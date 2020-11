Bác sĩ chỉ ra các quan điểm sai lầm về hôi nách

Nam thanh niên chia sẻ, hai người yêu nhau và đã bên nhau được 2 năm. Mọi chuyện sẽ êm đềm nếu như bạn gái không xuất hiện hôi nách.

Không chỉ bị hôi nách, người bạn gái còn rất lười tắm. Câu chuyện thu hút cả nghìn bình luận trong đó có nhiều người đồng cảnh ngộ cũng than thở về việc người yêu bị viêm cánh (hôi nách) hoặc bản thân họ cũng đang khổ sở vì viêm cánh.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành – nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bình thường cơ thể có tuyến mồ hôi, tuyến này được chia làm hai loại:

Tuyến mồ hôi nhỏ (eccrine): phân bố khắp cơ thể, có nhiệm vụ đào thải các chất cặn bã, thải ra 99% nước và 0,5% muối.

Tuyến mồ hôi lớn (apocrine): nằm ở lớp dưới da, tuyến này chỉ phân bố ở nách, âm hộ và lông mày, thải ra chất lỏng khá đặc, có chứa lipid, protein và sắt. Các chất này khi bị vi khuẩn phân hủy sẽ tạo thành một loại axit béo không bão hòa có mùi khó ngửi.

Tỷ lệ người bị mắc bệnh hôi nách đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người thường che giấu, ngại ngùng khi bị bệnh và không dám đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ Thành cho biết hiện nay nhiều người còn chưa hiểu hết về hôi nách và có các quan điểm sai lầm về bệnh này.

Thứ nhất, người ta cho rằng hôi nách là do lây nhiễm, do nấm hoặc do vi khuẩn truyền từ người này sang người kia. Thậm chí, nhiều bệnh nhân đến than vãn với bác sĩ rằng do ngủ chung hay sử dụng chung lăn nách, mặc chung quần áo của bạn nên mới bị hôi nách.

Nhưng thực chất bác sĩ Thành cho rằng hôi nách là do di truyền không lây, nếu bố mẹ bị hôi nách thì con cái thường sẽ bị. Hôi nách chỉ xảy ra khi đến tuổi dậy thì. Có lẽ vì thế nhiều người cho rằng trước đây không bị và lớn lên mặc quần áo của người bị hôi nách nên mới bị.

Thứ hai, có thể chữa được hôi nách, bác sĩ Thành nhấn mạnh hôi nách chỉ điều trị giảm đi 1 phần và không thể điều trị khỏi vĩnh viễn. Các biện pháp quảng cáo chữa khỏi hôi nách là hoàn toàn không đúng.

Thứ ba, một quan điểm sai lầm nhiều người mắc nhất đó là do có mùi hôi nên sử dụng các chất thơm khác như nước hoa để át mùi. Trong khi đó, theo bác sĩ Thành, nước hoa là tổ hợp của nhiều chất, thường là chất hoá học và có chất tạo thành sản phẩm không tốt. Dùng nước hoa nhiều quá da vùng nách sẽ thâm, áo vùng nách ố vàng, gây viêm da tiếp xúc tại chỗ.

Đặc biệt, nhiều người quảng cáo hàng xách tay trị hôi nách và không ít bệnh nhân đến khám trong tình trạng viêm da tiếp xúc, gây viêm nang lông vùng nách. Bác sĩ Thành cho rằng không nên sử dụng các sản phẩm để át mùi hôi nách vì có thể làm tăng thêm tình trạng viêm da vùng nách.

Để hạn chế tình trạng này, theo bác sĩ Thành việc quan trọng nhất là luôn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm nhiều lần trong ngày.

Cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Các loại thực phẩm như đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ cũng làm tăng tình trạng hôi nách. Sau khi vận động, tập luyện thể thao nên tắm ngay để ngăn vi khuẩn sinh sôi phát triển gây mùi cơ thể.

Uống nhiều nước, khoảng 1,5 - 2 lít mỗi ngày để thanh lọc cơ thể và giúp tuyến mồ hôi vùng nách hoạt động ổn định. Bổ sung các loại thực phẩm có khả năng làm giảm mùi hôi như chuối, bí ngô, lúa mì, rau mùi tây, rau bina, quả bơ,…

Trong trường hợp mùi hôi nách khiến bạn quá tự ti, cản trở giao tiếp, nên đến các cơ sở y tế để khám, điều trị tăng tiết tuyến mồ hôi.

