Những tác hại khôn lường của việc tắm khuya

Do bận rộn, nhiều người thường có thói quen tắm khuya. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng, tắm khuya tiềm ẩn nhiều nguy hại, nhất là thời điểm hiện nay miền Bắc thời tiết đã chuyển lạnh, tắm đêm càng nguy hiểm hơn.

TS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ cho biết tại bệnh viện bác sĩ Cường đã chứng kiến khá nhiều người bị đột quỵ với lý do tắm quá khuya.

Thực tế, bác sĩ Cường cho rằng đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ngay trong lúc ngủ thậm chí ngay cả bác sĩ cũng bị. Nhiều yếu tố bên ngoài tác động làm tăng tình trạng đột quỵ về đêm. Chính vì thế, nhiều người khi đi ngủ thì khỏe, sáng người thân gọi đã tử vong lúc nào không hay. TS Cường cho rằng đó là do cơn đột quỵ xảy ra vào thời điểm người bệnh đang ngủ và họ không hay biết.

Các yếu tố nguy cơ như uống rượu bia quá nhiều, bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, đường huyết gia tăng quá mức trong nhiều ngày liên tục thì đột quỵ hoàn toàn có thể xảy ra.

Bất cứ tác động bên ngoài quá mức đều kích hoạt đột quỵ xảy ra trong giấc ngủ. Khi tắm đêm làm thay đổi nhiệt độ và trạng thái của cơ thể một cách nhanh chóng ảnh hưởng đến việc lưu thông máu lên não, có thể dẫn đến các bệnh về phổi, có thể bị tai biến thậm chí là đột quỵ.

Những ai không nên tắm đêm

Vì vậy, với những có bệnh lý tăng huyết áp không nên tắm quá khuya và tắm nước lạnh.

TS Cường cho biết ngoài tắm khuya, nếu thời tiết đang nóng người đó đi đột ngột vào phòng lạnh, hay tắm nước lạnh làm mạch máu co lại, mạch máu ngoại biên co lại cũng làm co mạch toàn thân làm gia tăng đột ngột lượng máu tưới lên não dẫn tới xuất huyết não.

Bình thường, nhiệt độ cơ thể khoảng 37 độ C nếu thay đổi nhiệt độ quá nóng – lạnh đột ngột sẽ rơi vào tình trạng sốc nhiệt nguy hiểm trên bệnh nhân huyết áp tăng, mạch vành dễ gây xuất huyết não. Nhiệt độ cơ thể so nhiệt độ bên ngoài cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ cơ thể 3 độ C đã gây ra sốc nhiệt.

Phòng tránh đột quỵ trong thời tiết hiện nay, bác sĩ Cường cho rằng mọi người có thể phòng bằng cách tránh thay đổi nhiệt độ quá mức. Thời tiết lạnh cần giữ ấm cơ thể, giữ làm sao nhiệt độ môi trường và cơ thể gần nhau. Không xối nước lạnh đột ngột vào người.

Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO) năm 2016 có khoảng 15,2 triệu người tử vong vì bệnh đột quỵ và tim mạch trên toàn thế giới, và đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hơn cả bệnh ung thư. Đáng lo ngại hơn con số tử vong này đang gia tăng mạnh mẽ tại các quốc gia đang phát triển và có độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa.

Bệnh đột quỵ (tai biến mạch máu não) là bệnh rất thường gặp, theo hội đột quỵ Hoa Kỳ khoảng 20% dân số có nguy cơ hoặc sẽ bị đột quỵ trong cuộc đời, đột quỵ là nguyên nhân gây tàn phế đứng hàng thứ nhất trên toàn thế giới.

Theo ước tính của hội đột quỵ Hoa Kỳ: cứ mỗi 45 giây trôi qua sẽ có 1 bệnh nhân bị đột quỵ mới, và cứ mỗi 4 phút trôi qua có 1 bệnh nhân tử vong do bệnh đột quỵ.

Theo thống kê của chính phủ Thái Lan: trung bình hàng năm có 250.000 bệnh nhân đột quỵ tại Thái Lan.

Theo thống kê của Bộ Y Tế: nước ta hàng năm có 200.000 bệnh nhân đột quỵ. Bệnh nhân đột quỵ luôn chiếm trung bình khoảng 10% số giường bệnh nội trú tại các bệnh viện lớn, và luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân bệnh đột quỵ. Tại BV Đột Quỵ Tim Mạch Cần Thơ hàng năm tiếp nhận khám và điều trị hơn 40.000 trường hợp và cấp cứu hơn 3000 trường đột quỵ cấp.

Trong cấp cứu đột quỵ yếu tố nhanh được xem là cơ hội duy nhất. Thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ là 4,5 tiếng với tắc nghẽn mạch máu nhỏ, bác sĩ sẽ tiêm thuốc tiêu sợi huyết là phương pháp thông dụng nhất hiện nay. 6h với tắc nghẽn mạch máu lớn cần đưa bệnh nhân đến BV lớn có thể lấy được cục máu đông bằng can thiệp động mạch.

Còn đối với đột quỵ xuất huyết não sẽ không sử dụng thời gian như nhồi máu não mà chỉ điều trị càng sớm càng tốt, tìm nguyên nhân để điều trị.

Khánh Chi