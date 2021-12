Quận Đống Đa: Dừng hàng ăn tại chỗ, hội họp tối đa 20 người đã tiêm đủ vắc xin, xét nghiệm âm

Nhà hàng chỉ bán đồ ăn mang về, người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

UBND Quận Đống Đa vừa ra văn bản yêu cầu các các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận chỉ được phép bán hàng mang về.

Biện pháp nêu trên thể hiện trong văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, văn bản nêu rõ trong tuần qua, dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn Quận, xuất hiện nhiều ổ dịch ở các khu vực dân cư với số ca mắc tăng nhanh tại các phường: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan.

Căn cứ vào số ca mắc trong cộng đồng, theo quy chuẩn phân loại cấp độ dịch, UBND Thành phố đánh giá dịch ở Quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, trong đó có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và một phường cấp độ 1.

Quận Đống Đa (Hà Nộ) chỉ cho phép bán hàng ăn mang về (ảnh minh hoạ )

Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, UBND quận Đống Đa yêu cầu từ 12h ngày 13/12, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Những người được tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

UBND quận Đống Đa cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Đồng thời, các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm…

Để phòng, chống dịch hiệu quả, UBND quận Đống Đa giao UBND 21 phường tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế). Khi có dấu hiệu nghi ho, sốt, khó thở… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời.

Các phường khẩn trương thực hiện rà soát, lên danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người chống chỉ định tiêm vắc xin, người chưa được tiêm vắc xin để có biện pháp phù hợp; hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các đối tượng này.

UBND quận Đống Đa cũng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… trên địa bàn hạn chế tiếp khách, làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến.

Các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Tăng 30 ca nặng và nguy kịch so với 3 ngày trước đó

Cũng liên quan đến tình hình dịch ở Hà Nội, ngày 13/12, thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho biết từ ngày 10/11 đến hết ngày 12/12, thành phố đã ghi nhận 14.405 ca mắc (trung bình 232,32 ca/ngày), trong đó có 5.370 ca tại cộng đồng (chiếm 37,28%). Riêng 1 tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc Covid-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày.

Tính đến hết ngày 12/12, có 9.017 trường hợp F0 ở Hà Nội đang được điều trị, trong đó có 6.084 F0 được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị; 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động; 438 F0 điều trị tại nhà.

Cụ thể, 2 bệnh viện của trung ương là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị 257 bệnh nhân. 28 bệnh viện của Hà Nội điều trị cho 1.963 bệnh nhân.

Cơ sở thu dung điều trị thành phố tiếp nhận điều trị cho 3.864 người, trong đó cơ sở ký túc xá Phenikaa (540 người), cơ sở điều trị Đền Lừ III (844 người), cơ sở điều trị Thượng Thanh (718 người), cơ sở điều trị Pháp Vân - Tứ Hiệp (1.762 người).

Theo thống kê về tình hình điều trị Covid-19 của Bộ Y tế cập nhật đến tối 12/12, đại đa số các bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, với số lượng F0 ở Hà Nội tăng trong 1 tuần gần đây, số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng/nguy kịch cũng đang tăng lên.

Cụ thể, thống kê của Bộ Y tế, trong tuần qua, có gần 1.100 bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình (tăng 27% so với trung bình 7 ngày trước), trong đó có 124 ca nặng/nguy kịch.

Con số bệnh nhân nặng và nguy kịch cao hơn gần 30 ca so với thống kê cách đây 3 ngày, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước. Trong đó, có 9 ca phải thở máy xâm lấn và không ca nào phải lọc máu hay can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội là 0,3%.

N. Huyền