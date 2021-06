Thông tin bệnh nhân Covid-19 22 tuổi tử vong là không chính xác

Nhiều bệnh viện rơi vào 'thế khó' mùa Covid-19 Trong làn sóng dịch thứ 4, cả nước ghi nhận hơn 20 cơ sở y tế phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động thậm chí phong tỏa cứng vì liên quan tới Covid-19.

Sáng 1/6, mạng xã hội lan truyền thông tin một bệnh nhân 22 tuổi mắc Covid-19 tử vong tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Tuy nhiên, theo thông tin của Bộ Y tế, bệnh nhân 22 tuổi (Long An) mã bệnh nhân BN7445 tử vong là không chính xác. Hiện bệnh nhân trên đang được thở máy do tình trạng suy hô hấp tiến triển và can thiệp ECMO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Hiện nay, bố và anh trai của ca bệnh trên cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính và đang đợi Bộ Y tế công bố chính thức. Công tác phòng dịch tại địa phương đã và đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

Ngành y tế địa phương đã truy vết 3 F1 đang đưa đi cách ly tập trung và 61 F2 đang được xét nghiệm và theo dõi. Huyện Cần Đước đã tiến hành cách ly 117 hộ dân thuộc khu vực chợ Phước Vân, ấp 4, xã Phước Vân ngay từ đêm qua 31/5.

Khánh Chi