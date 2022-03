Sốt, đau bụng nhưng đến viện muộn, bác sĩ bất lực nhìn bệnh nhân tử vong

Bé sơ sinh 9 ngày tuổi mắc bệnh lý tim bẩm sinh tử vong do không tái khám theo đúng lịch, người đàn ông sốt, đau bụng cũng tử vong sau đó do bị sốc nhiễm khuẩn do đến viện muộn.