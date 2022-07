Thai phụ suy gan cấp, tính mạng treo sợi tóc chỉ vì lý do này

Phát hiện viêm gan B đã 10 năm nay nhưng không điều trị, khi mang thai ở tuần thứ 25, bà bầu xuất hiện vàng da, vàng mắt, chán ăn, khó tiêu, mệt mỏi và được chẩn đoán suy gan cấp, đe dọa tính mạng cả 2 mẹ con.

Bệnh nhân Ng.T.Nh 39 tuổi, là công nhân ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Sau khi sinh con đầu, chị phát hiện cả mẹ và con đều bị viêm gan B.

Tuy nhiên, do không có điều kiện và mải làm ăn nên chị không theo dõi và điều trị bệnh liên tục. Lần này chị mang thai con thứ 3, đến tuần thai thứ 25 thì xuất hiện các dấu hiệu vàng da, vàng mắt, chán ăn và khó tiêu, mệt mỏi.

Chị đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương được chẩn đoán suy gan cấp, đe dọa tính mạng cả 2 mẹ con nên đã được chuyển đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai: Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy gan nặng, chức năng gan chỉ còn 32%, men gan là 1759 UI/L (tăng gần 50 lần so với mức giới hạn cho phép), mức độ vàng da Billirubin tăng gần 500 (tăng hơn 20 lần mức độ cho phép).

Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, có thể đe dọa tính mạng của cả 2 mẹ con. Các bác sĩ đã nỗ lực cao nhất, liên tục hội chẩn cùng bác sĩ sản khoa để đồng thời điều trị tình trạng suy gan cho mẹ và theo dõi chặt chẽ cho con.

Đến tuần thai thứ 31, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ nên đã được chuyển đến Khoa sản, các bác sĩ can thiệp kịp thời và đỡ đẻ thành công một bé gái nặng 1700g. Do sinh non và mẹ bị suy gan cấp trong quá trình mang thai nên hiện em bé vẫn được chăm sóc và theo dõi trong lồng kính tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo các bác sĩ cho biết, viêm gan B là bệnh thường gặp tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ 8-10% trong dân số. Hiện chương trình tiêm chủng mở rộng đã được áp dụng cho tất cả các trẻ sơ sinh trong vòng 24h.

Các phụ nữ có thai hoặc chuẩn bị có thai cần được khám sàng lọc viêm gan B để phát hiện, nếu mắc thì sẽ được quản lý, theo dõi và điều trị theo hướng dẫn, nếu chưa mắc thì phải được tiêm phòng vắc xin đầy đủ.

“Với phụ nữ có thai sẽ được điều trị thuốc kháng virus từ tuần thứ 24, giúp giảm lượng virus lây truyền sang con và cháu bé khi sinh ra thì phải được tiêm phòng vắc xin và huyết thanh phòng viêm gan B.

Các bà mẹ cũng được quản lý bệnh viêm gan B theo chương trình. Hiện nay chương trình bảo hiểm y tế đã chi trả thuốc điều trị và các xét nghiệm cho bệnh nhân viêm gan B là bệnh mãn tính có thể quản lý ổn định lâu dài”, PGS.Cường nhấn mạnh.

Điều trị viêm gan B mạn tính là điều trị lâu dài và được quản lý tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở đi.

Do đó, bệnh nhân viêm gan B phải được khám, kiểm tra định kỳ, uống thuốc đầy đủ để tránh tình trạng kháng thuốc cũng như tình trạng virus viêm gan B bùng phát, hậu quả cuối cùng là xơ gan và ung thư gan.

Sau điều trị tải lượng virus về dưới ngưỡng thì cần có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mới được ngừng thuốc vì sau ngừng virus sẽ có thể bùng phát trở lại và diễn biến nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

N. Huyền