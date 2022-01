Suýt chết vì ngậm thuốc phá thai không rõ loại gì

Các bác sĩ BV Hùng Vương TP.HCM vừa cấp cứu 1 ca phá thai biến chứng mất máu, nguy hiểm tới tính mạng.

Cấp cứu vì phá thai bằng thuốc



Trước đó, sản phụ H.T.P.T, 44 tuổi tại TP. HCM đi khám ở phòng khám đa khoa tư nhân, thai được 15 tuần trên vết mổ cũ. Chị T được tư vấn bỏ thai bằng thuốc và ngậm các viên thuốc (không rõ loại). Sau đó, sản phụ đau bụng nhiều, thai sẩy, kèm chảy máu ồ ạt và chuyển đi cấp cứu.

Khi vào viện, sản phụ trong tình trạng mệt nhiều, tiếp xúc chậm, da xanh, niêm nhạt, chi lạnh. Tử cung vẫn còn khối thai to tương đương thai 10-11 tuần. Bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai 3 lần.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán choáng mất máu nặng vì băng huyết sau sẩy thai. Bệnh nhân được hồi sức với dịch truyền và các chế phẩm máu trước khi chuyển khẩn đến phòng mổ.

Ca phẫu thuật tiến hành lúc nửa đêm và kéo dài hơn 3 giờ. Bác sĩ nhận thấy mô nhau xâm lấn vào lớp cơ tử cung, nghi nhau cài răng lược, sản phụ đang rối loạn đông máu. Do đó, phải cắt tử cung hoàn toàn để giữ tính mạng bệnh nhân. Bệnh nhân mất khoảng 2.000 ml máu, phải truyền 10 đơn vị hồng cầu đậm đặc, 12 đơn vị huyết thanh tươi, 8 đơn vị kết tủa lạnh, 1 kit tiểu cầu.



BS. CKI. Nguyễn Thị Sa Giang - Phó Khoa Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Hùng Vương cho biết có thai ngoài ý muốn và việc phá thai là tình huống phổ biến ở nước ta. Với tâm lý lo lắng, sợ người khác biết đến khiến nhiều phụ nữ tìm đến những cơ sở phá thai không đủ điều kiện an toàn dẫn đến nhiều tai biến, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh sản của người phụ nữ.



Theo BS Giang, phá thai an toàn là phương pháp chấm dứt thai kì được thực hiện bởi nhân viên y tế được đào tạo chính quy và thành thạo, thực hiện tại cơ sở y tế đạt chuẩn và theo phân tuyến của Bộ y tế với đầy đủ các trang thiết bị để có thể xử trí cấp cứu kịp thời.



Phá thai an toàn sẽ hạn chế được tối đa các tai biến và biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và tính mạng chị em phụ nữ.

Ảnh minh hoạ.

Các biện pháp phá thai

Theo BS Giang các biện pháp phá thai an toàn hiện nay:

Thứ nhất, phá thai nội khoa: đây là phương pháp phá thai bằng thuốc, ưu điểm là không can thiệp vào buồng tử cung, tuy nhiên nếu thất bại vẫn phải chuyển sang phương pháp phá thai ngoại khoa là hút thai.



Thứ hai, phá thai ngoại khoa: hút thai, hoặc nong và gắp thai tùy thuộc vào tuổi thai.

Dù là phá thai nội khoa hay ngoại khoa đều có thể có các tai biến và biến chứng từ nhẹ đến nặng. Các trường hợp nguy cơ cao xảy ra tai biến khi phá thai:



Tuy nhiên, khi phá thai ở nhóm tuổi thai càng lớn, nguy cơ xảy ra tai biến càng cao, đặc biệt khi thai to trên 12 tuần.

Những trường hợp tử cung có sẹo mổ: do mổ sanh, mổ bóc nhân xơ…Trường hợp này nguy cơ tai biến khi phá thai rất cao. Nguy cơ tai biến tăng theo số lần mổ sanh. Thai có thể bám vị trí bất thường ngay vị trí sẹo mổ cũ, hoặc bánh nhau bám chặt, ăn vào lớp cơ tử cung có thể gây băng huyết, vỡ tử cung khi phá thai.

Ngoài ra, còn các nguy cơ như tử cung có u xơ, dị dạng sinh dục: tử cung đôi, tử cung có vách ngăn…Vì vậy, các trường hợp này phải được khảo sát, đánh giá thật cẩn thận, và các chị em phải nói cho nhân viên y tế về tiền sử sản phụ khoa của mình để được tư vấn và lựa chọn phương pháp phá thai và nơi thực hiện phù hợp để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Các nhóm nguy cơ cao này chỉ được được thực hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.



Nếu phá thai không an toàn, phụ nữ đối diện với các nguy cơ biến chứng như sốc do mất nhiều máu do băng huyết khi sẩy thai có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều trường hợp vỡ tử cung, tổn thương ruột, bàng quang,… phải mổ bụng cấp cứu. Biến chứng sót thai, sót nhau gây rong băng huyết có thể dẫn đến thiếu máu nặng phải truyền máu, thậm chí nguy kịch đến tính mạng.

Ngoài ra, còn các biến chứng như nhiễm trùng: nhiễm trùng đường sinh dục, nhiễm trùng huyết, do viêm nhiêm gây dính buồng tử cung, tắc vòi trứng gây vô sinh, rối loạn kinh nguyệt . Như vậy, việc phá thai thật sự có thể xảy ra nhiều tai biến nặng nề và để lại biến chứng ảnh hưởng tương lai sinh sản sau này.

BS Giang cho biết để phá thai an toàn, các chị em cần được khám xác định vị trí thai trong hay ngoài tử cung, tuổi thai, những nguy cơ có thể có như nhau bám trên vết mổ cũ, tử cung có bất thường hay không… để có thể được tư vấn chọn lựa biện pháp phá thai an toàn và tốt nhất. Tại các bệnh viện chuyên khoa, thủ tục thực hiện với quy trình chặt chẽ, hợp pháp và hợp lý.

Đặc biệt, thông tin người bệnh luôn được bảo mật, bệnh viện không được phép tiết lộ thông tin cá nhân khi chưa có sự cho phép của chính bệnh nhân. Vì vậy, các chị em cần hiểu rõ cơ thể mình và nên đến các bệnh viện chuyên khoa để có thể được thực hiện việc phá thai một cách an toàn nhất.



