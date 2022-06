Trẻ 7 tháng tuổi nguy kịch vì nhầm sốt xuất huyết với rối loạn tiêu hóa

BS Nguyễn Văn Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa qua Khoa Cấp cứu Hồi sức Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận một trường hợp trẻ nhũ nhi sốc sốt xuất huyết nặng.

Đó là trẻ CB. NG. T. D. 7 tháng tuổi, nam, ngụ tại Đồng Tháp. Bệnh sử ghi nhận trẻ bệnh 4 ngày, ngày 1-3: sốt nhẹ, tiêu lỏng hơn 10 lần/ ngày, phân vàng sệt nhày không máu, lượng vừa, ói 3-4 lần/ngày

Ngày 4: sốt giảm, tiêu lỏng 4-5 lần từ sáng, không máu, ói 1 lần, đến phòng khám tư cho uống thuốc không rõ loại, về nhà em đang ngủ thì co giật 1 lần trợn mắt tím môi, người nhà đưa trẻ đến phòng khám đa khoa gần nhà, được xử trí thở oxy, chống co giật bằng diazepam, rối chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trên đường chuyển trẻ tiếp tục co giật.

Tại khoa cấp cứu, trẻ còn co giật toàn thân, tím tái, sốc chi mát, CRT 3-4 giây mạch quay bắt nhẹ 200 lần/ph, huyết áp khó đo được chẩn đoán: sốc giảm thể tích – Tiêu chảy nhiễm trùng – Nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Chẩn đoán phân biệt với sốc nhiễm trùng, sốc sốt xuất huyết dengue nặng.

Ảnh bệnh nhi đang dần bình phục.

Bệnh nhi nhanh chóng được xử trí đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch chống sốc, chống co giật, kháng sinh, điều chỉnh nước điện giải toan chuyển hóa máu. Xét nghiệm máu cho kết quả test nhanh kháng nguyên NS1 chẩn đoán sốt xuất huyết dương tính, tổn thương gan nặng men gan tang trên 4000 đv/L (bình thường < 40 đv/L), tối loạn đông máu nặng, albumin máu giảm nặng.

Trẻ được tiếp tục truyền dịch chống, truyền albumin, sử dụng thuốc vận mạch, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, điều trị hỗ trợ gan. Tình trạng suy hô hấp nặng, được chọc dẫn lưu dịch ổ bụng giải áp, tiếp tục điều chỉnh rối loạn toan chuyển hóa, điện giải. Kết quả sau hơn 1 tuần điều trị tình trạng em cải thiện dần, được cai máy thở, tỉnh táo, bú được.

Đây là một trong các trường hợp sốc sốt xuất huyết ở trẻ nhũ nhi, biểu hiện sốt không cao kèm với triệu chứng tiêu hóa nên phụ huynh, ngay cả nhân viên y tế dễ mất cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết, chỉ nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy nhiễm trùng dẫn đến đưa trẻ nhập viện trễ.

BS Tiến cho biết hiện nay đang vào mùa mưa, là lúc muỗi vằn phát triển, truyền bệnh sốt xuất huyết cho trẻ em, quí phụ huynh cần lưu ý thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng,… và khi thấy con em mình sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện

Bứt rứt, lăn lộn hoặc li bì, lơ mơ, nói sảng; Chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; Đau bụng, ói; Tay chân lạnh; Lừ đừ, nằm một chỗ không chơi hoặc bỏ bú, bỏ ăn uống.

Trong đợt dịch sốt xuất huyết lần này rơi đúng vào dịch Covid-19 nên nhiều người chủ quan giữa bệnh sốt xuất huyết và Covid-19. Cả hai bệnh này khi khởi phát thường có những biểu hiện tương đối giống nhau và dễ gây nhầm lẫn, do đó phụ huynh cần hết sức lưu ý theo dõi sát sao, tránh để trẻ rơi vào tình huống nguy kịch.

Cách phân biệt sốt trong sốt xuất huyết và sốt trong Covid-19: Cả hai bệnh khi khởi phát thường có những biểu hiện tương đối giống nhau và dễ gây nhầm lẫn (sốt, đau đầu, mỏi người, ớn lạnh), tuy nhiên khác nhau ở các triệu chứng đi kèm và diễn biến của sốt.

Sốt xuất huyết:

Sốt cao đột ngột, liên tục từ 39 - 40 độ C trong 2 - 7 ngày liền. Chán ăn, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, đau bụng.

Ban xung huyết và/ hoặc xuất huyết dưới dạng chấm rải rác trên da hoặc bầm chỗ tiêm, chảy máu cam, nôn ra máu.

Bệnh Covid-19:

Sốt (≥ 37,5 độ C), ở trẻ em khởi phát thường sốt cao (≥ 38,5 độ C) trong 2 ngày đầu sau đó tự hết sốt. Đau đầu, đau họng, đau cơ hoặc đau cả người. Cảm giác ớn lạnh, mệt mỏi. Ho, hụt hơi hoặc khó thở. Mất vị giác hoặc khứu giác. Ngạt mũi hoặc chảy nước mũi. Các triệu chứng tiêu hóa: buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng.



Khánh Chi