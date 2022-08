Những người thường xuyên thức khuya sẽ mắc nhiều bệnh, đặc biệt là nam giới?

Đi ngủ muộn và dậy muộn luôn tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe con người, nhất là sau 30 tuổi và đặc biệt là đối với nam giới.

Ảnh hưởng của việc thức khuya đối với nam giới

1. Thường xuyên thức khuya dễ dẫn đến vô sinh

Bệnh nhân hiếm muộn thường tập trung ở độ tuổi từ 30 đến 40 và họ đều có một điểm chung là công việc rất căng thẳng, phải làm thêm giờ hoặc thức khuya, sinh hoạt thất thường.

Bác sĩ cho biết: "Khi một người ở trong tình trạng mệt mỏi một thời gian dài, theo y học cổ truyền, có nghĩa là thận làm việc quá sức, thận khí bị thiếu, tinh khí của thận không đủ, ảnh hưởng đến cơ thể và trí óc của nam giới.

Làm việc quá sức, thức khuya cũng sẽ dẫn đến mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Hơn nữa khi bận rộn với công việc sẽ ít uống nước, nhịn tiểu, thải độc kém, dễ gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục nam.

Nam giới thức khuya lâu sẽ khiến cho lượng hormone trong cơ thể bị rối loạn, nội tiết tố tăng cao có thể gây vô sinh.

2. Mệt mỏi gây rối loạn chức năng cơ thể

Nếu nam giới rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi mãn tính, tác hại sẽ tiếp tục tích tụ và ngày càng nhiều.

Lý do mệt mỏi quá độ gây rối loạn chức năng sinh lý là do mỏi cơ quá mức, hoặc tinh thần kiệt quệ do trầm cảm, lo lắng, hồi hộp, căng thẳng… sẽ làm rối loạn hệ thống vận hành bình thường của cơ thể, cản trở chức năng sinh lý, ức chế các chức năng sinh lý liên quan.

Nó làm giảm sự bài tiết gonadotropins và nội tiết tố nam ở tuyến yên, đồng thời khi nam giới mệt mỏi quá mức sẽ sản sinh ra lipid peroxit, có thể trực tiếp gây tổn thương màng sinh học.

Lâu dần có thể gây ra những thay đổi bệnh lý dẫn đến hệ thống sinh lý nam bị tổn thương, gây ra các biến đổi hữu cơ và cuối cùng dẫn đến rối loạn chức năng sinh lý.

Những tác hại khi thức khuya là gì?

1. Đau đầu

Nếu thức khuya, ngày hôm sau bạn sẽ thường xuyên bị đau đầu, khó tập trung. Thức khuya và mất ngủ kéo dài cũng sẽ vô hình làm tổn hại đến trí nhớ của bạn.

2. Thường xuyên mệt mỏi, giảm khả năng miễn dịch

Di chứng nghiêm trọng nhất do thức khuya là mệt mỏi, thiếu năng lượng, hệ miễn dịch của cơ thể người cũng suy giảm, xuất hiện các triệu chứng rối loạn hệ thần kinh tự chủ như cảm lạnh, nhiễm trùng đường tiêu hóa, dị ứng.

3. Quầng thâm, mỏi mắt

Ban đêm là thời gian nghỉ ngơi sinh lý của cơ thể con người, nếu đến giờ nghỉ ngơi mà không được nghỉ sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi quá độ, dẫn đến tuần hoàn máu quanh mắt kém, gây ra hiện tượng thâm quầng, bọng mắt hoặc mắt đỏ ngầu và mỏi mắt.

4. Da khô, đốm đen và mụn nhọt

Từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng ngày hôm sau là thời gian ngủ để dưỡng nhan, đồng thời cũng là khoảng thời gian kinh mạch của cơ thể chạy về túi mật và gan. Hai cơ quan này nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ biểu hiện trên da dễ gặp các vấn đề như sần sùi, da vàng, thâm và mụn.

Đối với những người đã quen ngủ sớm thì nên bước vào giai đoạn ngủ sâu muộn nhất là 1 giờ sáng. Điều tồi tệ hơn, thức khuya lâu ngày sẽ từ từ xuất hiện chứng mất ngủ, hay quên, cáu gắt, lo lắng và các triệu chứng về thần kinh, tâm thần khác.

Thức ăn khuya nên ăn gì?

1. Tảo bẹ

Tảo bẹ rất giàu canxi và i-ốt có tác dụng làm chậm lão hóa, rất giàu xenlulo, có thể loại bỏ kịp thời các chất thải và độc tố trong ruột, ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của bệnh ung thư trực tràng và táo bón. Vì vậy, tảo bẹ là một “người làm sạch” đường tiêu hóa. Ăn tảo bẹ thường xuyên hơn cũng có thể tăng cường trí não và dưỡng não.

2. Thức ăn từ nấm

Nấm đen, nấm trắng, nấm hương rất giàu selen. Ăn thực phẩm từ nấm thường xuyên có thể làm giảm huyết áp, giảm cholesterol và ngăn ngừa xơ cứng động mạch.

3. Đậu xanh

Y học cổ truyền cho rằng, đậu xanh có thể giải độc hàng trăm chất độc, chẳng hạn như ngộ độc rượu, ngộ độc nấm dại, ngộ độc thạch tín, ngộ độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ, ngộ độc chì… Nó có thể giúp bài tiết chất độc trong cơ thể và thúc đẩy sự trao đổi chất bình thường của cơ thể.

4. Củ sen

Củ sen có chức năng dưỡng âm, thanh nhiệt, làm ẩm khô, giải khát, bổ tâm, làm dịu tâm trí, củ sen có thể ăn sống, còn có tác dụng lợi tiểu, nhuận tràng, giúp bài tiết chất thải và độc tố trong cơ thể. .

Vì vậy, những người thường xuyên thức khuya sẽ sinh ra nhiều loại bệnh trong cơ thể, đặc biệt nam nữ trong quá trình sinh sản thì nên ngủ sớm và dậy sớm, không nên thức khuya.

Hạ Thảo

