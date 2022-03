Nhiều người 'săn lùng' hoa đu đủ đực sắc uống thải độc phổi

Với quảng cáo tác dụng chữa ho, trị viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, chán ăn… hoa đu đủ đực đang trở thành mặt hàng được nhiều người 'săn lùng'.

Hoa đu đủ đực sấy khô ngâm mật ong chai 500 ml có giá 300 – 400 nghìn đồng. Một chai hoa đu đủ ngâm mật ong này được quảng cáo có thể chữa ho hậu Covid-19, đặc biệt là người già có bệnh phổi đi kèm và có hiện tượng chán ăn, đầy bụng thì hoa đu đủ cũng giải quyết được vấn đề này.

Trên hội nhóm buôn bán hoa đu đủ đực, có nhiều người vào tìm mua cả đầu tạ về ngâm với mật ong rồi bán lẻ ra từng chai. Trên chợ này, mỗi ngày có vài chục người chào bán hoa đu đủ đực từ các tỉnh thành gửi đi Hà Nội thậm chí vào miền Nam.



Chị Đào Thanh Hoa, (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết từ nhiều năm trước nhà chị đã sử dụng hoa đu đủ sấy khô để dùng dần. Khi dịch Covid-19 lan rộng, chị Hoa đã tranh thủ mua rất nhiều hoa đu đủ về ngâm mật ong và bán trên mạng. Chị Hoa quả quyết hoa đủ đủ đực ngâm mật ong thì uống vào ho gì cũng hết. Mỗi ngày, người ho chỉ cần uống 15 – 20 ml là dịu cơn ho và sau 2 – 3 ngày khỏi hẳn.



Chị Hoa còn đóng hũ 200 ml bán với giá 70 – 80 nghìn đồng/hũ.



Giá nụ hoa đu đủ đực tươi được chào bán từ 80 – 120 nghìn đồng/kg tuỳ từng nơi. Nếu hoa đu đủ đực phơi khô bán từ 300 – 400 nghìn đồng/kg.

Không chỉ hoa đu đủ ngâm mật ong, siro hoa đu đủ đực cũng được nhiều người chào bán. Chị Vũ Thị Hà – Bình Phước có 4, 5 cây đu đủ đực. Chị Hà cho biết trước đây thường để không thì gần đây thấy nhiều người hỏi mua nên chị hái bán. Không chỉ bán tại vườn, chị vào nhóm mua bán hoa đu đủ đực và cũng bán được mấy kg. Chị Hà hái thủ công phơi khô bán với giá 500 nghìn đồng/kg.

Hoa đu đủ ngâm mật ong có bổ phổi không?

Thậm chí, nhiều trang bán hàng trực tuyến chào bán hoa đu đủ đực sấy khô theo công nghệ hiện đại, hoa được quảng cáo trồng ở các vùng dược liệu theo công nghệ hữu cơ với giá từ 1 – 1,2 triệu đồng/kg.

Theo người bán hàng cho biết hoa làm theo thủ công phơi nắng có thể làm giảm dược tính trong hoa đủ đủ nên hàng sấy khô theo đúng kỹ thuật sẽ đắt hơn, đảm bảo chất lượng hơn hàng người dân tự phơi. Hoa đu đủ có tác dụng bổ phổi, thải độc phổi sau khi mắc Covid-19.



TS BS Phạm Việt Hoàng – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội cho biết theo quan điểm của y học cổ truyền, nụ hoa đu đủ đực vị rất đắng, tính bình, không độc. Hoa đu đủ đực có tác dụng chống viêm, tiêu sưng, giảm đau, làm giãn nở các cơ, kích thích tiểu tiện.

Các từ quảng cáo thải độc phổi hay bổ phổi chưa chính xác. BS Hoàng cho biết nếu hoa đu đủ đực thực sự bổ phổi thì nhiều doanh nghiệp dược đã sẵn sàng sản xuất nhiều loại thuốc bổ phổi từ loại hoa này.

Hoa đu đủ tươi giá từ 80 - 120 nghìn đồng.

Theo nghiên cứu, trong hoa đu đủ đực có chứa vitamin A, B1, C, carbohydrate, protein, tannin, chất chống oxy hoá, khoáng chất,….



Đối với hệ hô hấp, hoa đu đủ giúp kháng khuẩn, tiêu viêm tự nhiên, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ho, viêm họng, khàn tiếng, đau rát cổ họng.



Trong các hướng dẫn sử dụng hoa đu đủ đực ngoài làm si rô, ngâm mật ong, người dân có thể sử dụng hoa đu đủ đực sắc với các bài thuốc khác để uống. Ví dụ: Hoa đu đủ đực 15g, vỏ quýt khô 20g, tẩm nước gừng sao, vỏ rễ dâu 30g, tẩm mật, sao, vỏ khế chua 30g, sao vàng, chua me đất hoa vàng 30g, cam thảo đất 30g, lá chanh non 30g, nghệ vàng 15g, lá lốt 40g, rau má 40g.

Tất cả phơi khô, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm hai lần trong ngày. Dùng 7 ngày là 1 liệu trình.

Hoặc hoa đu đủ đực 20g, trần bì 20g, vỏ rễ dâu 20, bách bộ 12g, phèn phi 12g. Hoa đu đủ sao vàng, vỏ rễ dâu tẩm mật, sao. Tất cả trộn đều, tán nhỏ, rây bột mịn. Ngày uống 3 lần. Trẻ em 1 - 5 tuổi mỗi lần 1- 4g; 5 - 10 tuổi, 5 - 8g.

Bài 3: Hoa đu đủ đực 100g, dây tơ hồng 100g, rau má 70g, lá xương sông 40g, lá hẹ 30g. Sắc với 3 lít nước, còn 1 lít, bỏ bã, thêm 150g đường trắng. Ngày uống hai lần, mỗi lần 200ml.



Người bị khàn tiếng có thể lấy hoa đu đủ đực 15g, lá hẹ 15g, hạt chanh 10g, nước 20ml. Nghiền nát dược liệu với nước, thêm ít mật ong hoặc đường kính uống làm 3 lần trong ngày, dùng trong 5 ngày.



Tuy nhiên, BS Hoàng lưu ý hoa đu đủ đực cũng chỉ là hỗ trợ và có thể hợp người người này nhưng không hợp với người khác. Bác sĩ Hoàng cho biết tốt nhất nếu bạn có sẵn thì dùng còn không thì dùng các bài thuốc khác như quất hấp mật ong, hồng bạch chưng đường phèn… trị ho thay vì cố tìm mua hoa đu đủ đực.

Khánh Chi