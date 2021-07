Sốt, họng bám mảng trắng tinh là bệnh gì?

Chị Hồ Hải P. (Hoàng Mai, Hà Nội) đột nhiên sốt cao, đau họng, cổ họng dính các mảng trắng. Khi nghe về việc Hà Nội tầm soát dịch bệnh cho người sốt trong cộng đồng chị P đã đi xét nghiệm và kết quả âm tính.

Tuy nhiên, tình trạng đau họng vẫn còn nên chị đi nội soi tai mũi họng. Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm họng do nhiễm liên cầu khuẩn.

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, viêm họng do liên khuẩn cầu là bệnh lý thường gặp ở cả trẻ em và người lớn mọi lứa tuổi. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao từ người này sang người khác thông qua hắt hơi, ho hoặc dùng chung đồ dùng, đồ ăn…

BS An khám cho bệnh nhân.

Nguyên nhân chính là do vi khuẩn Streptococcus pyogenes, còn gọi là liên cầu nhóm A gây nên.

Bị nhiễm liên cầu khuẩn khi chạm vào mắt, mũi hoặc miệng sau khi tiếp xúc với những vi khuẩn này.

Bị lây bệnh khi dùng chung thức ăn, đồ uống với người nhiễm bệnh hoặc đứng gần người bệnh khi họ ho, hắt hơi

Bị lây bệnh khi tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm vi khuẩn liên cầu nhóm A, chẳng hạn như chạm vào tay nắm cửa hoặc vòi nước, sau đó đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng.

PGS An cho biết dấu hiệu của nhiễm liên khuẩn cầu ở họng bệnh nhân có thể bị sốt đột ngột, đặc biệt sốt từ 38 độ trở lên, đau họng đỏ với các mảng trắng, đau đầu hoặc nửa đầu, ớn lạnh, mất cảm giác ngon miệng, sưng hạch bạch huyết ở cổ, khó nuốt.

Thông thường, sau khi tiếp xúc với vi khuẩn liên cầu khoảng 5 ngày, người bệnh sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nêu trên.

So với các tác nhân gây bệnh viêm họng khác, viêm họng do liên cầu khuẩn thường gây triệu chứng nặng nề và kéo dài hơn. Song đa phần khi được chăm sóc y tế, nghỉ ngơi đúng cách, bệnh sẽ được cải thiện nhanh chóng và không để lại di chứng gì cho sức khỏe.

Tuy nhiên không ít trường hợp liên cầu khuẩn gây viêm họng tiến triển thành các biến chứng nặng do điều trị chậm trễ, không đúng cách: Sốt thấp khớp dẫn tới đau khớp, viêm, phát ban. Nhiễm trùng lan rộng như: nhiễm trùng amidan, nhiễm trùng tai, nhiễm trùng da, nhiễm trùng xoang, nhiễm trùng huyết,…Dẫn đến bệnh viêm nhiễm khác như: bệnh ban đỏ, bệnh viêm thận, tổn thương khớp, tổn thương van tim,…

Các biến chứng viêm họng do liên cầu khuẩn xảy ra tương đối phức tạp, việc điều trị khó khăn, kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh nghiêm trọng hơn. Vì thế, điều trị sớm ngay khi có dấu hiệu bệnh được các chuyên gia y tế khuyến cáo với mọi bệnh nhân bị viêm họng do liên cầu khuẩn.

Hiện nay, PGS An cho rằng do chưa có vắc xin nào ngăn ngừa bệnh viêm họng do liên cầu khuẩn. Những cách hiệu quả nhất để giúp tránh nhiễm trùng là:

Rửa tay thường xuyên với nước rửa tay sát khuẩn thường xuyên để bảo vệ bản thân

Không dùng chung đồ uống hoặc thức ăn với người bị viêm họng do liên cầu.

Dùng khăn giấy che miệng chứ không được ho, hắt hơi trực tiếp vào tay.

Có thể thấy rằng viêm họng do liên cầu khuẩn là bệnh rất dễ lây nhiễm tuy nhiên cũng không khó để phòng tránh đúng không nào. Bên cạnh đó, khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ của bệnh, chúng ta nên đi thăm khám và điều trị sớm, để phòng ngừa các biến chứng cho sức khỏe.

K.Chi