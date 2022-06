Suýt chết vì chủ quan với viêm phụ khoa

Nhiễm khuẩn âm đạo tuy không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm

Chị N.T.L. (25 tuổi, trú tại Hà Nội) từng suýt chết vì viêm phụ khoa. Chị L. bị viêm phần phụ đã khám và điều trị ở nhiều nơi.



Mới đây, chị L. bỗng nhiên đau bụng dữ dội gia đình đưa vào phòng khám cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc: sốt, da xanh tái, huyết áp tụt, bụng có phản ứng.



Ngay sau đó bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu thấy khối viêm mủ vòi tử cung phải vỡ, ổ bụng có rất nhiều dịch mủ và giả mạc. Bác sĩ phải rửa sạch ổ bụng, cắt bỏ khối viêm mủ. Sau mổ bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy gan, thận phải hối sức tích cực liên tục. Sau nhiều ngày điều trị mới qua được cơn nguy kịch.



Thoát khỏi cửa tử, chị L. mới biết viêm mủ phần phụ là hiện tượng vi khuẩn viêm từ âm đạo lên cổ tử cung dọc theo buồng tử cung lan ra 2 vòi trứng tạo thành ổ mủ 2 bên vòi trứng. Nếu không điều trị ổ mủ có thể vỡ gây viêm phúc mạc toàn thể.

Ảnh minh hoạ.



Theo TS BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên bộ môn Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, viêm phụ khoa là một bệnh phụ khoa khá phổ biến ở nữ giới đang trong độ tuổi sinh sản. Biểu hiện như ngứa, ra khí hư đặc có mùi hôi và đau đớn khi quan hệ tình dục.

Viêm âm đạo gây những ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục và khả năng sinh sản của chị em. Nếu không điều trị kịp thời, dứt điểm thì bệnh dai dẳng và gây những biến chứng nghiêm trọng: viêm cổ tử cung, vô sinh...

Nguyên nhân gây viêm âm đạo ở chị em rất nhiều, hay gặp nhất là tác nhân do nấm candida, trùng roi, tạp trùng hoặc một số loại virut, vi khuẩn gây các bệnh xã hội khác như xoắn khuẩn lậu, giang mai...

Ngoài ra, các tác nhân do thói quen sinh hoạt hàng ngày như phải dùng kháng sinh lâu dài; thụt rửa âm đạo hay đặt thuốc âm đạo kéo dài, sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh để tắm rửa, do thai kỳ và các dụng cụ tránh thai không đảm bảo vệ sinh, do bệnh tiểu đường không kiểm soát hay suy giảm miễn dịch.



Khi bị viêm âm đạo, bác sĩ Trung cho biết chị em phải điều trị dứt điểm tránh tái phát và biến chứng.



Viêm sinh dục trên thường ít gặp, có thể gặp các triệu chứng toàn thân như nóng sốt, đau vùng bụng dưới và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không điều trị thích hợp.

Đa số các trường hợp là do nhiễm trùng, có khi nặng lên và tiến triển thành viêm phúc mạc (màng bụng) vùng chậu hay vùng bụng làm bụng căng cứng đau và có thể nhầm lẫn với tình trạng viêm phúc mạc do ruột thừa.

Có trường hợp viêm nhiễm tiến triển thành bán cấp tạo thành khối áp xe vòi trứng hay còn gọi tụ mủ vòi trứng hay mãn tính thành bệnh lý đau vùng chậu mãn tính.



Trầm trọng hơn, có một dạng viêm nhiễm sinh dục trên (do Chlamydia) sẽ tiến triển âm thầm, không triệu chứng, nhưng gây viêm dính trong vùng bụng và là nguyên nhân chủ yếu của nhiều trường hợp vô sinh.

Để ngăn ngừa viêm sinh dục trên và các biến chứng với khả năng sinh sản, cần tích cực tìm bệnh và điều trị phù hợp ngay khi có nghi ngờ viêm sinh dục.



Để phòng tránh được những bệnh phụ khoa, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên vệ sinh âm hộ, âm đạo đúng cách. Để giúp chị em có thể phòng tránh tốt bệnh viêm nhiễm âm đạo.

Các biện pháp như: Giữ vệ sinh sạch sẽ trong kỳ kinh nguyệt, thai nghén, hậu sản, trước và sau khi quan hệ tình dục.

Không thụt rửa sâu trong âm đạo dễ gây tổn thương và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Không dùng nước bẩn có nhiều vi sinh vật như nước ao hồ, kênh rạch để tắm rửa vệ sinh. Không nên dùng xà phòng hoặc các dung dịch tẩy rửa mạnh để vệ sinh âm đạo. Tránh mặc quần lót quá chật hoặc ẩm ướt.

Tránh sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là rượu vì rượu làm cho bộ phận sinh dục của phụ nữ thường xuyên trong tình trạng nóng ẩm nên càng tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển.

Khánh Chi