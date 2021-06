Viêm mũi xoang lan vào não dẫn đến tử vong: Bệnh lý không thể coi thường

Viêm xoang chạy vào não

PGS Định chia sẻ tại khoa của ông, có những bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau đầu, mất ngủ, thậm chí có trường hợp nhiễm trùng mũi xoang lan vào não.

Gần đây nhất, có một bệnh nhân viêm mũi xoang đến khám trong tình trạng đau đầu và viêm mũi xoang dẫn đến viêm não. Do không thể can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân đã tử vong.

PGS Định cho biết xoang là hệ thống các hốc rỗng nằm bên trong khối xương sọ-mặt. Các hốc rỗng này thông với mũi và được bao phủ lớp niêm mạc biểu mô đường hô hấp, có những lớp nhầy, lông truyền. Xoang hoạt động thông qua cơ chế dẫn lưu, thông khí và bảo vệ.

Dân gian hay gọi là viêm xoang nhưng thực chất là viêm mũi xoang. Mũi và xoang là hai cơ quan thông nhau và được bao phủ lớp biểu mô đường hô hấp. Trên lâm sàng, bệnh nhân biểu hiện các triệu chứng viêm mũi trước sau đó mới chuyển thành viêm xoang. Các bệnh lý xoang đều từ mũi trước rồi mới lan tới xoang.

Hệ thống xoang.

Theo PGS Lê Công Định, viêm mũi xoang là bệnh lý phổ biển trên toàn thế giới. Ví dụ ở Mỹ có tới 12% dân số bị viêm mũi xoang. Ở châu Âu, khoảng 10% dân số mắc căn bệnh này và tại Việt Nam, tỷ lệ viêm mũi xoang cao hơn rất nhiều. Đây là bệnh vô cùng phổ biến trong các bệnh lý đường hô hấp.

Theo thống kê của PGS Lê Công Định, mấy năm gần đây, tỷ lệ người mắc viêm mũi xoang ngày càng tăng do 2 nguyên nhân chính là ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, ô nhiễm không khí khiến tỷ lệ người bị viêm mũi xoang ngày càng tăng.

PGS Định cho biết phấn hoa cũng tăng lên nhiều, kể cả nồng độ cũng như tỷ lệ và đây cũng là thủ phạm chính gây viêm mũi xoang.

Dấu hiệu viêm mũi xoang

PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, nguyên trưởng khoa Tai mũi họng trẻ em-BV Tai Mũi Họng Trung ương cũng cho biết tỷ lệ người bị xoang mũi ngày càng tăng so với trước.

Ban đầu, theo PGS An, bệnh nhân thường có các triệu chứng nghẹt tắc mũi, đau đầu, mất ngủ.

PGS Nguyễn Thị Hoài An nội soi cho bệnh nhân.

PGS An nhấn mạnh viêm mũi xoang không hề là bệnh lý thông thường như nhiều người vẫn nghĩ. Người dân còn chủ quan với bệnh viêm mũi xoang, điều đó dẫn tới tỷ lệ điều trị thất bại, tái phát rất lớn và chuyển thành viêm mũi xoang mãn tính, bệnh nhân không kiểm soát được triệu chứng.

So với bệnh lý tiểu đường, huyết áp mãn tính thì viêm mũi xoang mãn tính khó kiểm soát hơn rất nhiều - PGS Nguyễn Thị Hoài An khuyến cáo.

Nguyên nhân dẫn tới viêm mũi xoang

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An, nguyên nhân viêm mũi xoang do nội sinh xuất hiện ở người có cơ địa bị dị ứng, hen, gen, bệnh trào ngược thực quản, bệnh u hạt, vách ngăn lệch, cuống mũi quá phát.

Thứ hai là do ngoại sinh như vi khuẩn, virus, nấm, khói bụi, hít phải chất kích thích như thuốc lá.

Các nguyên nhân trên tác động vào hệ thống mũi xoang gây nên các triệu chứng viêm mũi, nghẹt mũi, rối loạn thông khí dẫn tới dịch đọng trong xoang, thay đổi áp suất trong xoang. Khí đó, bệnh nhân hay bị đau nhức vùng mặt, đau nhức hốc mắt. Có một số người có bệnh nhân đau đầu cả ngày, đau đầu theo giờ.

Do nhiều nguyên nhân gây ra nên việc điều trị viêm mũi xoang cũng khó khăn hơn rất nhiều. Nghẹt tắc mũi do cuống mũi, dịch mũi làm nghẹt tắc mũi gây cảm giác rất khó chịu. Bệnh nhân cũng hay phải khịt khạc do dịch mũi chảy xuống họng. Nhiều người còn bị rối loạn khứu giác.

Ngoài ra, PGS An cho biết bệnh nhân còn bị một số triệu chứng khác như bị ho, hơi thở hôi, ù tai, nghe kém…do mũi xoang viêm ảnh hưởng tới các cơ quan lân cận.

Có hai loại viêm mũi xoang cấp tính và biểu hiện triệu chứng của viêm mũi xoang kéo dài từ 2 đến 12 tuần. Đối với các trường hợp mãn tính, các triệu chứng thì kéo dài trên 12 tuần và đôi khi bệnh nhân mãn tính cũng trải qua đợt cấp tính.

PGS An khuyến cáo để phòng viêm mũi xoang, cần chữa trị dứt điểm các bệnh tai mũi họng và đường hô hấp, tránh để bệnh tái phát nhiều lần gây viêm xoang mũi. Cần duy trì thói quen rửa tay trước khi ăn, hạn chế ngoáy mũi vì thói quen này là tác nhân đưa vi khuẩn, virus vào mũi mà nhiều người không biết.

K.Chi