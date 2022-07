Vì sao khi ăn no, trời có sấm xét tuyệt đối không được 'yêu'?

'Yêu' đều đặn có thể giúp bạn phòng chống nhiều bệnh tật nhưng vẫn có những thời điểm các cặp đôi cần tuyệt đối kiêng kỵ chuyện chăn gối.

Chị Nguyễn Phương Thêm (Trần Bình, Hà Nội) cho biết hai vợ chồng chị cưới nhau được 14 năm. Trong 14 năm qua dù không cần ai nhắc nhưng hai vợ chồng đều tự động kiêng 'chuyện ấy' vào ngày Rằm, mùng Một, trái gió, trở trời bởi chị cho rằng 'có thời có thiêng, có kiêng có lành'.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tình dục là một yếu tố quan trọng trong đời sống vợ chồng. Đã có nhiều lời khuyên rằng nên duy trì 'chuyện ấy' càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, chất lượng cuộc yêu phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến tình trạng sức khoẻ, tâm lý của cả hai, không gian, bối cảnh có đủ lãng mạn hay không.

Trước kia, Đông y quan niệm các thời điểm nên tránh làm 'chuyện ấy' là mùng Một, ngày Rằm, Lễ, Tết... Một số thời điểm nên tránh 'yêu' cũng được viết trong nhiều cuốn sách về tình dục của thời xưa, bạn cần kiêng vào những thời điểm giao thời, trời dông sét.

Nhưng với y học hiện đại thì không có chống chỉ định tuyệt đối về thời gian, không gian. Tuy nhiên, có những vấn đề về sức khoẻ vẫn cần được lưu ý và tránh trong 'chuyện ấy'.

Ví dụ như khi tắm xong, lúc này các bộ phận của cơ thể đang ở trạng thái thư giãn. Bạn vào cuộc yêu ngay khiến cơ thể mệt mỏi, không sảng khoái như bạn nghĩ.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, khi bạn vừa tắm xong, cơ thể mất một phần nhiệt lượng và khi hoạt động tình dục cường độ cao sẽ tiếp tục mất đi năng lượng nên nhập cuộc yêu ngay sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Theo bác sĩ Hoàng Sầm – Viện Y học Bản địa, Việt Nam, sách Tố Nữ kinh là cuốn sách tập hợp các kinh nghiệm dân gian về chuyện phòng the.

Tương truyền sách có từ 2.000 năm trước. Cho đến nay, dù nhiều điều trong cuốn sách chưa được khoa học làm sáng tỏ nhưng chúng vẫn được lưu truyền và nhiều người tin theo.

Trong chuyện ân ái thời khắc nào tốt, thời khắc nào nên tránh cũng rất quan trọng. Thực tế, bác sĩ Sầm đã từng điều trị cho bệnh nhân nam mắc chứng suy nhược cơ thể chỉ vì anh ta làm công việc ca 3 và hầu như quan hệ vợ chồng vào lúc 12h khuya.

Trong sách Tố Nữ kinh, người ta khuyên các thời khắc không nên quan hệ tình dục:

Thứ nhất, khi có sấm sét, mưa gió, động đất, mưa đá, trời đất sám xịt tuyệt đối không nên ân ái. Ngoài ra cũng không nên giao hoan trong đền chùa, nhà thờ, miếu mạo, nơi thờ cúng, cạnh bếp, nơi cầu cống, mồ mả… những nơi này được xem là thiên kỵ.

Nếu ân ái trong những thời khắc này sinh con ra tinh thần suy nhược, trầm cảm. Về phương diện tâm lý, đứa trẻ sinh ra sẽ đa sầu, đa cảm, luôn ủ dột...

Dù khoa học không giải thích rõ nhưng cá nhân bác sĩ Sầm vẫn khuyên các cặp đôi tốt nhất nên kiêng “chuyện ấy” trong những điều kiện không mấy thuận lợi như mưa to, sấm chớp hoặc chấn động đất trời…

Sở dĩ nên kiêng như vậy vì khi có mưa giông, gió bão, sấm sét… nhiệt độ thay đổi, dẫn đến áp suất không khí thấp hơn, do đó dễ gây ra cho con người cảm giác đau thắt ngực, khó thở.

Thứ hai, bác sĩ Sầm cho rằng không được giao hoan khi ăn uống quá no hoặc trong cơn say. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ.

Nếu phạm cấm kỵ này thì khi ân ái người nam hay bị tổn thương nội tạng, nước tiểu đỏ, mặt tái xanh, đau lưng, mỏi cột sống, mình mẩy phù thũng, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Sức khỏe của đứa trẻ sinh ra cũng không được tốt, hay ốm yếu.

Thứ ba, không làm 'chuyện ấy' khi vừa đi tiểu tiện xong. BS Sầm cho rằng ân ái là hoạt động rất phức tạp, đòi hỏi phải huy động toàn bộ các bộ máy trong cơ thể. Lúc này, đi tiểu vừa xong thì các mao mạch chưa thông, cơ thể chưa trở về trạng thái bình thường.

Vì vậy, bác sĩ Sầm cho biết sau khi đi tiểu bạn cần đợi ít nhất 15 phút mới được nhập cuộc yêu. Phạm điều cấm kỵ này, sách về tình dục của Trung Quốc Tố Nữ Kinh cho rằng đi tiểu tiện xong làm chuyện ấy luôn thì bạn sẽ ăn uống mất ngon, bụng trướng khó chịu, tâm thần luôn phiền muộn, có khi lơ đãng như người mất trí.

Thứ tư, tránh làm chuyện ấy khi người đã mất sức, mệt nhọc, vừa lao động nặng, vừa đi bộ, mệt mỏi chưa hồi phục. Nếu bạn cảm thấy cơ thể bải hoải cũng không nên cố quan hệ tình dục. Phạm điều cấm kỵ này người nam sẽ mắc bệnh suyễn, miệng khô, rối loạn bài tiết, tiêu hóa….

K.Chi