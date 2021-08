Vì sao F0 cần phơi nắng 20-30 phút mỗi ngày?

Phơi nắng để khoẻ mạnh hơn

Bạn Nguyễn Thu Hồng – 25 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ hai mẹ con chị là F0. Suốt thời gian vào Bệnh viện dã chiến số 6, ngày nào hai mẹ con chị Hồng cũng cố gắng dậy sớm thể dục và tranh thủ từ 6h30 tới 7h để phơi nắng ở khu hành lang của bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, bất cứ khi nào có ánh nắng vào cửa sổ là hai mẹ con chị tranh thủ ra đón nắng.

Sau 21 ngày ở bệnh viện cách ly, da chị Hồng sẫm hơn nhưng chị thấy mình và mẹ may mắn vì luôn lạc quan, ăn uống đầy đủ, thể dục và phơi nắng để tăng cường miễn dịch, những ngày sốt, mệt cũng nhanh qua đi.

Chị Hồng tranh thủ phơi nắng trong những ngày điều trị Covid-19.

Không riêng chị Hồng, chị Nguyễn Thu Hà, quận 1, TP.HCM, 53 tuổi cho biết cả gia đình chị là F0. Trong thời gian điều trị Covid-19, chị Hà và cả nhà luôn lên sân thượng phơi nắng mỗi ngày, kết hợp uống thêm nước cam, nước chanh. Mọi người đều cố gắng thay đổi lối sống ăn uống hàng ngày để hợp với hoàn cảnh là F0. Nhờ vậy, cả gia đình 5 người nhà chị Hà vượt qua an toàn.

Bản thân chị Hà dù bị đái tháo đường nhưng vẫn không chuyển biến nặng.

Bổ sung vitamin D

TS.BS. Nguyễn Thùy Linh - giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng, Đại học Y Hà Nội cho biết với các trường hợp F0 điều trị tại nhà thì việc bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng. Ngoài các nhóm chất dinh dưỡng như đạm, mỡ, glucose, bổ sung vitamin và vi chất là điều cần thiết với các F0. Trong các vitamin, vitamin D được đánh giá là rất quan trọng.

Theo TS Linh, vitamin D được chứng minh có tác dụng tăng cường miễn dịch. Nguồn chính để cơ thể tổng hợp vitamin D là tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Hiện nay, do giãn cách xã hội, bệnh nhân F0 ở trong nhà nên càng thiếu vitamin D. Việc bổ sung trong khẩu phần ăn chỉ đáp ứng được 20% lượng vitamin D cơ thể cần.

Vì vậy, những người mắc Covid-19 được khuyến cáo lấy vitamin D chính từ ánh nắng, F0 cố gắng tạo điều kiện tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều nhất khoảng 20 phút mỗi ngày. Trong gia đình có F0 nên dành các phòng có ánh nắng mặt trời, có cửa sổ để F0 có thể phơi nắng, tổng hợp vitamin D.

Ngoài ra, vitamin D có trong nhiều loại thực phẩm như cá, lươn, trứng, F0 cần ăn uống đầy đủ để tăng cường vitamin D.

Các quốc gia như Canada còn khuyến nghị sử dụng vitamin D liều cao 5000 đơn vị cho các trường hợp nhiễm Covid-19. Một số quốc gia khác sử dụng 3000 đơn vị, tại Việt Nam người bình thường cần 800 đơn vị. Trong đợt Covid-19 thì tuỳ từng cá thể có thể bổ sung thêm 2000 đơn vị vitamin D.

Ngoài vitamin D, các vitamin A, C cũng được khuyến nghị sử dụng nhiều. Đặc biệt là vitamin C rất tốt cho quá trình điều trị Covid-19 vì nó có tác dụng chống oxy, ức chế cơn bão Cytokine ở bệnh nhân Covid-19. Trong hướng dẫn sử dụng thuốc tại nhà của Sở Y tế TP.HCM dành cho các F0 có khuyến khích bổ sung vitamin C. Vitamin C có nhiều trong các thực phẩm như bưởi, cam, ổi, rau xanh, hoặc bổ sung bằng cách uống C sủi.

TS Linh nhấn mạnh dinh dưỡng, lối sống lạc quan chính là chìa khoá để F0 vượt qua được virus SAS-CoV-2.

K.Chi