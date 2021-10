Tưởng con gái tuổi teen mang bầu ai dè khối u 15kg

Vừa mới lên lớp 11 cô bé N.H.H, (17 tuổi ở Long An) thấy bụng to dần và đau âm ỉ. Vì cô bé chỉ ở một mình, cha mẹ đi làm tại TP. HCM nên không dám nói với ai.

Bụng càng to càng đau, mỗi khi tiếp xúc với người thân phải che giấu “băng bó” sợ mọi người sinh nghi vì lý do bất chính. Đến 2 tháng gần đây đột ngột bụng to nhanh và đau nhiều em mới tâm sự với mẹ qua điện thoại. Vì không gần gũi với con gái mới lớn nên khi nghe mô tả bụng to mẹ cũng sinh nghi tra hỏi đủ điều, dù thề thốt cách mấy mẹ cũng không tin.

Khi bụng quá to và đau nhiều, người thân mới xin giấy lên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám mới phát hiện ra khối ung thư buồng trứng to nên chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

BSCK II Nguyễn Văn Tiến – Trưởng khoa Ngoại 1, BV Ung bướu TP.HCM, cho biết qua thăm khám xác định đây là trường hợp ung thư buồng trứng to lan tràn khắp bụng có khả năng không phẫu thuật được. Trường hợp mổ được cũng không thể bảo tồn tử cung buồng trứng.

Ung thư buồng trứng ở trẻ em.

May mắn, cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi của kíp mổ đã lấy toàn bộ khối ung thư gần 15kg dịch và mô bướu và đành cắt đi toàn bộ tử cung buồng trứng đại võng ruột thừa và lột toàn bộ phúc mạc vùng chậu lấy hết những di căn, đánh giá giảm hoàn toàn tế bào ung thư buồng trứng, chắc chắn sau vài đợt hoá trị bé sẽ tốt hơn nhiều.

Trường hợp bệnh nhi V., 12 tuổi học lớp 6 trú tại TP.HCM. Bệnh nhi cho biết trong thời gian vài tháng nay tự nhiên thấy mệt mỏi, ăn uống không ngon, đi tiểu nhiều, mất kinh. Bệnh nhi có kinh từ năm 10 tuổi, bụng to dần, bé và gia đình tưởng mập ra nên không để ý. Tuy nhiên vài tuần nay bụng to nhanh nên nghi ngờ đem bé đi bệnh viện kiểm tra, mọi người mới tá hỏa con gái mình bị ung thư buồng trứng với khối bướu gần bằng 30cm lên tới rốn. Sau khi có kết quả chẩn đoán từ các xét nghiệm cận lâm sàng và lâm sàng, bệnh nhi nói trên được chuyển sang điều trị tại bệnh viện nhi đồng.

Một trường hợp tương tự của một phụ nữ 32 tuổi đã có gia đình và có 1 con, phát hiện bụng to và đau nhưng vì dịch bệnh nên không đi khám. Một tháng nay bụng to nhiều đau và khó thở nên đến bệnh viện đa khoa tỉnh khám phát hiện ung thư buồng trứng to kèm tràn dịch màng bụng và màng phổi 2 bên. Bệnh nhân được nhập cấp cứu Khoa ngoại 1, BV Ung bướu TP.HCM. Sau khi hồi sức rút dịch màng phổi và bụng giải áp chuẩn bị lên chương trình mổ thì bệnh nhân lại bị nhiễm Covid-19. Bệnh nhân phải hoãn phẫu thuật và tìm bệnh viện để chuyển điều trị Covid-19.

BS Nguyễn Văn Tiến cho rằng phụ nữ và những phụ huynh cần lưu ý. Bệnh ung thư phụ khoa có thể xuất hiện bất cứ lứa tuổi nào khi có thay đổi bất thường phải khám chuyên khoa sớm để điều trị kịp thời không nên che giấu mà diễn tiến nặng sẽ không còn cơ hội điều trị. Khi thấy con nhỏ bụng to bất thường cần xem xét thật kỹ, tránh nghi ngờ con có quan hệ bất thường mà có nhiều trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng vì thiếu suy nghĩ.

BS Tiến cho biết đã có rất nhiều em học sinh còn mặc đồng phục của nhà trường được ba mẹ đưa vào khám vì bụng to bất thường. Tuy nhiên, khi vào các bệnh viện chuyên khoa sản các bé được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vì nghi ngờ ung thư buồng trứng.

Các bậc phụ huynh hãy quan tâm chăm sóc con mình, lưu tâm những dấu hiệu nhỏ nhất trong quá trình phát triển của con gái. Những dấu hiệu kinh nguyệt bất thường, những triệu chứng than phiền về vùng bụng chậu, những phát triển bất thường vòng bụng... nên đi tới các chuyên khoa sản nhi để tìm ra nguyên nhân. Nếu phát hiện sớm bệnh hoặc trường hợp ung thư cũng sẽ được điều trị triệt căn ở giai đoạn sớm ảnh hưởng tới sức khoẻ ít hơn.

K.Chi