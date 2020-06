Đi làm nương, thiếu nữ 17 tuổi bị đạn lạc bắn trúng cổ

Thiếu nữ bị đạn lạc bắn trúng cổ.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy tình trạng ở vùng cổ phải của bệnh nhân có vết thương đường kính khoảng 0,5cm, bờ mép dập nát, đã cầm máu; bệnh nhân đau cổ nuốt vướng, tê cánh tay xuống vai phải.

Kết quả chụp X quang của bệnh nhân cho thấy có hình ảnh dị vật cản quang ngang C7 bên F, vùng cổ phát hiện vỡ đốt sống cổ phải.

Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình chẩn đoán vết thương dị vật qua da do hỏa khí.

Các bác sĩ cùng êkip đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Dị vật được lấy ra là 1 viên đạn chì giống như đạn súng hơi để bắn chim, kích thước 0,4cm. Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viên đạn khá sâu và hiểm trở, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ. Sau một tuần điều trị bệnh nhân ổn định, tiến triển tốt và đã được xuất viện.

Bác sĩ Chuyên khoa I Hoàng Ngọc Trinh, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ khuyến cáo, với những trường hợp bị vết thương hỏa khí, ưu tiên trước tiên là cấp cứu, cứu sống tính mạng bệnh nhân.

"Vết thương hỏa khí là những vết thương do các tác nhân nổ gây ra, gồm các loại đạn thẳng và đạn phá. Vùng cổ có hệ thống mạch máu thần kinh phong phú, những cơ quan giữ chức năng sống quan trọng, vết thương có thể gây thương tổn các cơ quan dẫn đến rối loạn chức năng, có thể có những biến chứng cấp tính dẫn đến tử vong. Do vậy, việc phẫu thuật vết thương vùng cổ rất khó khăn, đòi hỏi độ chính xác cao, đảm bảo an toàn cho tính mạng người bệnh”, BS Hoàng Ngọc Trinh nhấn mạnh.

N. Huyền