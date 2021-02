Xét nghiệm tự nguyện Covid-19 tốn tiền triệu, mỗi nơi một giá

Chị Nguyễn Thu Hà (Bắc Từ Liêm) cho biết mới về từ Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết. Chị cùng gia đình đã khai báo y tế tại địa phương cư trú.

Gia đình chị được hướng dẫn cách ly nghỉ ngơi, tại nhà nếu có dấu hiệu ho sốt thì báo với y tế địa phương để được lấy mẫu. Tuy nhiên gia đình sốt ruột, thấp thỏm muốn đi xét nghiệm tự nguyện, tự trả tiền.

Hiện tại Hà Nội có rất nhiều bệnh viện được Bộ Y tế công nhận xét nghiệm Covid- 19.

Tại Trung tâm xét nghiệm, Trường ĐH Y tế công cộng, nhân viên Trung tâm thông tin, đơn vị này vẫn nhận làm xét nghiệm Covid- 19 với mức giá 1.000.000 đồng/ lần xét nghiệm.

Cơ sở tiếp nhận xét nghiệm cho đối tượng không có yếu tố dịch tễ. Thời gian lấy mẫu từ 9- 11h sáng mỗi ngày.

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, người có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện phải chi trả 1,6 triệu/người.

Tại bệnh viện Melatec, nhân viên cho biết, BV có nhận xét nghiệm dịch vụ cho người đi làm (trong nước, nước ngoài) với mức giá 1.199.000 đồng. Đồng thời những trường hợp làm xét nghiệm này phải không có yếu tố dịch tễ.

Các cơ sở được cấp phép đều có thể thực hiện xét nghiệm tự nguyện. Tuy nhiên các bệnh viện thường chỉ dành kit xét nghiệm ưu tiên cho việc xét nguyện bắt buộc để sàng lọc bệnh nhân vào viện và việc thực hiện xét nghiệm cho mục đích phòng dịch thì không thu phí.

Tại Bệnh viện 108, mẫu xét nghiệm tự chi trả cho người có nhu cầu xét nghiệm đi nước ngoài có giá 2.350.000 đồng.

Tại Bệnh viện E Hà Nội, là một trong những cơ sở y tế được Bộ Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội, Giám đốc BV E Hà Nội GS.Lê Ngọc Thành cho biết, việc làm này chỉ được thực hiện sàng lọc cho những bệnh nhân có yếu tố nghi ngờ và những trường hợp có nhu cầu xét nghiệm để đi nước ngoài.

Giám đốc BV E Hà Nội cho rằng người dân tự đi làm xét nghiệm sàng lọc Covid- 19 là “hơi lãng phí”.

"Việc xét nghiệm chỉ có giá trị trong thời điểm đó, quan trọng là phải tuân thủ phòng dịch”, GS. Lê Ngọc Thành cho hay.

Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế, cho biết, việc xét nghiệm tự nguyện Covid- 19 đã được Thủ tướng cho phép tuy nhiên có tỉnh cho làm nhưng có tỉnh cũng chưa triển khai.

Điều ông Phu băn khoăn là hiện có một bộ phận người dân “có biểu hiện ho sốt, có yếu tố dịch tễ thì mời không đi xét nghiệm” trong khi không ít trường hợp “không lo phòng bệnh mà cứ lo đi xét nghiệm, không biết để làm gì?”.

“Không phải đối tượng được xét nghiệm, tức là anh không có nguy cơ thì đương nhiên không được xét nghiệm. Chỉ khi anh có dấu hiệu ho sốt, có các yếu tố nguy cơ, khai báo y tế chắc chắn sẽ được xét nghiệm sàng lọc”, ông Phu nhấn mạnh.

Riêng đối với nhóm người xuất cảnh, thì việc xét nghiệm Covid- 19 tự nguyện bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của các nước.

“Theo tôi không nên xét nghiệm vì hiện nay đối với người dân ở những vùng, những chỗ nguy cơ bản thân CDC các tỉnh đã chỉ đạo phải xét nghiệm rồi. Ví dụ như ở Hà Nội thì cũng đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người trở về từ Hải Dương’

Nếu không có yếu tố nguy cơ đi xét nghiệm làm gì? Quan trọng là thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thay vì tự đi xét nghiệm vừa tốn kém, vừa không cần thiết”, ông Phu nhấn mạnh.

