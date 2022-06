Thói quen tắm kiểu này bạn coi chừng đột tử

Thường xuyên đau đầu không rõ nguyên nhân, tới khi đến bệnh viện, anh Kiên mới biết thủ phạm là do thói quen tắm ngay khi đi làm về của mình.

Anh Khổng Đức Kiên (trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm kỹ sư xây dựng nên thường xuyên làm việc ngoài trời, công trường bụi bặm. Chính vì vậy mà vào mùa Hè, cứ đi làm về là anh đi tắm luôn cho… mát mẻ.

Mỗi lần tắm xong anh đều bị một trận đau đầu nhưng nghĩ do thời tiết. Đau đầu kéo dài cả tháng nên anh mới đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cho chiếu chụp không thấy bất thường gì. Lục lại thói quen sinh hoạt, anh Kiên chia sẻ mình không tắm khuya nhưng đi làm về là phải tắm ngay để đỡ mệt, người không dính mồ hôi. Đây là thói quen khiến cơn đau đầu kéo dài liên miên.



BS CKII. Nguyễn Viết Hậu, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết nhiều người vì công việc trong ngày quá bận rộn nên họ thường hay có thói quen tắm muộn rồi sau đó bước lên giường đi ngủ luôn hoặc đi làm về chui vào nhà tắm xả nước tắm ngay.



Bác sĩ Hậu lý giải thói quen tắm khuya, tắm khi nhiệt độ cơ thể quá chênh lệch với nhiệt độ nước như: tắm nước lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nóng về hoặc tắm, ngâm bồn nước nóng lúc trời lạnh… rất dễ rơi vào trạng thái sốc nhiệt.



Ngoài ra, thói quen này rất xấu nó ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ nó làm tăng tiết dịch ở cơ quan hô hấp khiến bạn dễ viêm nhiễm với vi khuẩn, virus hơn.



Đặc biệt, với hệ tuần hoàn, trung tâm điều nhiệt của cơ thể chỉ huy mạch máu từ nhiệt độ lạnh mạch máu co lại, nhiệt độ nóng quá thì giãn mạch ra. Khi bạn tiếp xúc với nhiệt độ thay đổi đột ngột gây ra tình trạng co mạch hoặc giãn mạch.

Ảnh minh hoạ.



Vì vậy nhiều người tắm xong lúc đi nắng về hoặc quá khuya họ hay bị đau đầu, nhất là phụ nữ . Bởi vì đau đầu là do co thắt mạch máu khi tắm. Co thắt mạch máu kích thích cơn đau đầu, đau cổ vai gáy nhất là người thoái hoá cột sống hoặc có sẵn xơ vỡ mạch máu. Co thắt mạch máu làm cho máu lưu thông tới đó ít hơn nên làm cho cơn đau tăng lên nhất là người ở tuổi trung niên.



Ngoài ra, BS Hậu cho biết thêm co thắt mạch máu còn nguy hiểm nữa đó là mạch vành. Nhiều người trẻ co thắt mạch vành không ảnh hưởng nhiều, máu vẫn đủ nuôi tế bào cơ tim nhưng với người có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, sự co thắt mạch vành có thể gây các cơn đau thắt ngực hoặc thúc đẩy cơn nhồi máu cơ tim gây đột tử.



Co thắt mạch máu ở cơ xương khớp thúc đẩy các bệnh như gút, viêm khớp dạng thấp… người bệnh xuất hiện các cơn đau hoặc bùng phát các bệnh lý sẵn có trước đó.



Khi bạn chơi thể thao xong, cơ thể đầm đìa mô hôi bạn tắm nước lạnh ngay, các mao mạch đang giãn nở để tỏa nhiệt, cơ thể gặp nước lạnh, mạch máu bên ngoài tự động co lại, làm cho huyết áp tăng lên, dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Giãn mạch ở trên não gây các cơn đau đầu. Khi giãn mạch máu có thể gây tình trạng chóng mặt. Người bệnh có các bệnh lý về tim mạch phải uống nhiều thuốc trong đó có thuốc giãn mạch các thuốc này kết hợp với giãn mạch não đột ngột kết hợp với nhau có thể gây thiếu mãu não, thiếu máu cơ tim, tình trạng choáng váng do tụt huyết áp đột ngột, người bệnh có thể té ngã. Vì vậy, có nhiều người đã đột quỵ trong nhà tắm vì hiện tượng giãn mạch này.



Theo đó, nếu bạn đi nắng về nhà bạn nên đợi ít nhất khoảng 20 phút để mồ hôi khô rồi mới tắm. Cơ thể có cơ chế điều nhiệt tự động, thân nhiệt trung bình khoảng 37 độ C, khi nhiệt độ quá cao thì việc tiết mồ hôi được kích hoạt, lỗ chân lông giãn nở để tiết mồ hôi, làm thân nhiệt giảm xuống.

Càng về đêm hệ miễn dịch và chuyển hoá giảm để cơ thể nghỉ ngơi nên tắm trước 19h. Còn khi đi về quá khuya thì cần để cơ thể phù hợp với môi trường một thời gian rồi mới tắm. Khi tắm tránh thay đổi đột ngột nhiệt độ. Tắm xong không nên vào môi trường điều hoà ngay vì cơ thể điều chỉnh không kịp.

K.Chi