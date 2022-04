Truy tìm lý do hàng ngàn mẹ bầu hiện đại 'nhàn tênh' suốt thai kỳ

Trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hàng ngàn mẹ bầu hiện đại vẫn nhàn tênh quản lý thai kỳ và an tâm sàng lọc dị tật cho con chào đời khỏe mạnh.

“Ký ức” mẹ sinh con trong những ngày tháng đặc biệt

Cũng như bao mẹ bầu khác, bên cạnh niềm vui và hạnh phúc khôn xiết, chị Nguyễn Thanh Tâm (36 tuổi, Hà Nội) làm nghề giáo viên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, hồi hộp và cả những lo lắng, căng thẳng khi mang thai lần đầu.

Không chỉ mệt mỏi vì ốm nghén, thay đổi nội tiết, mà sự quan tâm lo lắng lớn nhất của chị lúc đó là sức khỏe của hai mẹ con. Đó là bởi thời điểm chị mang thai cũng là lúc dịch bệnh diễn ra căng thẳng nhất, nhà nhà đều nâng cao cảnh giác chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội nên vấn đề bình an được chị cầu mong hơn cả.

Nhớ lại thời gian này của năm trước, chị Tâm chia sẻ: “Thời gian mang bầu của tôi trọn trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp và những đợt giãn cách xã hội nên việc đi lại kiểm tra khó khăn hơn và rất dễ bị gián đoạn. Mà đi khám lại lo lây nhiễm, vì thế việc phải chuyển đi khám thật là điều bất đắc dĩ. Với tiêu chí an toàn là số 1, tôi lựa chọn xét nghiệm tại nhà để không phải đi lại”.

“Sử dụng dịch vụ này, tôi rất an tâm được bác sĩ tư vấn, giải thích cặn kẽ khi có kết quả. Vào những mốc quan trọng phải đến viện khám, tôi thường làm xét nghiệm tại nhà trước, sau đó đi khám thì chỉ cần siêu âm bổ sung là xong. Điều này còn giúp tôi hạn chế tối đa thời gian ở viện và tránh tiếp xúc đông người”, chị Tâm vui vẻ cho biết.

Sau hơn 2 năm đối phó với đại dịch, hiện nay chúng ta đã bước vào giai đoạn bình thường mới và mọi hoạt động đã được thiết lập phát triển trở lại. Với chị Tâm không còn là những lần trải nghiệm dịch vụ để con quản lý thai kỳ, mà chị vẫn đang tiếp tục hài lòng sử dụng dịch vụ để kiểm tra sức khỏe cho bé và các bố mẹ của mình mỗi khi bận rộn khó sắp xếp thời gian di chuyển đến viện khám.

Từ những ngày tháng không quên về nỗi lo dịch bệnh, chị Tâm giờ đây cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui mừng khi bé Tôm đã chào đời được 5 tháng tuổi. Cũng từ ngày có bé, gia đình anh chị trở lên ấm cúng, hạnh phúc trọn vẹn hơn, đặc biệt xua tan bao lo lắng của bố mẹ hai bên khi chị kết hôn muộn nhưng đã được mẹ tròn, con vuông và cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Bí quyết để hành trình mang thai là điều tuyệt vời nhất

Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai gắn liền với những mốc kiểm tra thai kỳ để bảo đảm sức khỏe của mẹ và sự an toàn cho con.

Theo BSCKI. Dương Ngọc Vân, chuyên khoa Sản - BVĐK MEDLATEC, tối thiểu trong một thai kỳ, mẹ bầu phải trải qua 3 lần khám tam cá nguyệt, đồng thời cần đi khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường như đau bụng, chảy máu, sốt.

Ngoài ra, mẹ bầu cần lưu ý những bí quyết để thai nhi phát triển toàn diện và tốt cho sức khỏe của mẹ, đó là cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, đa dạng, bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu để cơ thể tăng sức đề kháng; Thực hiện chế độ sinh hoạt lành mạnh như vận động nhẹ nhàng, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn... Tránh xa hóa chất, nói không với rượu bia và thuốc lá.

Sinh con khỏe mạnh, bình an là niềm mong mỏi của bao gia đình, do vậy, rất nhiều mẹ bầu tìm địa chỉ khám thai tin cậy và các dịch vụ y tế tiện lợi. Thấu hiểu và đồng cảm cùng mẹ bầu về hạnh phúc trọn vẹn thai kỳ, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC - địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân cam kết mang điều kiện tốt nhất đồng hành mẹ bầu cả nước.

Theo đó, đến Hệ thống Y tế MEDLATEC gồm chuỗi Bệnh viện/Phòng khám Đa khoa MEDLATEC, mẹ bầu hoàn toàn an tâm được đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành chuyên khoa Sản và Di truyền, tận tình khám và tư vấn.

CAP - tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Hòa Kỳ đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, MEDLATEC luôn bảo đảm chất lượng chính xác, tin cậy như cam kết.

Để kiểm tra, theo dõi sức khỏe thai kỳ, bệnh viện đáp ứng đầy đủ kỹ thuật theo dõi suốt quá trình trước sinh, khi mang bầu và sau sinh như xét nghiệm bệnh truyền nhiễm (HIV, gan B, C, lậu, giang mai...), xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi (Triple test, Double test, NIPT), xét nghiệm vi chất... với kết quả chính xác, tin cậy. Do toàn bộ xét nghiệm được phân tích tự động hoàn toàn, cũng như được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt là ISO 15189:2012 và CAP - tiêu chuẩn Hoa Kỳ xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam được MEDLATEC tiên phong cả nước áp dụng.

Đồng thời, siêu âm là một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không thể thiếu để đánh giá cấu trúc, hình hài cơ thể của bào thai đang phát triển trong bụng mẹ, cũng như phát hiện bất thường. Vì vậy, bệnh viện đã trang bị đa dạng các dòng máy siêu âm như siêu âm doppler, 2D, 3D, 4D của các hãng máy nổi tiếng trên thế giới đáp yêu cầu kiểm theo từng mốc thai kỳ.

Đồng thời, trong thời gian mang bầu, bạn có thể khó khăn đi lại, hoặc lo lắng lây nhiễm chéo do dịch bệnh (như trường hợp của chị Tâm) thì MEDLATEC đã mang đến cho bạn giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi qua dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi chính xác, nhanh chóng với 26 năm kinh nghiệm.

Không chỉ chị Tâm mà hàng mẹ bầu cả nước cũng đã biết tới và lựa chọn dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi. Nhờ những tiện ích đem lại, dịch vụ mang đến giải pháp kiểm tra sức khỏe tiện lợi, an tâm, an toàn và tiện ích cho hàng triệu gia đình Việt.

Để tìm hiểu dịch vụ, hoặc đặt lịch lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, bạn chỉ cần gọi tổng đài 1900 56 56 56 để được hỗ trợ 24/24h.

Xét nghiệm NIPT - Giải pháp sàng lọc sơ sinh an toàn, hiệu quả cho thai nhi.

Yêu thương vô bờ của tình mẫu tử, bạn luôn muốn dành điều tuyệt vời nhất cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Để an tâm suốt thai kỳ và cho con sức khỏe dồi dào, lành lặn sau sinh, xét nghiệm NIPT hiện là giải pháp hàng đầu để sàng lọc chính xác các dị tật thai nhi đã được hàng triệu mẹ bầu quốc tế tin tưởng, lựa chọn với những ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI sau:Thực hiện xét nghiệm NIPT tại MEDLATEC, mẹ bầu đều được hưởng những siêu quyền lợi hấp dẫn:- Sàng lọc dị tật từ giai đoạn sớm: Ngay từ tuần thứ 09 của thai kỳ;- Xét nghiệm NIPT áp dụng công nghệ giải trình gen cho kết quả tin cậy tới 99,98%;- Thời gian trả kết quả nhanh chóng, sớm hơn từ 4-5 ngày theo yêu cầu của mẹ;- Thực hiện chẩn đoán, điều trị bởi đội ngũ chuyên gia Sản khoa và Di truyền học giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm khi có kết quả xét nghiệm bất thường.- Không cần sinh thiết nhau thai cũng như không can thiệp xâm lấn đến thai nhi mà chỉ cần 7 - 10ml máu của mẹ, an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và con.Đặc biệt, tại MEDLATEC với chi phí hợp lý chỉ từ 3.2 triệu/ gói xét nghiệm NIPT, dù thực hiện tại nhà hay tại viện, mẹ bầu đều được hưởng những siêu quyền lợi hấp dẫn như:- Chế độ bảo hiểm sau sinh khi âm tính giả lên tới 200.000.000 VNĐ, hoàn phí 100% nếu dương tính giả hoặc không ra kết quả,…;- Voucher “Gói Xét nghiệm thai kỳ cơ bản” trị giá lên tới 400.000 VNĐ;- Voucher “Gói Xét nghiệm Phân tích Gene bệnh thể ẩn ProSave” trị giá 1.299.000 VNĐ;- Voucher “Gói Sàng lọc sơ sinh” trị giá 499.000 VNĐ;- Cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác cho mẹ và bé như mũ sơ sinh, khăn sữa, gối bầu, bao tay, chân xinh,…Yêu con trọn vẹn, mẹ bầu đừng bỏ lỡ xét nghiệm NIPT làm ngay từ tuần thứ 9 nhé!