Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 08/5: Việt Nam có tổng cộng 1.811 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 241 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 08/5: 78 ca mắc mới, trong đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Số ca mắc COVID-19 của thế giới





- Cả thế giới có 157.624.328 ca mắc, trong đó 135.101.691 đã khỏi bệnh; 3.286.270 ca tử vong và 19.236.367 điều trị (108.146 ca diễn biến nặng)



- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 130.513 ca, tử vong tăng 4.003 ca



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 20.664 ca, trong đó: Philippines tăng 6.979 ca, Indonesia tăng 6.130 ca, Malaysia tăng 4.519 ca, Thái Lan tăng 2.419 ca, Campuchia tăng 538 ca, Myanmar tăng 31 ca, Lào tăng 28 ca, Singapore tăng 20 ca

Thông tin ca mắc mới: 78 ca mắc mới (BN3153-3230), trong đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (1), Hà Nội (4), Cần Thơ (3), Hồ Chí Minh (1), An Giang (3), Đà Nẵng (1) và 65 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Hưng Yên (3), Hà Nội (22), Hải Dương (1), Bắc Ninh (17), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (7), Hải Phòng (1), Huế (1), Đà Nẵng (8 ), Nam Định (1), Quảng Nam (1). Cụ thể:

13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- CA BỆNH 3170 (BN3170) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngày 06/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3205 (BN3205) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay JL759 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 3176 (BN3176) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Tuy Phong, Bình Thuận.

- CA BỆNH 3177 (BN3177) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 3178 (BN3178) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 03 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 3179 (BN3179) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Lê Chân, Hải Phòng

Ngày 06/5/2021, các bệnh nhân trên từ Canada nhập cảnh Sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 07/5/2021 của 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3199 (BN3199) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- CA BỆNH 3202 (BN3202) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- CA BỆNH 3206 (BN3206) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ.

- CA BỆNH 3212 (BN3212) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 06/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

- CA BỆNH 3213 (BN3213) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH 3214 (BN3214) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 06/5/2021, các bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh trái phép tại thị trấn Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

- CA BỆNH 3225 (BN3225) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 02/5/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Các ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH 3153-3164, 3191, 3197 (BN3153-BN3164, BN3191, BN3197): 14 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (10 người nhà và 04 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện).

- CA BỆNH 3166 (BN3166) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

- CA BỆNH 3167 (BN3167) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3168 (BN3168) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3122.

- CA BỆNH 3169 (BN3169) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3123.

- CA BỆNH 3215 (BN3215) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có liên quan dịch tễ với BN3063 và BN3065.

Kết quả xét nghiệm ngày 07-08/5/2021 của BN3168-3169, BN3215 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3165 (BN3165) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử từng đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh . Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3165 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3171 (BN3171) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử từng đến chăm sóc người thân tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3171 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3172 (BN3172) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN3092. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3172 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

- CA BỆNH 3173 (BN3173) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử về từ vùng dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3173 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

- CA BỆNH 3174 (BN3174) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 06 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN3100. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3174 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3175 (BN3175) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN3100. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3175 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3180 (BN3180) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử từng đến điều trị tại Khoa Gan Mật Tụy Bệnh viện K Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 của BN3180 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

- CA BỆNH 3181 (BN3181) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là người nhà của BN3171 và có tiền sử từng đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh . Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 của BN3181 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3182 (BN3182) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN3094. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

- CA BỆNH 3183-3190, 3200-3201, 3203-3204, 3207-3209 (BN3183-BN3190, BN3200-BN3201, BN3203-3204, BN3207-BN3209) là các trường hợp có địa chỉ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại ổ dịch xảy ra tại đây. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH 3192 (BN3192) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; có điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 3193 (BN3193) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH 3194 (BN3194) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- CA BỆNH 3198 (BN3198) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Ngày 23-24, 26-27/4/2021, các bệnh nhân có tiếp xúc gần với 01 trường hợp dương tính là chuyên gia của Trung Quốc (cách ly tại Yên Bái). Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (BN3198).

- CA BỆNH 3223 (BN323) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; là F1 của BN2979. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3226 (BN3226) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của BN3032.

- CA BỆNH 3227 (BN3227) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của BN3032.

Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3228 (BN3228) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (Tp. Vĩnh Yên). Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3210 (BN3210) ghi nhận tại thành phố Hải Phòng: Bệnh nhân nam, 54 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.

- CA BỆNH 3211 (BN3211) ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

- CA BỆNH 3216-3220, 3222, 3224 (BN3216-BN3220, BN3222, BN3224) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng; có liên quan dịch tễ với BN3131. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3221 (BN3221) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 82 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3085, BN3086. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3229 (BN3229) ghi nhận tại tỉnh Nam Định: Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; liên quan dịch tễ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- CA BỆNH 3230 (BN3230) ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; liên quan dịch tễ bệnh nhân liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 42.293, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 685

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22.810

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.998.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế:

- 42 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2823-BN2745-BN2792-BN2703-BN2858-BN2822-BN2830-BN2702-BN2850-BN2852-BN2851-BN2590-BN2629-BN2654-BN2679-BN2669-BN2770-BN2805-BN2806-BN2814-BN2817-BN2711-BN2768-BN2752-BN2730-BN2782-BN2667-BN2769-BN2715-BN2784-BN2719-BN2779-BN2791-BN2676-BN2589-BN2773-BN2760-BN2777-BN2775-BN2776-BN2788-BN2778.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 2.602/3230 bệnh nhân

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 64 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 25 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 22 ca; số ca âm tính lần 3 là 17 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

