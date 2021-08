TP.HCM: Chuyển tuyến tiêm ngay để người dân được tiêm vắc xin Covid-19 nhanh nhất

Trước thông tin có nhiều người không tiêm chủng được vắc xin Covid-19 vì "không qua" bước sàng lọc, làm chậm quá trình tiêm chủng và ảnh hưởng tới việc phòng bệnh cho người được tiêm chủng. Sở Y tế TP.HCM đã có thông báo mới về việc tiêm chủng cho nhóm đối tượng này.



Theo BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong quá trình tổ chức tiêm chủng, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nhiều trường hợp đến các điểm tiêm chủng, qua khám sàng lọc phát hiện có lý do phải trì hoãn tiêm chủng hoặc cần chuyển vào bệnh viện tiêm nhưng không được hướng dẫn, theo dõi và hẹn lịch tiêm tiếp theo.



Nhằm hỗ trợ cho người dân được tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đảm bảo người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng được theo dõi, sắp xếp tiêm chủng khi có đủ điều kiện, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị lãnh đạo các bệnh viện, các cơ sở tiêm chủng, trung tâm y tế chỉ đạo các đội tiêm, nhân viên y tế phụ trách khám sàng lọc cần thực hiện các hướng dẫn khám sàng lọc.



Cụ thể, theo BS Nam người phụ trách khám sàng lọc xác định đúng nhóm phải trì hoãn tiêm chủng thì cần giải thích cho người đi tiêm về việc trì hoãn tiêm, đối với lý do trì hoãn ngắn ngày như đang dùng thuốc, đang mắc bệnh cấp tính thì đội tiêm hướng dẫn cho người tiêm trở lại điểm tiêm để đánh giá nếu tình trạng sức khoẻ ổn định hoặc không còn lý do trì hoãn tiêm vắc xin.



Ngoài ra, đối với nhóm người cần thận trọng khi tiêm chủng, đã có quy định tại điểm tiêm tại các cơ sở y tế hoặc lưu động không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị. Do đó các đơn vị tăng cường đánh giá kỹ tình trạng sức khoẻ của người tiêm, xử lý chuyên môn để tạo điều kiện cho người dân tiêm ngay tại chỗ.



Ảnh minh hoạ.

Đối với người có bất thường về mạch, huyết áp tuỳ vào năng lực phạm vi chuyên môn của bác sĩ khám sàng lọc, điều kiện thực tế của điểm tiêm có thể xử trí theo phác đồ điều trị, nếu ổn định các chỉ số trong giới hạn cho phép thì được thực hiện tiêm vắc xin luôn.



Đối với những trường hợp tiêm lưu động ngoài bệnh viện, đội tiêm thấy trường hợp này cần tiêm ở bệnh viện thì nên đánh giá bắt buộc chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện thực hiện chuyển tuyến cho người cần tiêm và bệnh viện phù hợp thuận lợi cho người đi tiêm.



Người hướng dẫn phải giải thích cho người dân vì sao chuyển tuyến tiêm và thông tin bệnh viện chuyển. Các bệnh viện tích cực tiếp nhận người được chuyển tuyến tiêm và thực hiện tiêm vắc xin nếu ghi nhận việc chuyển tuyến không hợp lý bệnh viện vẫn phải tiến hành tiêm vắc xin cho người dân đồng thời phản hồi đối với trung tâm y tế có người chuyển tiêm để rút kinh nghiệm cho đội tiêm.



Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính từ 18g30 ngày 8/8 đến 6g00 ngày 9/8, Thành phố ghi nhận 2.349 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 9/8. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có hơn 124.000 trường hợp nhiễm Covid-19.



TP.HCM đã thực hiện chiến dịch tiêm đợt 6 với nguồn vắc xin hỗ trợ của Bộ Y tế. Nguyên tắc của tiêm vắc xin phòng Covid-19 dựa trên sự tự nguyện đồng ý của bệnh nhân.



BS Nam cho biết những ngày qua, tốc độ tiêm vắc xin của các quận, huyện và TP Thủ Đức khá cao.

Theo đó Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương huy động tất cả các nguồn lực, bao gồm y tế công lẫn tư, quân đội của các tỉnh hỗ trợ. Hiện TP.HCM đảm bảo được 1.200 đội tiêm, phấn đấu đạt 300.000 mũi/ngày. Trong đợt tiêm chủng lần thứ 5 từ 22/7 đến 7/8, TP.HCM đã tiêm được hơn 2,1 triệu liều vắc xin Covid-19.



Theo Bộ Y tế, trong ngày 8/8 có trên 514.500 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là gần 9.405.820 liều, trong đó tiêm 1 mũi là trên 8.460.010 liều, tiêm mũi 2 là gần 945.810 liều.

Ngày 8/8 là một trong hai ngày có số người được tiêm chủng nhiều nhất kể từ tháng 3/2021, khi Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

