệnh cựu Giám đốc Hacinco là điển hình của biến chủng Ấn Độ lây lan rất nhanh, mạnh Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhận định, ca bệnh Covid-19 BN 3634 - cựu Giám đốc Hacinco là trường hợp điển hình mang chủng Ấn Độ lây nhiễm nhiều cho bố, con, người giúp việc, những người tiếp xúc gần.

Theo suckhoedoisong.vn