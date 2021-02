Những ngày Tết uống rượu liên miên, da tay ngứa ngáy khó chịu nên anh Nguyễn Văn Phúc – Hà Đông, Hà Nội chọn cho mình lọ thuốc bổ gan được quảng cáo giúp lá gan khoẻ mạnh sau khi uống rượu bia.

Lọ thực phẩm chức năng anh Phúc mua uống được nhân viên bán tư vấn cho anh nếu mỗi ngày uống hai viên thì gan tự thải độc, các chất độc từ thực phẩm, bia rượu sẽ được đánh bật ra bên ngoài.

Sau Tết lạm dụng thực phẩm chức năng bổ gan coi chừng bổ ngửa (Ảnh minh hoạ)

Anh Nguyễn Hữu Tuấn – Tân Mai, Hà Nội than thở tháng 1 dương lịch anh Tuấn thường xuyên phải nhậu nhẹt tiếp khách. Vợ anh Tuấn gọi dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà để xét nghiệm cho chồng. Sau khi xét nghiệm máu bác sĩ cho biết men gan tăng rất cao.

Nghe bác sĩ tư vấn men gan tăng cao là dấu hiệu báo gan bị tổn thương do uống quá nhiều bia rượu nên về nhà vợ anh đi mua thuốc lá để hạ men gan, giải độc cho gan. Sau 1 tuần uống hạ men gan, anh Tuấn thấy người mệt mỏi thêm nên tới bệnh viện kiểm tra lại. Khi bác sĩ kiểm tra thấy men gan tăng cao hơn trước đó. Lúc này, anh Tuấn mới thành thật chia sẻ vì men gan tăng cao nên mua thuốc lá được quảng cáo hạ men gan, thải độc gan về uống.

Thực tế, thuốc anh Tuấn uống không hề làm lá gan được thải độc như anh nghĩ mà đầu độc thêm nó.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi bác sĩ Huynh Wynn Trần – tổ chức y khoa Việt MD tại Hoa Kỳ cho rằng đến thời điểm hiện tại các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là thải độc gan đều chưa được chứng minh tác dụng.

Bác sĩ Wynn cho biết gan là bộ máy tiêu hoá lớn của cơ thể. Gan có tác dụng chuyển hoá giải độc. Nhiều người nghĩ rằng do gan giải độc, chuyển hoá nên đây cũng là bộ phận dễ bị nhiễm độc nhất và cho rằng cần thải độc cho gan.

Tuy nhiên, bác sĩ Wynn cho rằng người dân cần hết sức cẩn trọng bởi vì có thể không thải độc được cho gan mà đang bồi thêm độc tố cho gan.

Nhiều người tin rằng thực phẩm chức năng từ Mỹ sẽ có hiệu quả, tác dụng, điều này là sai lầm. Bác sĩ Huynh Wynn Trần cho rằng tại Mỹ rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng không được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ FDA công nhận và quản lý. Bác sĩ Wynn cũng gặp rất nhiều trường hợp mang theo lọ thực phẩm chức năng tới cho bác sĩ xem và bác sĩ cũng không rõ thành phần của nó có những gì.

Bác sĩ Huynh Wynn cho rằng cách thải độc tốt nhất là không nạp chất độc vào cơ thể. Ngày Tết cần hạn chế bia rượu. Khi uống bia rượu vẫn cần bổ sung thêm rất nhiều rau xanh, trái cây và ngày đảm bảo uống 2 đến 2,5 lít nước.

Theo TS Phạm Việt Hoàng – nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Đông, sau khi uống bia rượu rất nhiều ngày Tết. Mọi người vẫn cần bổ sung thêm nước để pha loãng cồn trong máu và đây được xem là cách thải độc tốt. Bác sĩ Hoàng mách thêm không nên lệ thuộc vào các thuốc bổ gan vì không biết rõ tình trạng gan của mình như thế nào.

Hiện trong đông y có nhiều bài thuốc thải độc gan nhưng cần được tư vấn. Bác sĩ Hoàng cho rằng tại gia đình tốt nhất sau khi uống rượu có thể nấu thêm bát nước đỗ xanh uống để hồi phục sức khoẻ.

Theo đông y, đậu xanh vị ngọt, tính mát, vào tâm, vị. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải thử, lợi thủy, chỉ khái, thanh can minh mục, giải nhiệt độc dược. Dùng cho các trường hợp say nắng say nóng, say rượu, sốt cao mất nước phù nề, mụn nhọt, lở ngứa, ngộ độc cá, ngộ độc sắn, giảm mỡ máu, hạ huyết áp. Đậu xanh còn nguyên vỏ cho vào nồi nấu loãng như chè cho thêm chút muối và uống nước đậu xanh là đủ.

Bác sĩ Hoàng cho biết những người bị bệnh gan gan vốn đã có tổn thương sẵn thì không nên tự uống thuốc vì sẽ gây nguy hiểm cho lá gan.

Khánh Chi