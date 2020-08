Virus gây Covid-19 ở Hải Dương giống Đà Nẵng đáng mừng hay lo?

Theo ông Nguyễn Đình Thực, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, hiện kết quả phân lập giải mã gen của virus SARS-COV-2 trên bệnh nhân 867 người Hải Dương nhưng phát hiện nhiễm Covid-19 tại Hà Nội thuộc chủng virus đang gây bệnh Covid-19 tại miền Trung.

Vào cuối tháng 7 khi ca bệnh Covid-19 đầu tiên phát hiện ở Đà Nẵng do chủng virus hoàn toàn mới, các chuyên gia của Viện vệ sinh Dịch tễ trung ương đến tiến hành phân tích và kết quả phân tích nguồn gen các bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng cho thấy chúng xâm nhập từ bên ngoài, không giống chủng đã từng lưu hành ở giai đoạn 1.

Ảnh minh họa

Với thông tin này, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết việc xác định được chủng virus này như thế nào có giá trị rất lớn để kiểm soát nguồn lây.

Thạc sĩ Hà chia sẻ hiện nay chủng Sars-CoV-2 có nhiều biến chủng, các biến chủng nhỏ lên tới con số hàng trăm ở mỗi khu vực khác nhau. Khi phát hiện chủng mới nhập vào hay chủng cũ thì chúng ta xác định được mối lây truyền trong nước hay chủng mới nhập từ bên ngoài vào.

Ở các nước đều phát hiện sự thay đổi nhỏ các biến chủng của virus này. Thạc sĩ Hà cho biết chủng này chỉ trở nên nguy hiểm khi chúng thay đổi gen mồi mà chúng ta không thể xét nghiệm được nữa.

Virus Sars-CoV-2 đến nay còn nhiều vấn đề chưa được hiểu rõ, chúng luôn luôn thay đổi và các chuyên gia dịch tễ học vẫn liên tục nghiên cứu về sự thay đổi đó có gây ra nguy cơ lây lan nhanh, bệnh nhân nặng hơn hay không.

Theo bác sĩ Huynh Wynn Trần, bác sĩ Việt đang công tác tại Mỹ, để biết virus Sars-Cov-2 có nguy hiểm hay không, các nhà nghiên cứu theo dõi khả năng thay đổi (mutation) của virus Sars-Cov-2 là nhiều hay ít. Theo các nghiên cứu từ Viện Nghiên Cứu Quốc Gia Los Alamos thì hiện nay virus Sars-Cov-2 thay đổi rất thấp, thấp hơn nhiều so với virus HIV và virus cúm mùa.

Bác sĩ Wynn cho biết đến nay quan trọng hơn là chưa có bằng chứng cho thấy có thêm độc tố của virus này, thêm khả năng gây bệnh mạnh hơn. Bài báo từ New England Journal of Medicine cho thấy virus Sars-Cov-2 chủng D614G thay đổi gen S spike protein rất chậm, chỉ 0.3% so với bản gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngay từ tháng 1, Việt Nam đã có những phân tích gen về virus này, cập nhật các chủng virus trên GISAID. Dữ liệu cho thấy có 32 phân tích gen của Sars-Cov-2, với các chủng G,GR, GH, S, V từ tháng 1 đến 4 năm 2020.

Chủng mới ở Đà Nẵng là chủng mới hoàn toàn và đã được đánh giá có khả năng lây nhanh hơn nhưng chủng mới này có thể vẫn không thay đổi độc tố của virus.

Bởi vậy, bác sĩ Wynn khuyên người dân nên tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo về sức khoẻ của cơ quan y tế về phòng chống Covid-19.

Khánh Chi

