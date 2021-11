Những chất độc có trong hải sản bạn phải biết

Có loại hải sản luôn luôn có chất độc, có loại thường có hoặc thỉnh thoảng mới có chất độc. Tuy nhiên, bằng mắt thường và cảm giác khi ăn uống chúng ta không thể phát hiện có chất độc hay không, vì vậy, với các loại hải sản này bạn cần biết và tránh ăn. Các loại hải sản có độc như: cá nóc, bạch tuộc vòng xanh, sam biển, sao biển,…

Bạn có thể tham khảo các nguồn thông tin khác và hỏi thêm người dân địa phương. Các loại độc tố này thường không bị phá hủy bởi nhiệt nóng khi đun nấu và các biện pháp chế biến thông thường.



Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết ngộ độc hải sản là nhóm ngộ độc thực phẩm các bác sĩ hay gặp nhất. Ngộ độc hải sản có nhiều nguyên nhân khác nhau và chia thành các nhóm độc tố khác.



Nhóm 1: Ngộ độc do độc tố Tetrodotoxin



BS Nguyên cho biết ông từng gặp bệnh nhân ở Hà Nam chỉ ăn miếng cá khô tẩm vừng nhưng sau đó bệnh nhân ngộ độc do Tetrodotoxin gây mất não.



Hay vụ ngộ độc ở Ninh Bình mới đây nhất do ngộ độc chả cá, biểu hiện bệnh cảnh giống với ngộ độc cá nóc.



Hay 1 bệnh nhân khác 40 tuổi ở Quảng Ninh khi đưa vào viện bệnh nhân đã tổn thương não. Bệnh nhân đi thuyền trên vịnh Bái Tử Long và ăn ốc trên thuyền dẫn đến ngộ độc. Khi vào bờ bệnh nhân đã ngộ độc nặng.



Ngoài cá ra, các loại hải sản khác như so rất giống con sam tốt nhất không nên ăn, một số ốc biển ở khu vực vịnh Bái Tử Long, bạch tuộc vòng xanh có chứa Tetrodotoxin. Đốt tố Tetrodotoxin chịu bền với nhiệt khi ăn vào người ăn có triệu chứng tê bì môi, mặt, liệt cơ, tụt huyết áp, tử vong suy hô hấp.

Ảnh minh hoạ.



Nhóm hai: Ngộ độc Histamin



Nguyên nhân do hải sản chết vi khuẩn chuyển hoá hitidin thành histamin. Hải sản càng để lâu, không bảo quản tốt, không đủ lạnh thì thì sẽ chuyển hoá thành độc tố gây ngộ độc. Hiện tượng ngộ độc histamin gặp ở các loại cá biển như cá thu, cá ngừ, cá nục… thậm chí tôm, tép từ biển.



Người bệnh ăn xong thường xuất hiện ngộ độc nhanh, ngứa, xung huyết nửa người trên nhưng không có mề đay, có co thắt phế quản do hitamin hấp thụ nhanh hay nhầm với dị ứng. Tuy nhiên, dị ứng thì nhiều người ăn chỉ 1 người bị, còn ngộ độc histamin thì ai ăn cũng có nguy cơ bị ngộ độc



Nhóm 3: Ngộ độc Ciguatera ngộ độc này hay gặp ở các loại cá rặng san hô như cá nhồng, cá hồng, cá tầm, cá cháo, cá cam, cá mú, cá vược… cá trình.



Ciguatera do tích luỹ từ trong cá và ăn vào dễ bị ngộ độc do độc tố này bền với nhiệt.



Khi người ăn sau ăn 2 – 4 tiếng có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, có thể có yếu cơ, mệt mỏi, liệt cơ, khó chịu, rấm rức đau khắp người thậm chí có bệnh nhân kéo dài cả tháng liền. Khác với các độc tố khác, người bệnh có cảm giác nghịch nhiệt ví dụ gặp nóng thì thấy lạnh, lạnh thì thấy nóng.



Ngoài ra, bác sĩ Nguyên cũng lưu ý các hải sản dạng trai sò cũng gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng khác nhau thì độc tố khác nhau. Ví dụ do độc tố lá saxitoxin liên quan tới hiện tượng thuỷ triều đỏ thì người ăn vào sau 30 phút tới 2h sau có hiện tượng đau bụng, ỉa chảy, dị cảm ở mặt, liệt các cơ, kéo dài tới vài ngày có thể gây tụt huyết áp, loạn nhịp tim.



Để phòng ngộ độc hải sản, chỉ ăn loại hải sản được biết chắc chắn không có chất độc chính là các loại hải sản chúng ta vẫn thường ăn. Thận trọng khi ăn các loại hải sản lạ, ít khi được ăn.

Đây thực sự là sở thích khám phá của nhiều người. Tuy nhiên cần cân nhắc trước khi ăn thử. Lý do các loại hải sản này ít được ăn cũng có thể từng được biết là có thể gây ngộ độc, hoặc không ai biết có gây ngộ độc hay không. Vì vậy đây cũng là nhóm hải sản có thể gây ngộ độc và nên tránh.

Khánh Chi