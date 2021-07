Tối 24/7: Thêm 3.977 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.968 ca

PGS.TS Trần Đắc Phu: 'Hà Nội nên thí điểm cách ly F1 tại nhà' Hà Nội nên thực hiện thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà - vừa có tính chất thí điểm vừa mang tính tập dượt sẵn sàng cho tình huống các ca bệnh nhiều lên.

Thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 6h đến 19h ngày 24/7 có 3.977 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 3.950 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3.326), Bình Dương (262), Đồng Nai (99), Bà Rịa - Vũng Tàu (63), Đồng Tháp (46), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (24), Cần Thơ (23), Bình Định (12), Bến Tre (9); Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Phú Yên (5), Quảng Ngãi (4), Đắk Nông (4), Hà Nội (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (3), Hậu Giang (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 355 ca trong cộng đồng.

- Trong ngày 24/7 có 7.968 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh và 9.225 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5396), Long An (604), Bình Dương (785), Đồng Nai (221), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Khánh Hoà (104), Đồng Tháp (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (71), Bến Tre (61), Đà Nẵng (36), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (27), Vĩnh Long (25), Cần Thơ (23), Vĩnh Phúc (21); Phú Yên (17), Kiên Giang (14), Bình Định (12), Hậu Giang (9), Hà Nội (9), Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Hưng Yên (4), Quảng Ngãi (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 2.428 ca trong cộng đồng.

- Vào sáng ngày 24/7, Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22/7/2021 tại các khu cách ly và khu phong toả.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến chiều ngày 24/7, Việt Nam có tổng 90.934 ca mắc, trong đó có 2.172 ca nhập cảnh và 88.762 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 87.192 ca, trong đó có 14.809 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Tình hình điều trị

- 2.047 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/7.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 17.583 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 98.990 xét nghiệm cho 410.862 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.107.861 mẫu cho 14.391.096 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.478.757 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.125.156 liều, tiêm mũi 2 là 353.601 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh đã gửi Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh công văn số 5929/BYT-KCB ngày 23/7 đề xuất một số nội dung về việc quản lý người nghi nhiễm và người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.



- Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, triển khai các phương án vừa chống dịch, vừa tiến hành sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ. Đảm bảo an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, nhất là các đối tượng người lao động, người bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh.



- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng, tập huấn an toàn tiêm chủng, quy trình tiêm chủng để đảm bảo tiêm an toàn, không để lây nhiễm tại các điểm tiêm chủng.

Sợ đi xét nghiệm vì nhân viên lấy mẫu lâu lâu mới thay găng tay, chuyên gia nói gì? Theo đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, mỗi nhân viên y tế khi lấy mẫu phải mang găng và sau đó tháo găng, rửa tay trước khi chuyển qua lấy mẫu cho người kế tiếp nhưng thực tế thì không

Theo suckhoedoisong.vn