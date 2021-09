Test nhanh nước bọt nhập về bán rầm rập, bất chấp chưa cấp phép

Tâm lý e ngại khi xét nghiệm lấy dịch tỵ hầu mũi, nhiều người đã tìm mua các sản phẩm test nhanh bằng nước bọt. Các loại test nhanh này bán trên mạng với giá từ 90-170.000 đồng/test được quảng cáo có độ chính xác tới 99%.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người quảng cáo bán test nhanh bằng nước bọt hàng nhập khẩu và hàng xách tay, xuất xứ của Đức, Hàn Quốc… đã được cấp phép tại nước sản xuất.



Nguyễn Hoàng V. quận 4, TP.HCM bán test nhanh bằng nước bọt từ đầu tháng 9 tới nay cho biết, cô bán loại test nhập khẩu từ Đức, độ nhậy cao. Ưu điểm của test nhanh nước bọt đó là nhanh, tiện, xoá đi ám ảnh lấy mẫu ở mũi. Khi mua, người bán sẽ gửi video hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm từ nước bọt cho khách hàng tự thực hiện.



Theo hướng dẫn test, người test nên thực hiện vào sáng sớm, thời điểm này hiệu quả cao hơn, người test không được đánh răng hay ăn bất cứ gì trước khi test. Chỉ súc miệng sơ qua bằng nước và lấy một lượng nước bọt ngay cuống họng, cố gắng nhổ một lượng nước bọt nhiều nhất vào túi giấy có sẵn trong bộ kit.

Test nhanh bằng nước bọt của Đức được bán trên mạng.

Nếu 1 vạch ngay chữ C là âm tính. 2 vạch ơi chữ C và T là dương tính. Người xét nghiệm được khuyến cáo không nên để kết quá quá 20 phút.

Test nhanh bằng nước bọt bán theo đường hàng xách tay.

Chị Nguyễn G.Q – bán vật tư y tế tại TP.HCM cũng cho biết cửa hàng của chị cung cấp xét nghiệm bằng nước bọt của Đức và của Hàn Quốc. Test của Đức giá 600.000 đồng/hộp 5 chiếc, của Hàn Quốc 550.000 đồng. Theo chị G. khách hàng nên chọn sản phẩm của Đức tỷ lệ chính xác cao hơn, độ nhạy của mẫu thử nước bọt và dịch mũi chính xác như nhau.

Chị Q cho biết, những ngày qua, nhu cầu mua test nhanh bằng nước bọt của người dân tăng rất nhiều. Mỗi ngày công ty ship bán tới người dân hàng trăm hộp test nhanh bằng nước bọt.



Tuy nhiên, đến thời điểm này trong danh mục cấp phép test nhanh kháng nguyên của Bộ Y tế chưa có sản phẩm nào test bằng nước bọt.

Bộ Y tế hiện tại chỉ công bố danh sách 23 sản phẩm test nhanh kháng nguyên Covid-19 bằng dịch tỵ hầu. Theo danh sách của Bộ Y tế, kit test nhanh có giá trong khoảng 79.800 đồng/test và 178.080 đồng/test.



Trao đổi với phóng viên Infonet, một cán bộ tại Sở Y tế TP.HCM cho rằng hiện tại test nhanh bằng nước bọt chưa được cấp phép nên người dân không nên tự ý mua để test mà nên sử dụng các loại test được cấp phép đảm bảo hơn. Khi chưa được cấp phép thì nếu test bằng nước bọt cho kết quả dương tính vẫn chưa được công nhận F0.



Bác sĩ Trương Hữu Khanh – BV Nhi đồng 1, TP.HCM cho rằng nên xem xét cho xét nghiệm bằng nước bọt giảm các tác hại khi chọc ngoáy mũi. Hơn nữa, các nước khác cũng có xu hướng xét nghiệm bằng nước bọt, vừa nhanh vừa hiệu quả. Việt Nam có thể xem xét để đưa test nhanh bằng nước bọt vào danh mục test nhanh được cấp phép để tận dụng ưu việt của loại test này.

Mới đây nhất, các nhà khoa học Singapore làm nghiên cứu trên 337 mẫu trong đó 188 người có triệu chứng và 149 người không có triệu chứng Covid-19. Họ so sánh độ chính xác 3 loại mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng cách chọc mũi do nhân viên y tế làm và người dân tự làm, với xét nghiệm bằng nước bọt, kết quả xét nghiệm bằng PCR trên mẫu A cho ra 150 kết quả dương tính. Trong số này, 139 (93%) mẫu B cũng cho ra kết quả dương tính, so với 106 (71%) kết quả dương tính từ mẫu C.

Như vậy, theo nghiên cứu này, xét nghiệm nước bọt có độ nhạy cao hơn xét nghiệm chọc mũi do người dân tự làm.

Theo PGS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, việc test nhanh nước bọt trước đó Bộ Y tế đã nghiên cứu đưa vào sử dụng nhưng sau đó đã dừng lại. Hiện trên thế giới 1 vài quốc gia vẫn đang nghiên cứu. Đến nay, Bộ Y tế chưa cấp phép test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt nào.



PGS Sơn khuyến cáo người dân không nên mua các sản phẩm test nhanh bằng nước bọt khi chưa được cấp phép vì không đảm bảo chính xác xét nghiệm. Những trường hợp ngại lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng có thể mua test nhanh tỵ hầu mũi để xét nghiệm tại nhà. Các test này đều phải sử dụng loại được cấp phép, nếu dương tính mới được công nhận F0.

