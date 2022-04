Trẻ 8 tháng tuổi da đóng vảy, chảy dịch vì cha mẹ tự chữa chàm

Thời gian gần đây, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị viêm da cơ địa đến khám, trong đó có nhiều trường hợp viêm da cơ địa bội nhiễm.

Đơn cử trường hợp bé gái 8 tháng tuổi ngụ tại Bình Phước được mẹ đưa đến khám trong tình trạng da mặt, tay chân phù nề, chảy dịch, đóng vảy tiết, bé ngứa ngáy, quấy khóc nhiều. Mẹ bé cho biết từ lúc 3 tháng tuổi, 2 bên má của bé đã nổi những mảng đỏ, sau đó lan ra tay, chân, da khô sần, ngứa ngáy nên bé hay cào gãi.

Do lo sợ dịch bệnh, nghĩ bệnh ngoài da đơn giản nên gia đình tự điều trị nhưng tình trạng không cải thiện. Gần đây bệnh da nặng hơn, bé quấy khóc, ăn ngủ kém nên gia đình mới đưa đi khám.

Một trường hợp khác, bé trai 4 tháng tuổi ngụ tại quận 12 được người nhà đến khám trong tình trạng da mặt, tay chân, thân mình xuất hiện nhiều sẩn đỏ, nhiều chỗ rỉ dịch, bé ngứa ngáy, quấy khóc, ngủ kém, sụt cân…do lo sợ sức khỏe nên gia đình đưa bé đến Bệnh việnDa Liễu TP.HCM khám và được bác sĩ chỉ định nhập viện.

Viêm da cơ địa là một trong những bệnh lý ngoài da thường gặp ở trẻ em, nhiều người thường gọi chàm da ở trẻ. Biểu hiện của viêm da cơ địa là những mụn nước mọc thành chùm nằm trên nền hồng ban và rất ngứa, làm cho trẻ khó chịu, quấy khóc.



Tùy vào độ tuổi khác nhau bệnh sẽ có những biểu hiện, vị trí thương tổn khác nhau. Ở trẻ sơ sinh, thương tổn da thường gặp là những mụn nước ở trên vùng má, vùng trán, vùng mặt, nếu nặng hơn có thể lan xuống khắp thân mình.



Ở những trẻ lớn hơn, thương tổn thường gặp ở cổ tay, cổ chân, bàn tay, bàn chân, nếp khủy tay, chân và bé rất ngứa. Có 1 số trường hợp khi lớn trẻ hết bệnh nhưng cũng có trường hợp phải sống chung với bệnh cả đời.

Bệnh nhi đang điều trị tại BV về viêm da cơ địa.

“Ngứa là triệu chứng nổi bật của viêm da cơ địa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, làm trẻ bị rối loạn giấc ngủ, biếng ăn qua đó ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Bên cạnh đó, ngứa ngáy nhiều sẽ kích thích trẻ cào gãi, khiến da trẻ bị trầy xước, chảy máu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm da cơ địa bội nhiễm. Những trường hợp da bị nhiễm trùng nặng, trẻ có thể bị lở loét, chảy mủ hôi hoặc thậm chí là biến chứng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm” BS Đoan Phượng thông tin.

Một số yếu tố làm tăng tình trạng viêm da cơ địa bội nhiễm ở trẻ bị viêm da cơ địa như: trẻ cào gãi, chà xát vùng da bệnh làm tình trạng viêm da nặng nề hơn, dễ bị nhiễm trùng; phụ huynh chăm sóc da không đúng cách, tắm/đắp lá cây, tự ý mua thuốc bôi cho con có thể khiến bệnh da của trẻ nặng hơn, dai dẳng và tái phát nhiều lần; lạm dụng thuốc kháng sinh sẽ làm tăng nguy cơ đề kháng kháng sinh.

Mọi đối tượng đều có thể mắc viêm da cơ địa bội nhiễm. Tuy nhiên, theo thống kê tỷ lệ trẻ em mắc bệnh thường cao hơn nhiều so với người lớn. Bởi trẻ em là đối tượng có hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện, hệ miễn dịch còn non trẻ và sức đề kháng yếu. Do đó, trẻ rất dễ bị tấn công bởi các loại vi khuẩn.

Ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bé bị viêm da cơ địa, cha mẹ cần có hướng xử lý kịp thời, tránh cho tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn. Lưu ý chăm sóc da bé hằng ngày đúng cách, tránh để con cào gãi lên da. không dùng các sản phẩm chăm sóc da có nhiều bọt, chứa các thành phần hóa chất vì có thể gây kích ứng da bé. Không tự ý mua thuốc bôi hoặc lạm dụng lá dân gian để tắm cho bé.

Theo thống kê, hàng năm BV Da Liễu TP.HCM tiếp nhận gần 63.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh lý viêm da cơ địa (đứng đầu trong các bệnh lý về da tại BV). “Viêm da cơ địa ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng, lở loét da, để lại các vết thâm, sẹo vĩnh viễn, ảnh hưởng thẩm mỹ sau này. Vì vậy, khi bé có biểu hiện của bệnh lý, gia đình nên đưa bé đến ngay bệnh viện chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị theo phác đồ phù hợp, ngăn cho bệnh diễn tiến nặng nề hơn, và tránh được những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra do tự điều trị”. BS Đoan Phượng khuyến cáo.



K.Chi