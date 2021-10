Trời chuyển lạnh, hắt hơi sổ mũi kèm mờ mắt cần nghĩ ngay đến bệnh này

Trời chuyển lạnh, hắt hơi sổ mũi kèm mờ mắt cần đi chữa mũi ngay nếu không muốn để biến chứng

Thời tiết Hà Nội mấy hôm chuyển tiết mưa, ẩm kèm se lạnh, cả hai mẹ con chị Hạnh (Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) lại bị bệnh viêm xoang hành hạ.

“Cả hai mẹ con thi nhau hắt hơi. Tôi sụp hết cả mí, đau nhức vùng hốc mắt còn con trai thì sau mỗi lần hắt hơi liên tiếp mắt đỏ quạch, vằn lên những tia máu trong hai đồng tử.

Khốn khổ nhất là năm nào cũng vậy, cứ đến giai đoạn chuyển mùa như thế này thì hai mẹ con đều bị. Tôi mắc nặng hơn khi mũi đã có mủ xanh, những đợt rét đậm thì không thể thoát những cơn đau nhức nóng rực hai hốc mắt, giọng khàn đi”, chị Hạnh than phiền.

Dù cố gắng khắc phục bằng cách đi bác sĩ nhưng tình trạng bệnh của mẹ con chị Hạnh vẫn không mấy cải thiện. Cứ đến thời điểm giao mùa (thu sang đông) hoặc mùa đông giá rét miền Bắc là mẹ con chị lại khổ sở.

Theo ghi nhận tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa tai mũi họng những thời điểm giao mùa số lượng bệnh nhân đến khám vì bệnh viêm mũi xoang gia tăng đột ngột. Đây là căn bệnh thường gặp khi chuyển mùa, chiếm tới 40-60% tổng số bệnh nhân đến khám tại các phòng khám tai-mũi-họng.

PGS. TS.BS Phạm Thị Bích Đào, BV ĐH Y Hà Nội, cho biết viêm xoang đa phần xuất phát từ viêm mũi. Viêm mũi lại do rất nhiều nguyên nhân. Theo đó, có đến 60% -80% viêm mũi là do vi rút, 20% còn lại do vi khuẩn kèm thêm yếu tố thuận lợi như điều kiện thời tiết thay đổi, những người sống trong môi trường ô nhiễm hoặc lao động tại các khu công nghiệp là yếu tố thuận lợi kích thích các niêm mạc xuất hiện viêm.

Biểu hiện của viêm xoang mũi thường là đau vùng mặt tương ứng với các vùng xoang, cảm giác căng hoặc nặng mặt, nghẹt tắc mũi; chảy dịch, mủ ở mũi trước hoặc mũi sau, giảm hoặc mất ngửi, có mủ trong ổ mũi (qua thăm khám), sốt (chỉ trong viêm xoang cấp) hoặc đôi khi có những triệu chứng đau đầu, thở hôi, mệt mỏi, đau răng, ho, cảm giác nặng hoặc đau nhức trong tai. Khi có những dấu hiệu trên tốt nhất là nên được khám bởi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng phát hiện sớm bệnh viêm xoang để điều trị kịp thời.

“Nếu viêm mũi từ 7-10 ngày không được điều trị thì sẽ dẫn đến viêm xoang”, PGS. TS Phạm Thị Bích Đào cảnh báo.

Tuy nhiên điều đáng ngại là nhiều người cho rằng viêm xoang là bệnh mãn tính không điều trị khỏi nên họ không điều trị nữa. Người bệnh chỉ tìm gặp bác sĩ tai mũi họng khi xuất hiện các biến chứng.

“Viêm xoang gây ra rất nhiều biến chứng, trước hết là về mắt. Nhiều bệnh nhân đến gặp chúng tôi bản thân họ cũng biết viêm xoang ảnh hưởng rất lớn đến thị lực - sức nhìn của họ nhưng họ vẫn bỏ qua không đi khám ngay.

Chỉ đến khi mắt mờ (khi xuất hiện các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi) mà chữa chuyên khoa mắt không khỏi mới tìm đến chúng tôi. Và khi điều trị hết triệu chứng đó thì sức nhìn lại trở về bình thường”, PGS. TS, BS Phạm Bích Đào cho hay.

Lý giải vì sao xoang mũi lại ảnh hưởng đến mắt, PGS. TS. BS Bích Đào cho biết bởi vì mắt và xoang có cấu trúc gần nhau, ở mắt có ống lệ mũi nối thông từ mắt xuống mũi. “Khi bị mũi bị viêm nhiễm đi qua đường ống thông từ mũi lên mắt gây viêm kết mạc, viêm bờ mi mà chữa riêng mắt không khỏi. Có những trường hợp từ xoang mũi gây biến chứng áp xe quanh mắt thậm chí có có thể gây mù đột ngột do viêm xoang”, PGS. TS. BS Phạm Bích Đào cảnh báo.

Ngoài ra còn có thể bị biến chứng viêm tai giữa do viêm xoang, viêm họng do viêm xoang đặc biệt là các biến chứng ở hệ thống hô hấp dưới (hội chứng xoang phế quản gây giãn các phế nang ở phổi mà không hồi phục).

Để phòng bệnh, các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khuyến cáo người dân cần rửa tay thường xuyên vì vi rút có thể sống lâu hơn các bề mặt mà bạn có nhiều khả năng sờ tay vào như tay nắm cửa, đồ dùng....

Có một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục đều đặn giữ sức khỏe tốt sẽ giúp bảo vệ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nên bỏ thuốc lá để bảo vệ hệ hô hấp và xoang mũi, ngay cả khi không hút thuốc thì cũng nên tránh hít phải khói thuốc thụ động.

Sử dụng dung dịch nước muối để làm sạch mũi mỗi ngày. Giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi, cần mặc ấm, nhất là vùng cổ, ngực, mũi. Mỗi khi đi ra đường, ngoài việc mặc ấm thì cần mang khẩu trang, nên dùng loại có khả năng hạn chế sự xâm nhập của bụi.

“Khi đã xuất hiện các dấu hiệu viêm mũi, người bệnh cần đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để được khám và chỉ định hướng điều trị kịp thời tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt người mắc bệnh viêm xoang không lạm dụng kháng sinh vì không có tác dụng gì trong điều trị nhiễm vi rút, nếu lạm dụng kháng sinh có thể hình thành sự kháng thuốc và phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác”, PGS. TS Phạm Bích Đào nhấn mạnh.

N. Huyền