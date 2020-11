Sản phụ tử vong ở BV Việt Pháp: Rối loạn đông máu, chảy máu sau sinh nguy hiểm mức nào?

Chảy máu sau đẻ là một biến chứng nghiêm trọng và là một trong những nguyên nhân gây tử vong chính của sản khoa

Ngày 4/11, trên một số trang Facebook đăng bài phản ánh về trường hợp sự cố y khoa gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong của sản phụ Nguyễn Quỳnh Ph. (Hà Nội) khi đến sinh con theo dịch vụ “Thai sản và sinh trọn gói” tại Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội.

Liên quan đến trường hợp này, trả lời báo chí bà Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết: hiện Sở Y tế Hà Nội đã nắm được thông tin và có báo cáo ban đầu về sự việc.

Theo PGĐ Sở "một số thông tin chia sẻ trên mạng xã hội chưa chính xác do gia đình từ chối mổ tử thi nên nguyên nhân khiến sản phụ tử vong có thể là rối loạn đông máu".

Theo các bác sĩ sản khoa, rối loạn đông máu sau khi sinh là một biến chứng vô cùng nguy hiểm, có thể dễ dàng gây tử vong.

Rối loạn đông máu sau khi sinh xảy ra chủ yếu do người mẹ mắc rối loạn đông máu di truyền. Nếu trong một gia đình, cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ mắc bệnh thì sẽ di truyền sang cho con, tuy nhiên mức độ nặng nhẹ không giống nhau.

Trong một số trường hợp, sản phụ bị rối loạn đông máu sau khi sinh nhưng không phát hiện ra tiền sử di truyền thì có thể là do một trong số các nguyên nhân:

Đột biến gen khi người mẹ còn là một bào thai; do các bệnh lý thành mạch: bệnh thành mạch lành tính, thành mạch dễ vỡ, viêm mao mạch dị ứng; do bệnh lý tiểu cầu mắc phải: giảm tiểu cầu do nguyên nhân giảm sản xuất tại tủy xương, giảm tiểu cầu do tiêu thụ, giảm tiểu cầu do bị phá hủy.

Cũng có thể do sản phụ bị giảm tổng hợp yếu tố đông máu, ví dụ như thiếu vitamin K, bệnh lý gan nặng.

Do kháng yếu tố đông máu mắc phải trong bệnh lý tự miễn, do dùng thuốc (ví dụ như thuốc kháng vitamin K, thuốc chống ung thư).

Đáng lưu ý, bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh rối loạn đông máu trước đó khả năng rất cao là sẽ bị rối loạn đông máu sau khi sinh. Tuy nhiên nếu ở mức độ nhẹ thì trước khi sinh con, người mẹ khó có thể phát hiện ra bệnh nếu không có thăm khám hoặc không bị vết thương gì lớn.

Có thể phát hiện sớm bệnh rối loạn đông máu sau khi sinh, tuy nhiên các triệu chứng thường không rõ ràng.

Một số triệu chứng báo hiệu bệnh rối loạn đông máu sau khi sinh mà người mẹ cần lưu ý trong cuộc sống đời thường là:

Da dễ xuất hiện các nốt bầm tím ngay cả khi chỉ có va chạm nhẹ.

Dễ bị chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng.

Các vết thương nhỏ thấy xuất hiện chảy máu kéo dài.

Dễ bị xuất huyết tiêu hóa.

Số ngày có kinh nguyệt bị kéo dài với số lượng máu nhiều, kinh nguyệt có thể bị rối loạn.

Người mẹ nhóm máu O thường có triệu chứng rối loạn đông máu rõ ràng hơn so với các nhóm máu A, B và AB.

Trong khi đó, theo hồ sơ của người thân bệnh nhân có được khi sản phụ đang cấp cứu, tờ phiếu chỉ định lọc máu liên tục trong mục chẩn đoán được ghi là “sốc do mất máu, chảy máu sau đẻ, suy đa phủ tạng”.

Vậy chảy máu sau đẻ nghiêm trọng đến mức nào?

Theo các tài liệu y khoa, chảy máu sau đẻ là một biến chứng nghiêm trọng và là một trong những nguyên nhân gây tử vong chính của sản khoa. Chảy máu sau đẻ là khi lượng máu mất lớn hơn 500ml hoặc choáng do mất máu sau đẻ, thường xảy ra sau 24 giờ đầu, tuy nhiên cũng có thể xảy ra muộn đến 6 tuần sau khi đẻ.

Một số trường hợp, sản phụ mất máu với lượng ít hơn nhưng vẫn ảnh hưởng đến tổng trạng chung do thể trạng và bệnh lý trước đó.

Trong y văn, tần suất chảy máu sau đẻ trên 300ml là 18-26%, chảy máu nặng trên 1000ml với sinh thường là 3-4.5%, với mổ lấy thai là 6%.

Các nguyên nhân chảy máu sau đẻ thường gặp nhất là: Bệnh lý trong thời kỳ sổ rau: do sót rau, đờ tử cung.

H. Anh (tổng hợp)