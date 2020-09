Có cả chục người yêu và những người này thường rất cao, to, đẹp trai. Họ mắc hội chứng lạ đó là “siêu nam” không phải trời phú cao to mà thực chất họ mắc bệnh lý bất thường nhiễm sắc thể.

Ranh giới anh hùng và tội phạm

PGS Trần Đức Phấn – Chủ tịch hội di truyền học Việt Nam chia sẻ về hội chứng những siêu nam. Gặp với tần số 1/1000 so với các bất thường nhiễm sắc thể thì hội chứng này rất nhiều. Bệnh nhân cao to, thiếu tự chủ, hung hăng, không tự chủ và có thể trong cuộc đời có thể trở thành tội phạm.

Bệnh nhân có các rối loạn hành vi nhỏ như tăng động, giảm chú ý, IQ có thể giảm 10 – 15 điểm so với người bình thường. Những người mắc hội chứng này vẫn có thể sinh sản.

PGS Phấn vừa tiếp nhận trường họp trẻ học lớp 5. Bé đi khám vì bố mẹ thấy con hung hăng. Khi ở trường cháu bé học lớp 5 nhưng thấy anh chị lớp trên đang chơi cầu lông và xin chơi là phải nhường nếu không cậu bé hung hăng ra gây sự bẻ gãy cầu lông.

Chỉ qua lâm sàng, PGS Phấn cho biết cậu bé hoàn toàn mang hội chứng 47 XYY. Khi làm xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ thì đúng cậu bé mắc hội chứng siêu nam này.

Tiết lộ bất ngờ: Cao, to, nhiều người yêu không phải đào hoa mà là bệnh bất thường nhiễm sắc thể



Trường hợp của Nguyễn Minh N. 26 tuổi, cũng tìm tới PGS Phấn vì cậu thấy mình khác thường. Cao to, đẹp trai, N. yêu hết cô này đến cô khác. Đa phần là N. bỏ người yêu. Nhưng nếu ai bỏ N. thì N rất hung hãn có thể gây sự, gây chấn thương cho người yêu cũ. Khi yêu cậu lại rất ga lăng, làm tất cả cho người yêu nhưng nếu phật ý thì lại cục súc ngay.

Khi bình tĩnh lại, N. lên mạng tìm hiểu và thấy sự bất thường nên đi kiểm tra. Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ bác sĩ phát hiện đó là hội chứng 47 XYY hay còn gọi siêu nam.

PGS Phấn cho biết những người bệnh như này thường tính tình khó tự chủ. Vì thế, các chuyên gia thường gọi ranh giới từ anh hùng – tội phạm rất mong manh.

Bất thường phân chia NST

Theo PGS Phấn nguyên nhân mắc hội chứng XYY là do rối loạn nhiễm sắc thể. Hội chứng XYY là sản phẩm của sự thay đổi di truyền liên quan đến cấu trúc nhiễm sắc thể. Bình thường con người có tổng cộng 46 nhiễm sắc thể được tổ chức theo cặp, tức là có 23 cặp. Trong 23 cặp này có một cặp xác định giới tính sinh học của cá nhân.

Do sự phân chia nhiễm sắc thể trong quá trình phát triển trước khi sinh gặp vấn đề nên dẫn tới sự thất bại trong tổ chức nhiễm sắc thể. Do đó có thêm sự hiện diện của nhiễm sắc thể giới tính. Trong trường hợp này hội chứng XYY là sự thay đổi nhiễm sắc thể làm ảnh hưởng đến số lượng nhiễm sắc thể, do có thêm một nhiễm sắc thể Y.

Kết quả là người mắc hội chứng XYY có tổng cộng 47 nhiễm sắc thể thay vì 46 như bình thường.

Với những bệnh nhân này, việc điều trị có thể bằng nội tiết tố nam, liệu pháp tâm lý hoặc dùng thuốc cho các trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý hay có những vấn đề về hành vi như thích bạo lực, dễ nóng nảy… vì vậy cần tạo môi trường thân thiện.

Để phòng ngừa thai nhi mắc hội chứng XYY, PGS Phấn khuyến cáo phụ nữ cần sinh con trong độ tuổi sinh nở 20-35 tuổi. Không nên sinh con sau 35 tuổi, và cần sàng lọc trước sinh để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời khi thai nhi mắc bệnh. Khi phát hiện nếu có bất thường, cha mẹ sớm có biện pháp ứng xử với con mình để bé được phát triển tốt nhất thay vì chờ đến lớn mới thấy con mình bất thường nhiễm sắc thể.

Khánh Chi