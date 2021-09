TP.HCM tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt 87,3 %

Phản ứng sau tiêm vắc xin Sinopharm và cách xử trí Giống các vắc xin khác, khi tiêm vắc xin Vero Cell của Sinopharm cũng có tác dụng phụ sau tiêm, các phản ứng tại chỗ hoặc toàn thân như sốt, đau mỏi cơ thể.

Nhằm nhanh chóng khôi phục các hoạt động lao động sản xuất và đưa sinh hoạt xã hội về trạng thái bình thường mới, một trong những chìa khóa quan trọng là bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại thành phố.

Là một trong những tỉnh thành đầu tiên trong cả nước thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến đầu tháng 9/2021 thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 80% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng 1 mũi vắc xin.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, đến ngày 15/9/2021 sẽ bao phủ mũi 1 cho tất cả người trong độ tuổi và mũi 2 cho những người đã đến lịch tiêm. Việc tổ chức tiêm chủng do Ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện.

Ảnh minh hoạ.

Để không bỏ sót người cần được tiêm chủng, Ủy ban nhân dân phường xã cần tổ chức nhiều kênh thông tin rà soát người trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, phát huy vai trò của các ban điều hành tổ dân phố, tổ nhân dân lập dạnh sách và mời tiêm chủng tất cả người dân trên 18 tuổi đang sống tại địa phương, không phân biệt.

Song song đó vận động người dân đồng thuận tiêm chủng sớm vì lợi ích của bản thân và trách nhiệm với cộng đồng, tránh tâm lý lựa chọn và chờ đợi vắc xin.

Về hình thức tổ chức, các quận huyện duy trì các điểm tiêm cố định, bên cạnh đó sẽ đưa vào sử dụng xe tiêm lưu động, đến các khu vực xa điểm tiêm cố định, để đảm bảo người dân tiếp cận dễ dàng. Cần tổ chức hợp lý kéo dài thời gian tiêm hàng ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho dân đi tiêm chủng.

Đối với các đối tượng yếu thế, khó di chuyển đến điểm tiêm chủng (người cao tuổi, bại liệt, tàn tật…) thì địa phương sẽ linh động tổ chức các đội tiêm chủng tại nhà. Các địa phương cũng chủ động công bố số điện thoại đường dây nóng cho người dân để tiếp nhận thông tin những trường hợp chưa được mời tiêm mũi 1.

Theo quy định của Bộ Y tế, buổi tiêm chủng phải được tổ chức đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức điểm tiêm, buổi tiêm đảm bảo các quy định chuyên môn; đặc biệt đảm bảo yêu cầu an toàn phòng dịch; đảm bảo sẵn sàng xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Cần bố trí đội xe vận chuyển cấp cứu phù hợp với các địa điểm tiêm trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc có mặt ngay từ 3 đến 5 phút đến nơi có sự cố bất lợi sau tiêm.

Theo số liệu của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2020, số người trên 18 tuổi tại Thành phố là 7.208.800 người. Đến hết ngày 09/9/2021 thành phố đã có 6.293.416 người tiêm mũi 1 chiếm tỷ lệ 87,3% và 893.985 người tiêm mũi 2 chiếm tỷ lệ 12%.

Bộ Y tế bỏ quy định đo huyết áp tất cả mọi người trước khi tiêm vắc xin Covid-19 Ngày 10/9, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4355 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 10/9 và thay thế hoàn toàn Quyết định 3802 và hướng dẫn kèm theo.

K.Chi