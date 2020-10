Ngày 12/10/2020 ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm chủng vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) và vắc xin OPV lần 1 ở trẻ nữ 2 tháng 17 ngày tuổi tại Bản Ái, phường Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, trẻ được tiêm vắc xin ComBE Five và uống vắc xin OPV lần 1 lúc 9h50 ngày 12/10/2020 tại Trạm Y tế xã Chiềng Xôm.

Vì sao trẻ tử vong sau tiêm chủng tại Sơn La?

Cán bộ y tế đã thực hiện khám sàng lọc và tiêm chủng cho trẻ theo đúng các quy định của Bộ Y tế. Sau tiêm chủng trẻ được theo dõi 30 phút tại Trạm y tế và không phát hiện biểu hiện bất thường. Trẻ về nhà được gia đình tiếp tục theo dõi, khoảng hơn 3 giờ sau tiêm chủng, trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở.

Trẻ đã được cán bộ Trạm y tế xử trí cấp cứu và đưa ngay đến Bệnh viện tỉnh Sơn La. Tại bệnh viện tỉnh, trẻ được cấp cứu, hồi sức tích cực, tuy nhiên trẻ không đáp ứng và tử vong lúc 16h00 cùng ngày (08 tiếng sau tiêm chủng).

Trong đợt tiêm chủng tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã sử dụng 956 liều vắc xin ComBE Five. Ngoài trường hợp tai biến nêu trên, ghi nhận 3 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng với các biểu hiện: sốt cao, tím tái, quấy khóc, bú kém. Các trường hợp trên đã được xử trí và theo dõi tại bệnh viện, hiện tại sức khỏe các trẻ đã ổn định.

Ngay sau khi xảy ra các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng nêu trên, ngày 14/10/2020 Sở Y tế tỉnh Sơn La đã chỉ đạo điều tra và tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng, chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để đánh giá toàn bộ quy trình tiêm chủng, nguyên nhân tử vong của 01 trẻ và 03 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Sau khi tổng hợp, phân tích, đánh giá, Hội đồng thống nhất kết luận:

01 trẻ tử vong do phản vệ độ IV không hồi phục với vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five), loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc xin và thực hành tiêm chủng.

02 trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm vắc xin ComBE Five đã được xử trí và hồi phục.

01 trường hợp còn lại là phản ứng thông thường sau tiêm chủng đã được xử trí và hồi phục.

