Tối 1/6: Thêm 89 ca mắc COVID-19 trong nước, TP.HCM có 19 ca

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 12h đến 18h ngày 01/6 có 90 ca mắc mới (BN7483-7572):

- 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

- 89 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (47), Bắc Ninh (10), TP. Hồ Chí Minh (19), Lạng Sơn (4), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Long An (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

- Trong ngày 01/6, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới:

+ 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

+ 250 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (124), TP. Hồ Chí Minh (70), Bắc Ninh (34), Lạng Sơn (12), Long An (3), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

Tính đến 18h ngày 01/6:

- Việt Nam có tổng cộng 6.065 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.495 ca.

- Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

⁃ Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 1.374.503 mẫu cho 2.703.103 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN7506 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

89 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN7483-BN7486, BN7490, BN7492-BN7505, BN7507-BN7512, BN7515, BN7517, BN7519-BN7525, BN7530, BN7533, BN7535, BN7540-BN7542, BN7544, BN7546, BN7548, BN7550-BN7551, BN7571-BN7572 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7487-BN7488 ghi nhận tại tỉnh Long An: là F1 của BN7445, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7489, BN7491 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: là các F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7513-BN7514, BN7516, BN7518 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 3 ca F1, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 01/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7527 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: là F1 của BN7302, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 31/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7539 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là F1 của BN7176, BN7177, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 31/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7543, BN7549 ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7547 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7526, BN7528-BN7529, BN7531-BN7532, BN7534, BN7536-BN7538, BN7545 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan Thuận Thành, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu). Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7552-BN7570 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: liên quan đến ổ dịch Hội truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 161

+ Lần 2: 91

+ Lần 3: 79

- Số ca tử vong: 47 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.043 ca.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18h ngày 1/6



- Cả thế giới có 171.520.497 ca mắc, trong đó 153.843.362 đã khỏi bệnh; 3.566.430 vong và 14.110.705 điều trị (91.175 ca diễn biến nặng).



- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 435.506 ca, tử vong tăng 8.440 ca.



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 19.970 ca, trong đó: Malaysia tăng 7.105 ca, Philippines tăng 5.177 ca, Indonesia tăng 4.824 ca, Thái Lan tăng 2.230 ca, Campuchia tăng 616 ca, Singapore tăng 18 ca.

Theo suckhoedoisong.vn