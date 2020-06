Thực hư thông tin thuốc chữa bệnh nhân Covid-19 nặng rẻ như bèo?

Loại thuốc nói trên áp dụng cho hơn 2.000 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, và được đối chứng với một nhóm gồm 4.000 bệnh nhân không được điều trị bằng phương pháp này. Thử nghiệm do Đại học Oxford giám sát nhằm tìm kiếm các phương pháp điều trị Covid-19 hiệu quả.

Theo kết quả sơ bộ, thuốc dexamethasone giúp giảm 1/3 tỉ lệ tử vong ở những người phải phụ thuộc vào máy thở, và 1/5 tỉ lệ tử vong ở những bệnh nhân phải thở oxy.

Đây được xem là triển vọng tìm ra thuốc đặc trị Covid-19, một loại thuốc chống viêm giá rẻ và thông dụng, vừa được chứng minh có khả năng cứu sống đáng kể người bị bệnh Covid-19 nặng.

Thực hư thuốc chữa bệnh nhân Covid-19 nặng rẻ như bèo?

Theo bác sĩ Huynh Wynn Trần – Tổ chức y khoa VietMD, Hoa Kỳ, đây là thông tin đáng mừng vì Dexamethasone là thuốc rẻ tiền.

Các nghiên cứu cho thấy khá hiệu quả. Có thể tưởng tượng một cách đơn giản là cứ trong 8 bệnh nhân thở máy, 1 bệnh nhân sẽ được cứu sống nhờ thuốc này.

Cùng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết việc nghiên cứu thuốc Dexamethasone điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng của Anh được khá nhiều nơi chú ý. Tuy nhiên, bác sĩ Khanh cho biết tại Việt Nam các bệnh nhân Covid-19 nặng đều bình phục và thuốc dexamethasone chưa được đề cập trong các phác đồ điều trị Covid-19 tại Việt Nam.

Hiện WHO đã cảnh báo loại thuốc dexamethasone chỉ nên dùng điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng vì nó đã chứng minh được hiệu quả đối với các trường hợp này.

Thuốc Dexamethasone là Steroid (còn có các tên khác là Ozurdex, Maxidex, DexPak 6 Day, DexPak 10 day, DexPak 13 Day, LoCort, ReadySharp dexamethasone, ZonaCort) rất hay dùng trong bệnh miễn dịch, da liễu, ung thư, và hồi sức tích cực (ICU).

Dexamethasone là thuốc được phát triển vào năm 1957, dùng từ năm 1961 để ức chế hệ miễn dịch, giảm viêm sưng, dùng khi cơ thể phản ứng quá mức bị viêm sưng hay một bộ phận cơ quan (như da bị viêm sưng). Dexamethasone có thể dùng dạng viên uống, kem xức, hay chích.

Virus Sars-Cov-2 tạo ra cơn bão miễn dịch (cytokine storms) dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, dẫn đến các cơ quan quan trọng như phổi, mạch máu, và thần kinh bị tế bào miễn dịch tấn công, tạo ra suy hô hấp và tình trạng viêm nhiễm. Dexamethasone sẽ ức chế toàn bộ hễ miễn dịch, làm chậm và hạn chế cơn bão cytokine. Vì lý do này, các thuốc ức chế hệ miễn dịch khác như Actemra cũng được thử nghiệm để chữa trị Covid-19.

Tuy nhiên, bác sĩ Huynh Wynn Tran cũng cho rằng thuốc này chỉ nên do bác sĩ chỉ định với bệnh nhân nhập viện do Covid-19 và bệnh nặng. Bệnh nhân không nên tự mua và tự dùng. Do thuốc này rẻ tiền và có mặt khắp nơi nên dự đoán sẽ có nhiều bệnh nhân tự mua thuốc này. Các nghiên cứu chỉ ra Dexamethasone có tác dụng rõ rệt khi hệ miễn dịch phản ứng mạnh và cơ thể trong tình trạng khẩn cấp.

Dexamethasone có những tác dụng phụ nguy hiểm như tăng rủi ro nhiễm trùng (do hệ miễn dịch bị ức chế), vì vậy, thuốc này chỉ nên dùng trong môi trường kiểm soát nhiễm trùng.

Khánh Chi