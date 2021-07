Đi xuất khẩu lao động 2 năm về, thanh niên U30 không thể 'yêu' vợ vì lý do này

Theo các bác sĩ nam khoa, xu hướng nam giới yếu sinh lý ở tuổi 25 – 30 ngày càng tăng, nhiều nguyên nhân do thói quen xấu hàng ngày.

Thấy dấu hiệu bất thường, thanh niên đi bác sĩ bất ngờ khi thủ phạm là tần suất 'yêu' quá dày Theo BS Hà Ngọc Mạnh – trưởng khoa Nam học, BV Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, tinh trùng loãng do nhiều nguyên nhân và các thói quen hàng ngày cũng có thể khiến tinh dịch loãng.

Lạm dụng tình dục

Nguyễn Đức P. 26 tuổi, làm công nhân ở Gia Lâm, Hà Nội lo lắng đến khám nam khoa vì bỗng nhiên chuyện ấy trục trặc. Theo P. kể khoảng 5 tháng nay cậu không còn ham muốn về tình dục. Nếu như trước đây ngày nào P. cũng có thể cùng bạn gái 'yêu' 2,3 lần thì hiện tại chuyện ấy như 'ở dốc bên kia' nên cậu lo lắng.

P. sợ nhất đó là khi cưới vợ sẽ không có con được nữa. Cậu kể vì làm công nhân nhưng có vẻ ngoài điển trai nên rất nhiều cô gái sẵn sàng đến cậu. P. quan hệ tình dục từ tuổi 17 và đến nay thâm chuyện ấy của cậu cũng 'dày dặc' thành tích.

Khám cho P. bác sĩ cho xét nghiệm testosterone thấy suy giảm trầm trọng như nam giới bước sang tuổi mãn dục. Bác sĩ truy tìm các bệnh lý nhưng không thấy bất thường. Khi hỏi về lối sống tình dục, P. thừa nhận trước đây cậu có nhu cầu rất cao về chuyện ấy và luôn nhận là mình khỏe.

Đây chính là nguyên nhân khiến P. bị suy giảm ham muốn tình dục.

Không riêng gì P., trường hợp của Nguyễn Ngọc N. 28 tuổi, Hà Nam cũng bị suy giảm ham muốn tình dục khi mới kết hôn được hơn 4 năm. Nguyên nhân được xác định do thời gian 2 năm đi xuất khẩu lao động N. thường xuyên có hành vi thủ dâm.

Từ khi dịch bệnh xảy ra, không có việc làm nên N. có hành vi này nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày, N. thủ dâm 2 đến 3 lần. Khi về nước với vợ thì cậu luôn rơi vào cảnh chưa đến chợ đã hết tiền. Sau khi được vợ động viên, N. mới đến bệnh viện kiểm tra.

BS Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết yếu sinh lý là suy giảm năng lực tình dục có thể do các rối loạn tình dục như rối loạn cương, giảm hưng phấn tình dục.

Xu hướng tăng

Xu hướng ngày càng trẻ hóa, nam thanh niên từ 25 – 30 tuổi đến khám không còn là chuyện hiếm. Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thống kê nhóm nam giới 25 – 30 tuổi chiếm tỷ lệ khoảng 30 – 40 % nhóm bệnh lý rối loạn tình dục đến khám trong độ tuổi này.

Theo bác sĩ Hưng, tình trạng này do nhiều yếu tố gây nên. Đầu tiên là do tỷ suất bệnh tật tăng, do dân số trẻ hơn, người dân cũng nhận thức về rối loạn tình dục nhiều hơn, làm tăng tần suất phát hiện nhiều hơn.

Tuổi hoạt động tình dục sớm, tiếp xúc với kích thích tình dục sớm, khó kiểm soát nên các vấn đề phát sinh trong quan hệ tình dục.

Nguyên nhân nữa do tình trạng tình dục thiếu an toàn, lạm dụng tình dục quá nhiều, kích thích tình dục tăng làm cho các vấn đề viêm nhiễm do bệnh tình dục, mang thai ngoài ý muốn… cũng khiến tâm lý bị ảnh hưởng và gây sang chấn trong chuyện tình dục ở người trẻ.

Hành vi thói quen lệch lạc tình dục như lạm dụng đồ chơi tình dục, thủ dâm, tình dục vô độ khiến cho hooc môn nam giới bị suy giảm dẫn tới các hiện tượng yếu sinh lý.

Testosterone sản xuất mạnh ở tuổi dậy thì và đạt đỉnh ở độ tuổi 30 tuổi, sau đó nó giảm dần khoảng 1 %/năm.

Các dấu hiệu suy giảm testosterone có thể qua xét nghiệm nhưng cũng có các dấu hiệu:

Thứ nhất, mệt mỏi, giảm khả năng, mạnh mẽ cơ bắp, tăng khối mỡ cơ thể, giảm trí nhớ, trầm cảm, lo lắng, dễ buồn ngủ sau ăn tối.

Thứ hai, giảm ham muốn tình dục, giảm hứng thú, trên bảo dưới không nghe, tinh dịch xuất ra ít, loãng, khó có con hơn.

BS Hưng khuyến cáo có các dấu hiệu trên các quý ông cần tiếp cận tới các cơ sở y tế để có hướng điều trị tích cực vì cuộc sống tình dục của người trẻ còn dài, nếu không để ý thì sẽ ảnh hưởng rất dài trong cuộc sống.

Ở độ tuổi 30, nam giới có thể tăng cường tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, kiếm soát các hành vi tình dục, không nên lạm dụng thái quá. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ đặc biệt là bộ phận sinh dục để tránh các bệnh viêm nhiễm sinh dục.

Chị em cũng cần động viên, giúp đỡ anh em khi gặp các vấn đề này. Vợ nên nói tế nhị để giúp quý ông thay đổi hành vi tốt, không nên có những lời nói càng làm tình trạng chăn gối phức tạp hơn.

