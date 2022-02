Đối tượng nào tuyệt đối không dùng thuốc Molnupiravir?

Thuốc Molnupiravir là thuốc kháng virus, tiêu diệt virus ở giai đoạn chúng sinh sôi, nảy nở, làm giảm khả năng lây nhiễm cũng như trở nặng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc cũng phải xem xét kỹ.

Thông tin về việc Bộ Y tế đã cấp phép cho thuốc có hoạt chất Molnupiravir trong thời hạn 3 năm đã giúp người mắc Covid-19 mức độ nhẹ và vừa ở nước ta có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị. Dự kiến giá bán một hộp thuốc sản xuất trong nước dưới 300.000 đồng, chỉ bằng 1/10 các thuốc đang bán trôi nổi trên thị trường...



Theo TS BS Quan Thế Dân – nguyên BS Bệnh viện Thống Nhất tại TP.HCM, BS Dân cũng từng tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại Bình Dương, việc cấp phép thuốc Molnupiravir nội là bước đi quan trọng trong việc chúng ta sống chung với Covid-19.



BS Dân cho biết đến nay Molnupiravir được xem là “chìa khoá” để ngăn chặn đại dịch.



Molnupiravir ban đầu do trường đại học Emory (Mỹ) phát minh để trị cúm. Sau đó thuốc này được công ty Ridgeback Biotherapeutics mua lại. Khi dịch Covid-19 bùng phát hãng này chuyển hướng sang nghiên cứu tác dụng trên SARS-C0V-2 và phối hợp với hãng Merck. Hai hãng này đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng pha 2 và pha 3 quy mô lớn từ tháng 10/2020 đánh giá hiệu quả của Molnupiravir trong điều trị Covid-19, dự kiến kết thúc vào tháng 5/2022.



Tuy nhiên, do kết quả báo cáo giữa kỳ của thuốc quá tốt, nên 2 hãng đã xin phép sử dụng khẩn cấp cho điều trị Covid. Thuốc Molnupiravir đã được cấp phép lưu hành có điều kiện tại Anh (ngày 04/11/2021), phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại Mỹ (ngày 23/12/2021), tại Nhật Bản (ngày 25/12/2021).

Thuốc kháng virus molnupiravir điều trị Covid-19.



Theo kết quả mới nhất của nghiên cứu, vừa đăng tải trên The New England Journal of Medicine ngày 10/2/2022 vừa qua, thì Molnupiravir làm giảm 31% tỷ lệ nhập viện hoặc chết so với nhóm chứng. Nếu xét riêng tỷ lệ tử vong thì Molnupiravir làm giảm tới 89%. Một kết quả thật tuyệt vời trong dịch Covid-19 hiện nay – TS Dân nói.



Các kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc có dung nạp tốt. Thuốc có tỷ lệ gây chóng mặt, buồn nôn… tương đương giả dược. Tức là nếu ta chú ý các chống chỉ định về trẻ em, người mang thai, người chuẩn bị mang thai không được uống; người già, người suy gan, suy thận vẫn uống được bình thường



Cấp phép thuốc Monulpiravir ở dạng uống, có hiệu quả rõ rệt giảm tỷ lệ trở nặng phải nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong.



Cách dùng Molnupiravir: uống ngay khi phát hiện dương tính và có triệu chứng, uống 5 ngày liên tiếp, liều 800 mg mỗi 12 giờ, không liên quan tới bữa ăn. Không dùng cho phụ nữ có thai, người chuẩn bị mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi.



Vật liệu di truyền của virus SASR-CoV-2 là chuỗi RNA. Thành phần trong Molnupiravir có ái lực giống như một nucleoside, gắn vào adenine hoặc guanine của chuỗi RNA virus, làm hỏng chuỗi này và kết quả là virus không nhân lên được và bị tiêu diệt.



Tuy nhiên, song song với tiêu diệt virus thì thuốc kháng virus cũng gây ra những hệ lụy đối với tế bào chủ. Chính vì vậy, thuốc kháng virus đều có thể gây tác dụng phụ lên bệnh nhân, trong đó Molnupiravir không nằm ngoại lệ.



Đối với thuốc Molnupiravir là một nucleoside giả khi uống thuốc vào trong cơ thể những nơi nào có tế bào đang nhân lên cũng sẽ bị ảnh hưởng theo cơ chế tương tự. Những tế bào non đang sinh sản sẽ bị ảnh hưởng, ví dụ như trứng, tinh trùng, sụn xương… Chính vì thế người ta khuyên không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 18 tuổi vì ở tuổi này các đầu xương đang phát triển.



Người đang uống thuốc không nên có thai vì nguy cơ ảnh hưởng đến bào thai đang nhân lên. Thậm chí người ta khuyến cáo nam giới nên kiêng sinh con 3 tháng sau khi sử dụng thuốc này. Phụ nữ trước khi sử dụng thuốc phải thử thai để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Những người bị suy thận, suy gan đến nay FDA khuyến cáo sử dụng có kiểm soát, chưa phải đối tượng chống chỉ định thuốc này.

Khánh Chi

