Xấu hổ, ấm ức vì mắc bệnh lây qua đường tình dục, bạn trai đi kể với nhiều người

Nguyễn V.M. đến bệnh viện khám vì mắc virus Human Papillomavirus - HPV type 6-16. Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục, có mối liên quan giữa bệnh sùi mào gà và HPV.

Thời gian ủ bệnh từ 1 - 3 tháng, cũng có thể lâu hơn từ vài tháng đến 1 năm. Lứa tuổi mắc nhiều nhất là từ 20 - 45 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Nguy hiểm đó là virus HPV là thủ phạm có thể gây ung thư cổ tử cung.

M. chia sẻ là cô không biết mắc ở đâu, bạn trai khám thì hiện tại chưa có dấu hiệu của bệnh. M cam kết 100% không có quan hệ với bạn tình nào khác ngoài bạn trai nhưng điều cô và bạn trai khúc mắc đó là bản thân bạn trai lại không bị”.

Điều khiến M ấm ức, xấu hổ nhất đó là chuyện cô mắc virus lây qua đường tình dục vốn là chuyện của hai người thì bạn thân của bạn trai lại biết. M định chia tay bạn trai vì cô cảm thấy mình đã bị thiếu tôn trọng.

Đường lây truyền chủ yếu thông qua tiếp xúc tình dục, dịch tiết hoặc tiếp xúc da. Ở trẻ sơ sinh, lây truyền có thể xảy ra trong lúc sinh. Yếu tố nguy cơ là do vệ sinh kém, bộ phận sinh dục thường ẩm ướt, bao quy đầu dài, viêm âm hộ âm đạo, suy giảm miễn dịch, đa số kèm với các bệnh hoa liễu khác.

Ảnh minh họa.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường – BV Phụ sản Hà Nội cho biết anh thường xuyên tiếp nhận và điều trị tư vấn các trường hợp viêm nhiễm phụ khoa, viêm nhiễm vùng kín của cả nam và nữ.

Nguyên nhân của việc viêm nhiễm xuất phát chủ yếu từ việc quan hệ tình dục. Vì vậy mỗi lần khám bác sĩ phải hỏi rất chi tiết để có thể tìm được nguyên nhân viêm nhiễm để giúp cho quá trình điều trị.

Có những bệnh nhân đến khám vì viêm nhiễm thông thường do tạp khuẩn, có trường hợp do nấm, hoặc mắc các bệnh cấp tính như lậu, chlamydia.

Thạc sĩ Cường cho biết dù nguyên nhân vì sao thì tác nhân đều từ việc quan hệ tình dục mang lại. Vì vậy, khi một người bị viêm nhiễm thì người kia cũng nên đi khám để điều trị cùng lúc và dứt điểm tránh trường hợp tái nhiễm làm ảnh hưởng đến 'cuộc vui'.

Mắc bệnh vùng kín là bình thường, không có gì phải xấu hổ. Nhiều người quan niệm, bệnh lây truyền qua đường tình dục được coi là quan hệ không an toàn, quan hệ linh tinh với nhiều người… nên thường e dè, ngại ngùng không đi khám.

Thực tế, nhiều người mắc bệnh nhưng bản thân cũng không biết mình đang mắc. Có thể họ đã vô tình mà mắc phải, hoặc là nạn nhân của một lần quan hệ từ lâu nhưng đến bây giờ mới có biểu hiện của bệnh.

Chính tâm lý coi việc mắc bệnh vùng kín là do quan hệ linh tinh không an toàn, làm người chẳng may bị mắc không đi khám, gây kỳ thị làm bệnh lý này thêm lây lan và làm khó điều trị.

Người mắc bệnh lây qua đường tình dục thường đến khám với tâm lý sợ bị kỳ thị và phải xấu hổ, ấm ức mang tiếng lăng nhăng.

Thực chất, bệnh lây qua đường tình dục không có nghĩa là người hư hỏng và bản thân bị mắc bệnh thì cũng không có nghĩa là bạn là người hư hỏng, chỉ đơn giản “số đen” quan hệ với người đã nhiễm bệnh tình dục.

BS Cường cho biết có quan hệ tình dục sẽ có lây nhiễm từ viêm nhiễm tới bệnh tình dục, quan hệ tình dục không xấu nhưng phải biết quan hệ tình dục có bảo vệ, để tránh mang lại những phiền phức không đáng có như bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.

Nếu không may mắc các bệnh tình dục điều cần quan tâm nhất là điều trị triệt để, đúng nơi, điều trị cả bạn tình, không đổ lỗi, rút kinh nghiệm để tránh bị tái phát. Và mỗi người cần có ý thức trong việc tự bảo vệ bản thân và tự bảo vệ bạn tình sẽ hạn chế nguy cơ mắc bệnh tình dục hơn.

K.Chi