Sức khoẻ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào sọ não hiện ra sao?

Sáng ngày 9/2, trao đổi với phóng viên Infonet, PGĐ Bệnh viện Xanh Pôn Trần Liên Hương cho biết hiện bé vẫn đang tiếp tục hồi sức, tình trạng vẫn nặng, chưa có thông tin mới.

“Hiện bệnh nhi vẫn đang nằm trong Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi của bệnh viện, tình trạng bệnh nhân vẫn nặng”, BS Liên Hương thông tin.

Hình ảnh trên phim với 9 cái đinh găm vào đầu bé gái 3 tuổi

Trả lời câu hỏi, mới đây có thông tin cho rằng chân tay bé đã cử động được, điều này có đúng hay không, BS Liên Hương cho biết “tiến triển cụ thể như thế nào tổ chuyên môn báo ra sẽ thông báo sau. Hiện tại tình trạng của bé vẫn nặng”.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất”, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất Vương Trung Kiên cho hay.

Thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn, sau khi bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh đinh bắn vào sọ. Tất cả có 9 đinh.

Theo người nhà cháu bé, trước khi bị đinh bắn vào sọ não, cháu đã phải nhập viện 4 lần: Lần đầu tiên, cháu có dị vật trong mũi. Lần thứ hai, cháu bị ngộ độc phải đưa lên BV Thạch Thất, sau đó cháu được đưa lên BV Nhi Trung ương. Lần thứ ba, sau khi ra viện được 15 ngày, cháu lại tiếp tục nuốt 3 cái đinh trong bụng, trong đó, 1 cái ở cổ họng, 2 cái ở hậu môn. Lần gần nhất trước khi cháu bị đinh cắm vào sọ là cháu bị gãy tay phải bó bột.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ hai bệnh viện đa khoa Thạch Thất và Xanh Pôn, cơ quan công an đã vào cuộc và xác minh được hung thủ chính là người tình của mẹ bé Đ.N.A. Chiều 20/1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội)để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự. Tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đã dùng tả đóng đinh vào đầu bé gái.

