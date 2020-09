Thêm 7 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam được điều trị khỏi bệnh

Các bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện sáng 1/9.

Trong đó, 5 trường hợp được chữa khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là: bệnh nhân 931 (66 tuổi, trú phường Minh An, TP Hội An), bệnh nhân 562 (53 tuổi, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn), bệnh nhân 599 (9 tuổi, trú khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), bệnh nhân 626 (38 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), bệnh nhân 462 (53 tuổi, trú phường Minh An, TP Hội An).

2 trường hợp còn lại được công bố tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam là bệnh nhân 860 (66 tuổi, trú phường Cẩm An, TP Hội An) và bệnh nhân 933 (35 tuổi, trú phường Minh An, TP Hội An).

Hôm 31/8, UBND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cũng vừa ra thông báo về việc kết thúc phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường An Mỹ.

Kể từ 0h ngày 1/9, sẽ tiến hành kết thúc phong tỏa tạm thời tổ 4, 5, 6 thuộc khối Mỹ Đông, phường An Mỹ. Đây là khu vực nơi bệnh nhân 964 (nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam) sinh sống.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, sáng nay không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy, Việt Nam bước vào ngày thứ 3 không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Các ổ dịch Đà Nẵng và Hải Dương cơ bản được kiểm soát.

Sơn Tùng