Khi bị đau bụng ở bất kỳ vị trí nào cần nghĩ đến bệnh lý này đầu tiên

Nhầm với viêm dạ dày

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quốc Khánh – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Hà Nội chia sẻ, ông gặp nhiều trường hợp bị đau bụng vùng thượng vị nên nhầm lẫn với viêm dạ dày và kết quả khi vào viện đều phải mổ cấp cứu vì viêm ruột thừa.

Theo thạc sĩ Khánh, viêm ruột thừa hầu như không để lại hậu quả gì đặc biệt nếu chúng ta phát hiện và phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, nếu chúng ta chủ quan để muộn lại vô cùng nguy hiểm vì khi ruột thừa vỡ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc lan rộng khắp ổ bụng. Bệnh nhân có thể bị sốc nhiễm trùng nhiễm độc, tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và người già.

Bác sĩ Khánh cho biết mọi người thường có kinh nghiệm dấu hiệu của đau ruột thừa là đau vùng hố chậu phải. Tuy nhiên, bác sĩ Khánh cho rằng không nên có suy nghĩ viêm ruột thừa phải là đau ở hố chậu phải vì rất nhiều các trường hợp viêm ruột thừa nhưng cơn đau lại khởi phát ở những vùng xa lạ như đau thượng vị dễ nhầm viêm dạ dày, đau dưới mạng sườn phải nhầm viêm túi mật, đau vùng hạ vị nhầm viêm phần phụ, đau kỳ kinh, đau đại tràng…, đau quanh rốn bị nhầm viêm hạch mạc treo, đau do sỏi thận-niệu quản-bàng quang-niệu đạo, đau do giun, do rối loạn tiêu hoá....

Chính vì vậy, bác sĩ Khánh cho rằng khi xuất hiện đau bụng, phản xạ trong đầu luôn cần nghĩ đến viêm ruột thừa dù vị trí đau có thể ở bất cứ nơi đâu của vùng bụng và cần đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám, siêu âm kỹ, chụp xquang bụng và làm một số xét nghiệm sớm nhất có thể.

Sàng lọc viêm ruột thừa không bao giờ thừa vì nếu không bị gì đặc biệt sẽ tốt hơn là ở nhà và ôm một mối nguy cơ rất nguy hiểm có thể xẩy đến. Hơn nữa, với người cao huyết áp-người già…đau bụng còn có thể do khối phình động mạch chủ bụng doạ vỡ nên đến viện để thăm khám loại trừ là rất cần thiết.

Khi bị đau bụng: Phản ứng nào bạn cần nhớ? Ảnh minh họa

Các kiểu viêm ruột thừa

Theo thạc sĩ Khánh viêm ruột thừa có nhiều thể khác nhau. Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất khó phát hiện viêm ruột thừa thường để muộn nên tiên lượng nặng. Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý khi trẻ quấy khóc, trớ, sốt cao, có thể rối loạn tiêu hoá cần nghĩ đến viêm ruột thừa để làm các thăm khám loại trừ sớm nhất có thể.

Với người già cơ thể thường phản ứng rất mờ hồ khi bị viêm ruột thừa như sốt rất nhẹ hoặc hâm hấp sốt, đau âm ỉ không rõ ràng, người kêu mệt hơn thường ngày, tiêu chảy, ấn vùng hố chậu phải phản ứng đau nhiều khi cũng không rõ… Trường hợp này vẫn cần cẩn thận cho đến viện thăm khám, siêu âm, xét nghiệm chẩn đoán loại trừ.

Với phụ nữa có thai, đặc biệt 6 tháng đầu cũng hay bị “dính” viêm ruột thừa. Lúc này ruột thừa bị tử cung đầy cao lên đến giữa bụng hoặc thậm chí hạ sườn phải cơn đau không còn là ở hố chậu phải nữa và nhiều lúc chúng ta còn nhầm với ốm nghén. Viêm đường tiết niệu cũng rất hay gặp ở phụ nữ có thai và cần loại trừ nguyên nhân này khi xuất hiện cơn đau bụng đột ngột.

Thạc sĩ Khánh cho biết nhiều trường hợp ruột thừa không nằm vị trí bình thường mà lại quặt sau manh tràng lúc này cơn đau sẽ ở vùng trên mào chậu phải và bệnh nhân rất đau khi co duỗi chân phải.

Ngoài việc thường nằm ở hố chậu phải và những thể trên, ruột thừa còn có thể phi xuống tiểu khung, phi lên vùng dưới gan, phi vào trong khối thoát vị và triệu chứng rất đa dạng và khó chẩn đoán.

Chẩn đoán và phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi rất nhanh và đơn giản nếu phát hiện sớm. Vấn đề quan trọng nhất đó là mỗi người hãy luôn nghĩ đến nó khi ai đó xuất hiện cơn đau bụng bất cứ vị trí nào cần loại trừ sớm.

Để dự phòng viêm ruột thừa bác sĩ Khánh cho rằng nên tăng cường sử dụng rau xanh-hoa quả-chất xơ và hạn chế sử dụng thịt đỏ. Vận động cơ thể thường xuyên, ưu tiên yoga-thiền-gập duỗi cơ bụng-lưng và uống nhiều nước để tránh nguy cơ táo bón. Tẩy giun sán 6 tháng/1 lần cho cả nhà.

Khánh Chi