Thêm 4.260 người tiêm chủng vắc xin COVID-19, chỉ ghi nhận phản ứng thông thường sau tiêm

icon

Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu cho biết, vắc-xin của AstraZeneca mang lại nhiều lợi ích hơn so với các rủi ro và có thể sẽ tiếp tục được phân phối. WHO cũng đã khẳng định không có lý do để ngừng tiêm chủng vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca.