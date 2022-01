Tiêm vắc xin mũi 3 tác dụng phụ khó chịu hơn 2 mũi trước?

Nhiều người sau khi tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 về bị tác dụng phụ nặng hơn hai mũi trước. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định các tác dụng này hoàn toàn bình thường.

Chị Nguyễn Thị Hoài, Đống Đa, Hà Nội chia sẻ chị vừa trải qua tiêm vắc xin mũi 3 và thực sự là “thấm”. Theo chị Hoài hai mũi đầu chị tiêm vắc xin AstraZeneca đến mũi thứ 3 chị được tiêm vắc xin Moderna và kết quả sau tiêm 3 ngày nằm ở nhà vì vắc xin “vật”. Nếu hai mũi trước trải qua như một cơn gió thì mũi thứ ba chị bị sốt cao, mệt mỏi, đau khắp mình mẩy đặc biệt là cánh tay sưng đỏ, nhấc lên cũng khó. Sau 1 tuần tiêm cánh tay vẫn đau mỏi khó chịu.



Hay chị Phạm Thị Hải Yến, Hạ Long, Quảng Ninh cho biết hai mũi tiêm vắc xin đầu chị được tiêm vắc xin Verocell, đến mũi thứ 3 tiêm Pfizer. Hai mũi đầu không có triệu chứng gì ngoài những cơn buồn ngủ thì mũi thứ ba chị Yến bị sốt cao, người đau mỏi cơ. Khi uống hạ sốt có giảm nhưng vẫn còn tình trạng rét run. Chị Yến phải nghỉ làm 3 ngày để lấy lại sức và thực sự đến nay đã qua 5 ngày nhưng vẫn còn rất mệt.



Về tác dụng phụ sau tiêm mũi 3, thời gian gần đây cũng có nhiều cơ sở y tế ghi nhận các ca “tai biến sau tiêm” tuy nhiên, khi theo dõi tiền sử thì hoàn toàn không do tiêm chủng mà một số người do dị ứng khi sử dụng hạ sốt sau tiêm, một số người mất kiểm soát huyết áp; rối loạn nhịp tim; rối loạn glucose máu/đái tháo đường; rối loạn ý thức, co giật do hội chứng cai rượu; đột quỵ...



TS BS. Nguyễn Huy Luân – Trưởng Đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết giống như tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2, khi đưa kháng nguyên vào cơ thể sẽ tạo ra các đáp ứng miễn dịch khác nhau. Có người phản ứng mạnh, có người phản ứng nhẹ, nên khả năng sinh kháng thể bảo vệ mỗi người cũng khác nhau.



Các phản ứng hay gặp khi tiêm vắc xin Covid-19 đó là đau tại vùng tiêm, sưng, thay đổi màu sắc (đỏ, tím tại chỗ tiêm), mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau khớp, ớn lạnh, sốt nhẹ . Đây là những phản ứng thông thường không nên quá lo lắng.

Tiêm vắc xin cho người dân ở TP.HCM.

Đối với các phản ứng này sẽ dần dần hết, nếu sốt có thể dùng thuốc hạ sốt để uống khi sốt/giảm đau. Khi uống hạ sốt lưu ý uống theo đúng liều lượng.

Các phản ứng sau tiêm thường xuất hiện trong vòng 30 phút hoặc 24 giờ sau tiêm, một số trường hợp có thể kéo dài 72 giờ. Vì thế cần theo dõi kĩ trong ba ngày đầu để ý những phản ứng nguy hiểm xảy ra sau tiêm.

Ngoài ra, có thể xuất hiện tình trạng mặc dù là không phổ biến như: nổi mề đay, sưng hạch cổ họng/miệng, khó thở, lơ mơ, ngủ gà ngủ gật, sốt cao trên 40 độ, co giật hoặc tê bì tay chân. Khi có những phản ứng này cần báo ngay với đơn vị tiêm hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử lý.



Sau tiêm chủng, người tiêm nên bình tĩnh theo dõi các thay đổi của cơ thể, nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạm, protein, nghỉ ngơi, uống nhiều nước, trái cây... tránh hoạt động mạnh quá mức, không tập luyện nặng....

Theo khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), bạn nên tiêm liều tăng cường vắc xin Covid-19 thứ 3. Các tác dụng phụ mũi 3 cũng được ghi nhận.

Ví dụ với vắc xin Pfizer có cùng công thức và cùng độ mạnh với liều một và hai. Các dữ liệu thu thập được cho đến thời điểm này cho thấy các tác dụng phụ do liều thứ 3 mang lại rất giống với các triệu chứng mà một số người gặp phải sau lần tiêm ban đầu - thậm chí có thể nhẹ hơn.

Đau tại chỗ tiêm là phản ứng được báo cáo phổ biến nhất sau khi tiêm liều thứ 3 (chiếm khoảng 83%, tiếp theo là mệt mỏi (63,7 %) và đau đầu (48%), hầu hết đều ở mức độ nhẹ đến trung bình. Những dấu hiệu này tương tự với dữ liệu về tác dụng phụ được thu thập từ mũi tiêm thứ hai của Pfizer.

Các tác dụng phụ khác được ghi nhận trong thử nghiệm mũi thứ 3 cũng phù hợp với các triệu chứng được ghi nhận sau mũi vắcxin Pfizer ban đầu, như đau cơ và khớp, ớn lạnh, tiêu chảy, nôn mửa và sốt. Ngoài ra, thử nghiệm của Pfizer đã phát hiện ra rằng, so với người lớn từ 18 đến 55 tuổi, người lớn từ 65 tuổi trở lên ít gặp phải các triệu chứng mệt mỏi hoặc biểu hiện giống như cúm sau khi tiêm.

Với vắc xin Moderna, nhà sản xuất cho biết, các tác dụng phụ từ lần tiêm thứ 2 này cũng tương tự như những tác dụng được báo cáo sau mũi tiêm thứ hai. Đối với người lớn từ 65 tuổi trở lên, đau tại chỗ tiêm là triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất, chiếm 76%, tiếp theo là mệt mỏi (47,4%), đau cơ (47,4%), nhức đầu (42,1%) và đau khớp (39,5%).

Những người lớn tuổi ít bị ảnh hưởng bởi các tác dụng phụ từ mũi tiêm của Moderna hơn những người từ 18 đến 64 tuổi. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được báo cáo trong thời gian thu thập dữ liệu.

